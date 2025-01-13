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Индексная книга (каталог) CNews*
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Умный дом Умный домофон, видеодомофон IP/SIP-домофония Smart intercom

Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom


13.01.2025 «Ростелеком» увеличил оптическую сеть на Ямале на 150 километров 1
21.11.2024 «Ростелеком» и «Интерсвязь» расширили доступ к умным цифровым домофонам в регионах 1
29.08.2024 МТС: умные домофоны обеспечивают безопасность в многоэтажках Волгограда 2
03.07.2024 «Ростелеком» на Ямале обеспечил инфраструктурой почти 2000 квартир в многоэтажках Арктического региона 1
26.04.2024 В Москве представлен первый цифровой полигон платформы «Ростелеком Ключ» 2
28.03.2024 «Ростелеком» в Челябинске обеспечивает умными счетчиками ЖК «ТвояПривилегия» 1
19.12.2023 Мужи с интеллектом: «Ростелеком» расширяет сеть умной домофонии в глубинке Ямала 3
11.12.2023 В Нижнем Новгороде в шесть раз вырос спрос на умные устройства для бизнеса 1
16.11.2023 «Ростелеком» обеспечит связью и умными цифровыми сервисами тысячу домохозяйств в Новом Уренгое и Салехарде 2
13.09.2023 Интеллектуальная система от МТС проследит за безопасностью железнодорожной больницы в Тюмени 2
28.08.2023 Предприятие «Росэлектроники» поставит 25 тыс. печатных плат для «умных домофонов» 2
25.05.2023 Безопасность 60 тыс. жителей Челябинской области обеспечивает умная платформа «Ростелекома» 1
14.12.2022 Бесключевой доступ врачей в подъезды станет доступным на всей Челябинской области 1
11.11.2022 Умные домофоны таят опасность. Хакеры взламывают их за пару минут и запрещают жильцам попадать домой. Решения проблемы нет 1
26.10.2022 МТС: в Калининграде на треть вырос спрос на умные устройства для дома и бизнеса 1
06.10.2022 Татарстанский бизнес удвоил спрос на умные датчики 1
21.09.2022 «Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения 1
13.07.2022 В челябинских дворах появится сеть заправочных станций для электромобилей 1
27.06.2022 Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» — в реестре отечественного программного обеспечения 1
17.06.2022 Курс на цифровизацию региона: «Ростелеком» заключил соглашение с Краснодарским краем 1
24.05.2022 «Интерсвязь» запускает пилотный «Умный домофон» в столице Казахстана 3
22.02.2022 «Интерсвязь» укрепляет позиции на рынке IP-домофонии 2
15.02.2022 Российским процессорам нашли новое применение за миллиарды рублей 2
14.02.2022 МТС проложила подводную ВОЛС за Полярным кругом 1
14.09.2021 Поставить «двойку» школьному обеду можно с помощью мобильного приложения 1
24.06.2021 «ЭР-Телеком холдинг» представил творческий проект по продвижению преимуществ цифровых систем безопасности 3
23.03.2021 «Эр-Телеком» представил новые функции «умных домофонов» 3
10.02.2021 МТС подключила первый умный домофон в Ростове-на-Дону 1
23.12.2020 Первый умный домофон «Ростелекома» с системой распознавания лиц установлен в Сочи 1
28.08.2020 МТС и правительство Пермского края подписали соглашение о развитии цифровых проектов 1
20.07.2020 «Ростелеком» и администрация Новочеркасска объединяют усилия для создания умного города 1
04.03.2020 МТС запустила «Цифровой безопасный детский сад» 1
04.12.2019 «ЭР-Телеком» инвестирует в модернизацию сети 7,6 млрд рублей 1
14.11.2019 Концерн «Автоматика» представил обновленный «умный домофон» с распознаванием лиц 2
14.11.2019 «Автоматика» представила обновленный «умный домофон» с распознаванием лиц 2
17.10.2019 «Ростелеком» превратит Новороссийск в «умный город» 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 1
08.10.2019 «Ростелеком» презентовал Таганрог как первый «умный город» юга России 1
16.07.2019 Вандалы с топорами атакуют «умные домофоны» по всей России. Видео 5
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1

Публикаций - 41, упоминаний - 62

Умный дом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 7
Ростех - Автоматика Концерн 1639 6
Интерсвязь 26 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 22 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 2
Samsung Electronics 10254 1
LG Electronics 3614 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Unicorn - Юникорн 43 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
Actility 5 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Морион 13 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 4 1
Apple Inc 12100 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Microsoft Corporation 24625 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Yandex - Яндекс 7339 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Google DeepMind 46 1
Google LLC 11775 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Программный продукт ГК 63 1
ЭР-Телеком Холдинг - ТОМТЕЛ - Томтелеком 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Городские интернет сети 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - ТелеНэт 2 1
Baidu Institute of Deep Learning 3 1
Avicom TeckNowHow - Авиком Бизнес Технологии 9 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 1
MNS.ru - Матрикс Сетевые Решения - Кредолинк - Матрикс Интернет Клуб - Норд Сервис 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - NextOne - Коламбия-Телеком 7 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 63 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Россети Ленэнерго 1700 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Kickstarter 127 1
МФК Екатерининский ЖК - Жилой комплекс 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
АПРИ 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 50 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
Администрация Перми 21 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Администрация Таганрога 5 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 24
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