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Полянский Станислав


04.03.2025 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративным мессенджером Dion 1
30.10.2023 «Ростелеком» подключил к сети кузбасские села Лукошкино и Хорошеборк 1
26.10.2023 Кузбасские новостройки присоединились к сетям «Ростелекома» 1
27.09.2023 «Ростелеком» открыл цифровой мир для жителей четырех поселений Кузбасса 1
16.08.2023 «Ростелеком» подключил поселения на севере Кузбасса к 4G-интернету 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Полянский Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9774 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5002 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9401 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10828 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3473 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27983 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1473 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16054 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7814 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8303 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4688 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7110 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24322 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 772 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1267 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1804 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13320 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12261 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2131 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12596 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1729 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2116 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12647 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4810 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20784 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 3
Ростелеком - Ключ - комплекс цифровых услуг 27 1
Шабалина Наталья 1 1
Германовичус Дмитрий 4 1
Кривцов Александр 1 1
Фролов Сергей 34 1
Россия - СФО - Кемеровская область 909 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 531 3
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 119 2
Россия - РФ - Российская федерация 145752 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2513 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 49 1
Россия - Бархатово 5 1
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 38 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4876 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5445 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29385 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1659 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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