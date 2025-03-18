Почти треть России подключилась к платформе «Ростелеком. Ключ»

По данным за 2024 г., цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» используется в 335 городах России — почти в трети страны. По всей стране установлено уже более 120 тыс. умных устройств «Ростелекома», среди которых домофоны, комплексное видеонаблюдение, контроль доступа, счетчики и шлагбаумы.

«Ростелеком. Ключ» — это многофункциональный сервис контроля за домом и придомовой территорией. Подключиться к системе может каждый — для этого необходимо обратиться в управляющую компанию.

Сегодня свыше миллиона человек установили мобильное приложение «Ключ», чтобы управлять с телефона умным домофоном, шлагбаумом, просматривать записи с камер видеонаблюдения и автоматически получать показания счетчиков.

Помимо технологичности, простоты использования и скорости работы, компания уделяет особое внимание прочности своих продуктов. Все устройства, предлагаемые сервисом «Ростелеком. Ключ», испытываются в лаборатории, что позволяет им бесперебойно работать в самых экстремальных условиях. В частности, самой холодной точкой, где установлен умный домофон от «Ростелекома» является Якутск, в котором средняя температура зимой составляет -40 °С.

Елена Нечай, директор продуктового офиса «Ростелеком. Ключ», сказал: «С каждым годом все больше людей в России используют цифровые решения для дома, а за комфорт пользователей все чаще отвечают технологии. Подтверждение этому в цифрах: по нашим данным, “Ростелеком. Ключ” охватывает уже 636 тыс. домохозяйств по всей стране. Мы постоянно работаем над повышением качества и функциональности услуг сервиса».

«Ростелеком. Ключ» — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании «Ростелеком-ЦОД», отличающихся соответствием стандартом надежности Tier III.