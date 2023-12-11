В Нижнем Новгороде в шесть раз вырос спрос на умные устройства для бизнеса

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала использование IoT-сервисов на бизнес-рынке Нижнего Новгорода. Спрос на умные устройства с начала 2023 г увеличился в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. При этом самый большой рост показали устройства для сферы ЖКХ - счетчики потребления электроэнергии и домофоны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Основными «потребителями» IoT-устройств являются застройщики, сетевые организации и гарантирующие поставщики, которые внедряют счетчики учета электроэнергии на стадии строительства зданий – их доля в общем портфеле новых подключений достигает 80%. Решение позволяет удаленно контролировать состояние оборудования на сетях и получать в режиме реального времени данные о показаниях счетчиков. По оценке специалистов МТС, в ближайшие годы спрос на технологии «интернета вещей» в российском ЖКХ будет только расти: общее количество интеллектуальных приборов учета коммунальных ресурсов в России к 2025 г. может увеличиться до 39 млн единиц - ими будет оснащена каждая вторая квартира.

Помимо этого, спрос на IoT-устройства растет в сфере цифровой недвижимости. Порядка 15% подключений приходится на умные домофоны. Решение позволяет жителям дистанционно контролировать доступ в подъезд и на придомовую территорию, удаленно открывать дверь, говорить с посетителями через видеомодуль и просматривать данные с видеокамер через мобильное приложение.

Еще около 5% умных устройств внедряется в системы защиты от протечек, устройства сбора и передачи данных, датчики давления и трекеры мониторинга транспорта. Последние позволяют контролировать перемещения транспорта, определять местоположение водителей и курьеров, ставить задачи персоналу, в автоматическом режиме распределять входящие заявки между сотрудниками в зависимости от их загруженности и локации. Чаще всего мониторинг автопарка и персонала подключают транспортные предприятия, логистические компании, курьерские службы и сервисы доставки.

«МТС сегодня предлагает создавать единую цифровую экосистему, которая способна обеспечить оптимизацию многих бизнес-процессов. При этом внедрение цифровых решений в бизнесе, в конечном итоге, положительно сказывается и на простых нижегородцах, позволяя создать комфортные и безопасные условия для жизни. Мы уверены, что спрос на подобные сервисы будет только расти спрос на умные сервисы только растет», - отметил директор МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Как государство поддерживает внедрение искусственного интеллекта поддержка ит-отрасли

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.