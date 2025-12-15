Цифровая платформа для управления многоквартирными домами «Ростелеком Ключ» — на 100% российская разработка. В 2022 году она включена в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минцифры России. Решение с нуля создано командой внутренних ИТ-разработчиков группы компаний «Ростелеком». В III квартале 2024 года пройден рубеж в 1 млн уникальных установок мобильного приложения; охват услугами «Ключа» увеличился до почти 600 тыс. домохозяйств в свыше 350 городах России.