«МегаФон»: россияне стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья»

Летом 2024 г. россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Так, число посетителей городов «Золотого кольца» выросло на 22% в сравнении с июнем 2023 г., а «Серебряного ожерелья» — на 20%. При этом лидером роста по числу поездок стал Суздаль, проводящий в этом году широкие празднества по случаю 1000-летия со дня основания, свидетельствует совместная аналитика «МегаФона» и корпорации «Туризм.РФ». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Маршрут «Золотого кольца» привлекает туристов уникальными памятниками истории и культуры Северо-Восточной Руси. Традиционно в него входят восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

В июне 2024 г. больше всего туристов привлек Владимир, популярность которого в сравнении с летом 2023 г. выросла почти на 30%. В топ-3 городов «Золотого кольца» по турпотоку также вошли Сергиев Посад (+23%) и Ярославль (+19%).

Наивысший темп роста демонстрирует Суздаль — число туристов, посетивших этот город в июне, увеличилось на 53%. Это также самый популярный малый туристический город страны. Основной прирост в городах «Золотого кольца» происходит за счет гостей из столицы. Так, в Суздаль поток москвичей вырос на 48% по сравнению с 2023 г., а в Ростов Великий — на 26%.

На фоне увеличения турпотока растет и потребление интернет-трафика в этих городах. В июне 2024 г. туристы «Золотого кольца» потратили на 83% больше гигабайт, чем годом ранее. В то же время голосовой трафик вырос на 9%, при этом самый «говорящий» город — Иваново: на город невест приходится 23% от всего голосового трафика туристов этого маршрута.

Еще один популярный у россиян туристический маршрут — «Серебряное ожерелье», объединяющее 11 регионов Северо-Запада России. Этот маршрут охватывает исторические города и населенные пункты, в которых сохранились культурные и природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За исключением Санкт-Петербурга, больше всего туристов среди городов «Серебряного ожерелья» привлекли Калининград (+26% год к году), Вологда (+19%) и Великий Новгород (+11%).

При этом в Калининграде увеличение туристического трафика происходит за счет роста популярности города в целом по стране, прирост турпотока из Москвы здесь составил всего 7%. Для сравнения в июне 2024 г. в Калининград приехало в два раза больше жителей Казани, чем ранее, а трафик гостей из Ставрополья увеличился на 83% по сравнению с июнем 2023 г.

В то же время туристический интернет-трафик в городах «Серебряного ожерелья» в сравнении с летом 2023 г. вырос на 95%, а голосовой — на 20%. По обоим показателям среди городов данного маршрута лидирует Калининград.

На посещаемость точек притяжения «Серебряного ожерелья» сильно влияют погодные условия и климат. Лучшее время для путешествий по этому маршруту — летние месяцы, пик посещений приходится на август, в ноябре количество туристов сокращается на 28% по сравнению с августом, а в декабре — на 26%.