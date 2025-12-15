Разделы

Ростелеком ЦТ РТК ЦТ Ключ комплекс цифровых услуг


Цифровая платформа для управления многоквартирными домами «Ростелеком Ключ» — на 100% российская разработка. В 2022 году она включена в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минцифры России. Решение с нуля создано командой внутренних ИТ-разработчиков группы компаний «Ростелеком». В III квартале 2024 года пройден рубеж в 1 млн уникальных установок мобильного приложения; охват услугами «Ключа» увеличился до почти 600 тыс. домохозяйств в свыше 350 городах России.

СОБЫТИЯ

15.12.2025 «Ростелеком» и ФРИИ изучили каким, должен быть образовательный кластер будущего 1
02.12.2025 Приложение «Ростелекома» поможет найти место для автомобиля у дома 1
14.11.2025 «Ростелеком» и «Энергомера» укрепят партнерство в сфере цифровых решений для ЖКХ 1
27.06.2025 Nikoliers и «Ростелеком» проанализировали ключевые тенденции развития цифровизации на рынке недвижимости 1
06.05.2025 В Красноярском крае 1700 семей выбрали безопасность с «Ростелеком Ключ» 1
22.04.2025 Цифровыми ключами «Ростелекома» пользуются более 3500 семей Тюменской области 1
18.03.2025 Почти треть России подключилась к платформе «Ростелеком. Ключ» 1
27.02.2025 Валерий Ермаков -

Валерий Ермаков, «Ростелеком»: Доля российских продуктов в видеоаналитике сегодня может достигать 80%

 1
23.01.2025 Двор с интеллектом: «Ростелеком» создал первую умную придомовую площадку на Ямале 1
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
21.11.2024 «Ростелеком» и «Интерсвязь» расширили доступ к умным цифровым домофонам в регионах 2
26.04.2024 В Москве представлен первый цифровой полигон платформы «Ростелеком Ключ» 1
25.03.2024 «Ростелеком» подключил к интернету 25 новостроек в Кузбассе 1
26.12.2023 За безопасностью кузбасских многоэтажек следят почти 1000 видеокамер «Ростелекома» 1
19.12.2023 Мужи с интеллектом: «Ростелеком» расширяет сеть умной домофонии в глубинке Ямала 1
16.11.2023 «Ростелеком» обеспечит связью и умными цифровыми сервисами тысячу домохозяйств в Новом Уренгое и Салехарде 1
26.10.2023 Кузбасские новостройки присоединились к сетям «Ростелекома» 1
18.07.2023 «Ростелеком» обеспечил интернетом и мобильной связью 35 сел и деревень Южного Урала 1
25.05.2023 Безопасность 60 тыс. жителей Челябинской области обеспечивает умная платформа «Ростелекома» 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1
05.04.2023 МТС и «Ростелеком» потратят по миллиарду на развитие «умных домов» 1
21.09.2022 «Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения 1
27.06.2022 Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» — в реестре отечественного программного обеспечения 1
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
23.12.2020 Первый умный домофон «Ростелекома» с системой распознавания лиц установлен в Сочи 1
26.11.2020 Цифровая экосистема «Ростелеком ключ» стала доступна москвичам 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
27.01.2020 «Ростелеком» представит технологии возможностей для дома и семьи 1
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 1
18.03.2019 «Код безопасности» разработал банковское биометрическое ИБ-решение 1
18.01.2019 «Почта банк» оснастил все флагманские клиентские центры оборудованием для сбора биометрии 1
14.01.2019 Тысячи отделений Сбербанка начали собирать слепки лиц и голосов 1
21.12.2018 «Ростелеком» и Росбанк продемонстрировали технологию сбора биометрических данных в Нижнем Новгороде 2
14.12.2018 Сбербанк присоединился к проекту ЦБ по биометрической идентификации клиентов 1
31.10.2018 «Тинькофф Банк» приступил к сбору биометрических данных по всей России 2
18.10.2018 «Ростелеком» представил мобильное приложение для удаленной идентификации в Единой биометрической системе 2

Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10316 36
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3119 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1148 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 5
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 242 4
9002 4
Код Безопасности 703 3
Yandex - Яндекс 8449 3
VK - Mail.ru Group 3534 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 3
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 64 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 2
Beorg - Биорг 125 2
Т1 Иннотех 198 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 77 2
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 108 2
Infracode - Инфракод 2 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 181 2
Новые облачные технологии (НОТ) 467 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1508 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 792 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 340 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 196 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 352 2
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 1
Прометей - Prometey 52 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 131 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 134 1
МКД 72 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 10 1
Инфолинк 3 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 81 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 4
О2О Холдинг 59 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3000 3
ВТБ - Почта Банк 503 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1474 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 2
Русагро Группа Компаний 339 2
РЖД - Российские железные дороги 2003 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Мособлгаз ГУП МО 22 1
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Halyk Bank - Единый Накопительный Пенсионный Фонд Народного банка Казахстана - ЕНПФ 4 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 17 1
Альфа-Банк 1870 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
Совкомбанк ПАО 286 1
Ак Барс Банк 274 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 563 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 222 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
ГПБ - Газпромбанк 1177 1
Яндекс.Лавка 279 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 263 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 95 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Протек - Центр внедрений 60 1
Почта России ПАО 2249 1
Газпром ПАО 1416 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 977 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Правительство Челябинской области 74 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 33
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 21
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1447 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 14
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 12
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2062 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17127 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 11
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 10
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 88 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9612 9
Умные платформы 1868 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9396 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 8
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12985 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4846 6
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 386 4
Видеокамера - Camcorder 2328 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1214 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3515 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 4
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 13
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5841 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 222 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 3
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 79 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 2
Axiom JDK - LiberCat 60 2
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 41 2
VK Teams 80 2
NitrosData - NitrosBase SQL 3 2
Т1 Иннотех - Мирион 6 2
Финтех - СинтезМ 3 2
Google Android 14696 2
Apple iOS 8251 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 2
ВТБ - Почта Банк Онлайн 33 2
Google Android TV 351 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 314 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 2
Новые облачные технологии - МойОфис 893 2
Abbyy FlexiCapture 174 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1310 2
Oracle Java - язык программирования 3331 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 165 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 313 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 340 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 392 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 133 1
Ростелеком Экраны 7 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
ЦРТ Визирь 30 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 1
Ростелеком - Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 13 1
Осеевский Михаил 333 5
Анохин Сергей 109 5
Щелгачев Дмитрий 28 3
Германовичус Дмитрий 5 3
Беров Иван 44 3
Кириенко Владимир 143 3
Самошкина Диана 33 2
Макагонов Евгений 35 2
Меньшов Кирилл 129 2
Лебедева Ирина 52 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 1
Патока Андрей 110 1
Пучков Дмитрий 68 1
Богданов Юрий 9 1
Ермакова Татьяна 2 1
Давыдов Алексей 6 1
Емельянов Святослав 6 1
Бондарчук Федор 16 1
Колесников Денис 2 1
Бадинский Андрей 2 1
Карпунин Виктор 1 1
Полянский Станислав 5 1
Святец Александр 5 1
Росляков Дмитрий 1 1
Баженова Наталья 7 1
Хасанова Ольга 1 1
Пампушка Дмитрий 4 1
Вахрамеев Леонид 1 1
Логинов Владислав 1 1
Мурмуридис Анна 1 1
Пак Олег 112 1
Масленникова Анастасия 35 1
Проскура Дмитрий 31 1
Поляков Сергей 75 1
Козлов Александр 68 1
Ермаков Валерий 136 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 8
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 313 3
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 164 3
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 281 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 3
Россия - СФО - Новосибирск 4658 3
Казахстан - Республика 5798 3
Россия - УФО - Челябинская область 1390 3
Россия - СФО - Кемеровская область 989 3
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 162 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 116 2
Россия - УФО - ЯНАО - Красноселькупский район - Красноселькуп 12 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1313 2
Европа 24644 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 2
Азия - Азиатский регион 5751 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 2
Сингапур - Республика 1906 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1650 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 125 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 36 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 31 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 27 1
Россия - УФО - Челябинская область - Нязепетровский район - Нязепетровск 3 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 44 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 30 1
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуфалейский городской округ - Верхний Уфалей 12 1
Россия - Коротчаево 11 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1246 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 5
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 151 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 468 5
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 13 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Паспорт - Паспортные данные 2737 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 3
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 282 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 768 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 792 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 119 2
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1075 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Moody's Investors Service 136 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 69 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Прямая линия с Президентом РФ 16 1
Единый день голосования 139 1
Effie Awards 10 1
День молодёжи - 27 июня 1000 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
