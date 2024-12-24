Россия УФО Свердловская область Байкаловский район Байкалово
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9701 2
|Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
|Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 1
|МегаФон 8805 1
|Микротест 278 1
|Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
|Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
|Apple iPhone 6 4862 1
|Бретцер-Портнова Ирина 9 1
|Фролов Сергей 34 1
|Колпаков Антон 57 1
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