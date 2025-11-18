Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185932
ИКТ 14418
Организации 11185
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3530
Системы 26378
Персоны 80162
География 2983
Статьи 1568
Пресса 1259
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Фролов Сергей


СОБЫТИЯ


18.11.2025 «Булат» в Кузбассе: «Ростелеком» запустил в регионе первые отечественные базовые станции 1
30.10.2023 «Ростелеком» подключил к сети кузбасские села Лукошкино и Хорошеборк 1
20.07.2017 Мосгорсуд и райсуды начали отправлять приставам исполнительные листы в электронном виде 1
01.07.2016 МТС поможет доставить информационные сообщения клиентам банка «Кубань Кредит» 1
23.11.2015 Softline перенесла в «облако» бизнес-приложения «Хардвуд Трейдинг» 1
23.07.2015 «Ростелеком» приступил к реализации проекта по устранению цифрового неравенства в Свердловской области 1
09.06.2014 Правительство Свердловской области завершило миграцию СЭД на новую версию платформы Documentum 1
12.03.2014 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2014» 1
28.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе» 1
19.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
18.10.2012 К 2013 г. в Свердловской области в электронном виде будут доступны 56 социально значимых госуслуг 2
16.03.2012 «Ростелеком» разработал комплексное решение для автоматизации ЖКХ 1
30.01.2012 В СМАРТС сменился гендиректор 1
21.12.2011 «Ростелеком» представил линейку брендированного абонентского оборудования 1
15.12.2011 «Ростелеком-Урал» снизил стоимость роуминга по трем направлениям 1
24.10.2011 «Ростелеком-Урал» объединил 4 телеком-услуги в одном пакете 1
12.10.2011 «Ростелеком» вдвое увеличит количество базовых станций мобильной связи в Курганской области 2
07.10.2011 «Ростелеком» снизит тарифы на интернет в Новом Уренгое 1
15.09.2011 «Ростелеком» и администрация Екатеринбурга будут сотрудничать по проектам «Электронное правительство» и «Информационное общество» 1
12.08.2011 Кадровый ИТ-рынок: отставки и назначения за неделю 1
08.08.2011 Сергей Фролов назначен исполняющим обязанности вице-президента – директора макрофилиала «Ростелеком-Урал» 1
21.06.2011 «СмартЛабс» обеспечил «Ростелеком-Урал» абонентскими приставками 1
21.12.2010 «Уралсвязьинформ» запускает в тестовую эксплуатацию IP-телевидение в формате 3D 1
12.04.2010 Сергей Фролов назначен первым заместителем генерального директора «Уралсвязьинформа» 2
05.03.2010 Андрей Гирев назначен генеральным директором «СМАРТС» 1
02.02.2010 «Дальсвязь» подписала партнерское соглашение с правительством Республики Саха 2
09.09.2009 «Спектрум» внедрил Microsoft Dynamics CRM с помощью Manzana Group 1
10.08.2009 «Дальсвязь» объявляет о кадровых изменениях 2
22.07.2009 «Дальсвязь» разместила биржевые облигации на 1,5 млрд руб. 2
02.06.2009 Биржевые облигации «Дальсвязи» допущены к торгам на ММВБ 1
06.08.2008 Образовано правление «Дальсвязи» 1
29.04.2008 У «Билайна» и СМАРТС отбирают землю под вышками 1
01.08.2007 Совет директоров «Дальсвязи» утвердил новое правление компании 1
17.04.2006 "Дальсвязь" планирует занять 80% рынка услуг доступа в интернет на Дальнем Востоке 1
02.03.2006 Американцы отберут имя у российского телеканала? 1

