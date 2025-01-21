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Туризм.РФ Копорация развития территорий Национальная Корпорация Развития Туризма



21.01.2025 «МегаФон»: на новогодних праздниках россияне выбрали активный отдых 1
06.12.2024 «Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» определили самые популярные курорты федерального значения 1
17.10.2024 «МегаФон»: в бархатный сезон россияне стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток 1
30.07.2024 «МегаФон»: россияне стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья» 1
20.05.2016 «Национальная корпорация развития туризма» мигрировала в облако VPSville.ru 4

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Туризм.РФ Копорация развития территорий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8891 3
VPSville 3 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 837 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 21 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5937 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66389 4
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 648 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8206 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7612 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27908 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24522 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11089 1
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VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1182 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21209 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3544 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5330 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1173 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
Россия - ПФО - Самарская область 1317 1
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