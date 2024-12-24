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Россия УФО Свердловская область Байкаловский район Байкалово

Россия - УФО - Свердловская область - Байкаловский район - Байкалово


24.12.2024 «МегаФон» усилил 4G на автодороге Тюмень-Тобольск 1
23.07.2015 «Ростелеком» приступил к реализации проекта по устранению цифрового неравенства в Свердловской области 2
13.07.2015 «Ростелеком» завершил первый этап проектирования в рамках программы по устранению цифрового неравенства на Среднем Урале 2
08.09.2008 «Мотив» подготовил сеть к новому сезону 2
19.11.2003 В Тюменской области построена система видеоконференцсвязи 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 1
МегаФон 8805 1
Микротест 278 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 2
УУС - Универсальные услуги связи 323 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Аналоговые технологии 2769 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 62 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 318 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
Apple iPhone 6 4862 1
Бретцер-Портнова Ирина 9 1
Фролов Сергей 34 1
Колпаков Антон 57 1
Россия - УФО - Свердловская область - Сухой Лог 13 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 3
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 3
Россия - УФО - Свердловская область 1492 3
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 19 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 36 2
Россия - Средний Урал 78 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - УФО - Свердловская область - Качканар 9 1
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 25 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 62 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижнесергинский район - Нижние Серги 5 1
Россия - УФО - Свердловская область - Тугулым 4 1
Россия - УФО - Тюменская область - Каскара 2 1
Россия - УФО - Свердловская область - Североуральск 7 1
Россия - УФО - Свердловская область - Серов 24 1
Россия - УФО - Свердловская область - Алапаевск 11 1
Россия - УФО - Свердловская область - Карпинск 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 113 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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