Получите все материалы CNews по ключевому слову
Фролов Сергей
СОБЫТИЯ
Фролов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6418 1
|Лысенко Эдуард 311 3
|Дюбанов Анатолий 95 3
|Финк Дмитрий 16 3
|Власов Сергей 98 3
|Стрельцов Андрей 61 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Деянышев Вадим 19 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Колпаков Антон 57 3
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Романов Алексей 49 3
|Кузнецова Лариса 13 2
|Лукаш Сергей 14 2
|Волков Вячеслав 11 2
|Курмангалиева Бикеш 8 2
|Васильев Егор 8 2
|Добровольский Виталий 4 2
|Сидорова Елена 6 2
|Каплин Константин 3 2
|Матвеева Татьяна 107 2
|Албычев Александр 168 2
|Чернякова Елена 30 2
|Никуличев Андрей 43 2
|Комаров Александр 23 2
|Антонов Александр 77 2
|Попов Алексей 336 2
|Балаценко Андрей 32 2
|Медведев Дмитрий 1662 2
|Керценбаум Кирилл 21 2
|Павлов Николай 13 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Ивакин Роман 57 2
|Гирев Андрей 77 2
|Паленов Олег 21 1
|Каменский Дмитрий 13 1
|Путилин Владислав 14 1
|Бугрин Сергей 10 1
|Гиреев Андрей 12 1
|Курочкин Александр 11 1
|Крымский Михаил 11 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8352 3
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
|Juniper Research 548 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400525, в очереди разбора - 732532.
Создано именных указателей - 185932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.