Публикаций - 35, упоминаний - 41

Фролов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10270 15
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 9
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 8
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 3
АйТи 1435 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 262 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 3
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 2
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 2
СМАРТС Самара-GSM 11 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5246 2
Microsoft Corporation 25208 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14076 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 2
Связьинформ 88 2
Ростелеком - Сахателеком 64 1
Технолига Девайс 2 1
Промсвязьмонтаж 3 1
Dell EMC 5088 1
Cisco Systems 5217 1
Huawei 4202 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Softline - Софтлайн 3234 1
8912 1
ZTE Corporation 771 1
Корус Консалтинг ГК 1322 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2082 1
Крок - Croc 1814 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9177 1
Red Hat 1343 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 126 1
HPE - Juniper Networks 437 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 3
ГПБ - Газпромбанк 1157 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1142 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
HardWood Trading - Хардвуд Трейдинг 1 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 38 1
РЖД ДЦВ - Дорожный центр внедрения 2 1
Новосибирский муниципальный банк 12 1
ПЛК - Приволжская лесоперерабатывающая компания 1 1
Спектрум ГК 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1994 1
Почта России ПАО 2232 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1779 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6250 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4761 4
Федеральное казначейство России 1873 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12764 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2807 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1405 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3106 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3444 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2070 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1988 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5212 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1449 2
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 60 1
Правительство Челябинской области 74 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Судебная власть - Judicial power 2402 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 197 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3511 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 906 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 334 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1274 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Конституционный суд РФ 109 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 82 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 824 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 745 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 135 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 482 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6418 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21893 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72515 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56751 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1843 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28874 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9502 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2177 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11156 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13268 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13294 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4831 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9588 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11907 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2436 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5618 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11477 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10515 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25489 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7673 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12937 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8888 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2169 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5128 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4247 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31792 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25549 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9719 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8832 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22879 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6623 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1645 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1752 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 726 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2809 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
Микрофон - Microphone 2690 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1558 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3909 1
Управляемые услуги - Managed Services 67 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7165 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5786 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1044 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1513 3
Microsoft Windows 2000 8662 2
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 57 1
SmartLabs - SML IPTV-приставки 14 1
Apple iPad 3918 1
Linux OS 10831 1
Microsoft Office 3931 1
Microsoft Office 365 977 1
Microsoft Outlook 1417 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1476 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 21 1
МТС Коммуникатор 31 1
Cisco CRS-3 5 1
Cisco Videoscape 4 1
Microsoft Exchange Online 111 1
Microsoft Dynamics 1185 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 204 1
SML - Standard ML - Язык программирования 15 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Лысенко Эдуард 311 3
Дюбанов Анатолий 95 3
Финк Дмитрий 16 3
Власов Сергей 98 3
Стрельцов Андрей 61 3
Чучелов Андрей 44 3
Деянышев Вадим 19 3
Гуральников Сергей 164 3
Колпаков Антон 57 3
Кесельбренер Леонид 52 3
Романов Алексей 49 3
Кузнецова Лариса 13 2
Лукаш Сергей 14 2
Волков Вячеслав 11 2
Курмангалиева Бикеш 8 2
Васильев Егор 8 2
Добровольский Виталий 4 2
Сидорова Елена 6 2
Каплин Константин 3 2
Матвеева Татьяна 107 2
Албычев Александр 168 2
Чернякова Елена 30 2
Никуличев Андрей 43 2
Комаров Александр 23 2
Антонов Александр 77 2
Попов Алексей 336 2
Балаценко Андрей 32 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Керценбаум Кирилл 21 2
Павлов Николай 13 2
Гаттаров Руслан 144 2
Ивакин Роман 57 2
Гирев Андрей 77 2
Паленов Олег 21 1
Каменский Дмитрий 13 1
Путилин Владислав 14 1
Бугрин Сергей 10 1
Гиреев Андрей 12 1
Курочкин Александр 11 1
Крымский Михаил 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 155834 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3158 12
Россия - УФО - Свердловская область 1715 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45521 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4248 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1296 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2899 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1850 3
Россия - ПФО - Самарская область 1441 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1638 3
Россия - ПФО - Саратовская область 782 3
Россия - УФО - Челябинская область 1374 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 658 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2651 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 914 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бузулук 33 2
Европа 24606 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3172 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 740 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2920 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 972 2
Россия - УФО - Тюменская область 1244 2
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 159 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 755 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1445 2
Россия - ПФО - Пензенская область 620 2
Россия - УФО - Свердловская область - Байкаловский район - Байкалово 6 1
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 19 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 41 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 98 1
Москва - СВАО - Бутырский район - муниципальный округ Бутырский 20 1
Россия - Уральские горы - Зауралье - Восточный Урал 66 1
Россия - ПФО - Самарская область - Пестравский район - Пестравка 6 1
Россия - Коротчаево 11 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Гайский район - Гай 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18101 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4084 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1052 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1146 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54723 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20242 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17329 4
Информатика - computer science - informatique 1138 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5277 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51030 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6483 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3678 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31635 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5280 2
Финансовый сектор - Кредитование - Рефинансирование 154 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 461 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4390 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3357 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6749 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5971 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2531 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1802 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6302 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6201 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7531 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 739 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4901 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8313 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6043 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8044 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6913 1
Аренда 2573 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 914 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1805 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10659 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2941 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8209 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2144 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2152 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 397 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1304 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 144 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1334 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11399 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 665 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8352 3
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
Juniper Research 548 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 96 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 52 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2129 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2589 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400525, в очереди разбора - 732532.
Создано именных указателей - 185932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/