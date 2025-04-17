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Смиркин Дмитрий
Смиркин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
|Усманов Алишер 301 2
|Айбашева Анна 98 2
|Ротенберг Игорь 37 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Колесников Андрей 87 1
|Орловский Виктор 386 1
|Таврин Иван 117 1
|Погребинский Антон 45 1
|Зубков Евгений 5 1
|Кирюхина Кира 8 1
|Пиков Владимир 10 1
|Агаркова Ирина 6 1
|Дунаев Виктор 4 1
|Федоров Николай 11 1
|Кулешов Александр 23 1
|Кулешова Татьяна 9 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Окороков Николай 2 1
|Меншутина Наталья 3 1
|Юность - радиостанция 41 1
|Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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