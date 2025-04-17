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Смиркин Дмитрий



17.04.2025 Красная Поляна, Архыз и Домбай стали самыми популярными горнолыжными курортами России 1
06.12.2024 «Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» определили самые популярные курорты федерального значения 1
24.06.2021 «ЭР-Телеком холдинг» представил творческий проект по продвижению преимуществ цифровых систем безопасности 1
08.01.2020 Власти требуют подключать к интернету чиновников и силовиков с помощью российского «железа» и кабелей 1
16.07.2019 Вандалы с топорами атакуют «умные домофоны» по всей России. Видео 1
15.07.2019 На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства 1
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 1
16.04.2013 Россия: интернет-провайдеры решились на борьбу с экстремизмом 1
20.03.2013 Зачем «Мегафон» выпустил демпинговый мобильный тариф 1
15.02.2013 CNews отключил мошенников от абонентов «Мегафона» 1
19.09.2012 Россия: Доступ к YouTube отключают постранично 1
12.09.2012 «Мегафон» отоварился цифровым контентом у Усманова 1
15.08.2012 «Мегафон» не решился бросить вызов Yota 1
24.01.2012 «Мегафон» ликвидирует «безлимитный» интернет 1
23.01.2012 Сотни абонентов жалуются на плохую сотовую связь в Москве 1
20.10.2011 Центральный филиал «МегаФона» запустил услугу «Вызов такси» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Смиркин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9151 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8838 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 5
Ростелеком 9862 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2941 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
Yandex - Яндекс 7601 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
ГЛОНАСС АО 202 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 272 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
VK - Mail.ru Group 3475 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2054 1
Huawei 3992 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Telconet 33 1
Webmoney 542 1
СИНХ - Таттелеком 205 1
Google LLC 11904 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
Цифровые технологии (Trusted) 2 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
X Corp - Twitter 2876 1
СИНХ - Таттелеком - ТМТ - Твои мобильные технологии - Летай 11 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
Google Russia - Гугл Россия 183 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 23 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
Вега-Абсолют 6 1
Ириком 6 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 414 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 344 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 6 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 22 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 27 1
Почта России ПАО 2146 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 59 1
Сеть Магазинов Горящих Путевок 5 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 945 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 683 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5543 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 257 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 599 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3022 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 710 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
Судебная власть - Judicial power 2329 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 990 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 1
Районные суды РФ 65 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28161 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20963 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8503 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6504 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16247 3
Website URL - Uniform Resource Locator 897 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1464 2
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 44 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8590 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24799 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4159 2
Мобильная связь - Короткий номер 395 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8002 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10224 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3587 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2228 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4712 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 36 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1811 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 333 1
Умные платформы 1731 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1200 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 637 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8238 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5856 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4010 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2968 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1044 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4986 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1508 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6457 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1018 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9442 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1822 2
Google YouTube - Видеохостинг 2793 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 92 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 133 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 483 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 237 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2085 1
WordPress Foundation - WordPress 228 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
ЛитРес Самиздат 19 1
Apple iPhone 6 4863 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2782 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1053 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1698 1
Avito - Авито Путешествия 31 1
Усманов Алишер 301 2
Айбашева Анна 98 2
Ротенберг Игорь 37 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Колесников Андрей 87 1
Орловский Виктор 386 1
Таврин Иван 117 1
Погребинский Антон 45 1
Зубков Евгений 5 1
Кирюхина Кира 8 1
Пиков Владимир 10 1
Агаркова Ирина 6 1
Дунаев Виктор 4 1
Федоров Николай 11 1
Кулешов Александр 23 1
Кулешова Татьяна 9 1
Щеголев Игорь 698 1
Кузьменко Валерия 62 1
Окороков Николай 2 1
Меншутина Наталья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2973 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4033 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2481 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1170 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1836 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1260 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1930 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 896 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 371 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7643 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 856 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2291 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 570 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1162 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1498 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 493 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 363 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 115 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 114 1
Индия - Bharat 5515 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3176 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1243 1
Россия - УФО - Свердловская область 1557 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1139 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 908 1
Россия - ЦФО - Калужская область 996 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 533 1
Россия - ЦФО - Костромская область 411 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 623 1
Россия - ПФО - Саратовская область 748 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 569 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 824 1
Россия - ПФО - Пензенская область 600 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6509 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7607 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7854 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3582 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 2
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7045 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5121 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1759 2
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3544 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 708 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1236 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1658 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1227 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11070 1
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Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 832 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2166 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5611 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5191 1
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2282 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5981 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 352 1
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 386 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
Международный женский день - 8 марта 356 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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