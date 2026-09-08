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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Свердловская область Сухоложский район городской округ Сухой Лог

Россия - УФО - Свердловская область - Сухоложский район городской округ - Сухой Лог

СОБЫТИЯ


08.09.2026 Стройплощадку Новоленской ТЭС обеспечили стабильным LTE 1
14.10.2024 МТС добавила скорость мобильного интернета на крупнейшем золоторудном месторождении Сухой Лог 1
25.08.2022 «Росгеология» будет выпускать собственный спецсофт, лишившись допуска к зарубежному 1
27.07.2017 «Ростелеком» обнулил тарифы на Wi-Fi в точках доступа по проекту устранения цифрового неравенства 1
23.07.2015 «Ростелеком» приступил к реализации проекта по устранению цифрового неравенства в Свердловской области 1
13.07.2015 «Ростелеком» завершил первый этап проектирования в рамках программы по устранению цифрового неравенства на Среднем Урале 1
20.01.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2014 г. 1
01.10.2014 Законодательство в ИКТ: новое в сентябре 2014 1
18.10.2013 МТС завершила строительство магистрального кольца на Урале 1
25.05.2010 Администрация городского округа «Сухой Лог» защитилась от ИТ-угроз с помощью решения Panda 1
08.09.2008 «Мотив» подготовил сеть к новому сезону 1
12.09.2007 «Мотив» расширил собственную сеть 2
16.01.2004 В Екатеринбурге снизили тарифы на установку телефона 1
19.12.2003 Московский "МегаФон" упростил платежи за мобильник 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10999 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15963 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 309 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
МегаФон 10859 1
SAP SE 5612 1
Cisco Systems 5374 1
Microsoft Corporation 25825 1
Oracle Corporation 7092 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 287 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Visa International 1996 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6585 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1607 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2882 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 2
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Администрация Волгограда - органы государственной власти 11 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
Администрация Пскова - Псковская городская дума - органы государственной власти 7 1
Городская управа города Калуги 8 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2891 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1191 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 264 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 57 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 172 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 34 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 29 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26572 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36486 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2303 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9591 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12937 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13764 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2806 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9625 2
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 719 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3081 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1166 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10277 1
Стандартизация - Standardization 2345 1
Пропускная способность - Bandwidth 1921 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1508 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2929 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9676 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2435 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 395 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 309 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4018 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1885 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3743 1
Nokia Alcatel-Lucent Metro WDM 5 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 148 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6334 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 457 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 1
Apple iPhone 6 4861 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3698 1
Правительство Москвы - ЕГАС ОДОПМ - Единая городская автоматизированная система обеспечения поддержки деятельности Открытого правительства города Москвы 2 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 178 1
Колпаков Антон 57 1
Бретцер-Портнова Ирина 9 1
Фролов Сергей 36 1
Зимин Константин 106 1
Радченко Елена 3 1
Мезенцева Елена 1 1
Касаткин Дмитрий 4 1
Осеевский Михаил 350 1
Паршин Максим 323 1
Горьков Сергей 22 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Россия - УФО - Свердловская область 1973 9
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 20 6
Россия - УФО - Свердловская область - Красноуфимск 16 6
Россия - РФ - Российская федерация 167325 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 47 5
Россия - Талицы 19 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4502 5
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 96 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47815 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3356 4
Россия - УФО - Свердловская область - Байкаловский район - Байкалово 6 3
Россия - УФО - Свердловская область - Карпинск 7 3
Россия - УФО - Свердловская область - Тугулым 8 3
Россия - УФО - Свердловская область - Алапаевск 11 3
Россия - УФО - Свердловская область - Камышлов 15 3
Россия - СКФО - Чечня - Шалинский район - Шали - Сержень-Юрт 13 3
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 3
Россия - Средний Урал 99 3
Россия - УФО - Свердловская область - Качканар 18 3
Россия - ДФО - Приморский край - Артём 44 2
Россия - УФО - Свердловская область - Ирбит 11 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижнесергинский район - Нижние Серги 5 2
Россия - УФО - Свердловская область - Североуральск 7 2
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 35 2
Россия - УФО - Свердловская область - Серов 24 2
Россия - УФО - Свердловская область - Красноуральск 9 2
Россия - ЮФО - Севастополь 618 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1017 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1089 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1821 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1787 2
Россия - УФО - Тюменская область 1377 2
Россия - УФО - Челябинская область 1517 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 686 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 772 2
Россия - УФО - Пермский край - Березники 69 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 47 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 80 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 60 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10939 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58081 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34023 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4640 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21847 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6746 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1861 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1502 2
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5536 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7068 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1232 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 686 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7556 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1037 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18271 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5659 1
Аренда 2710 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 127 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4706 1
Аудит - аудиторский услуги 1274 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 487 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8528 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4590 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8125 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1676 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 298 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1389 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 597 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 139 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11578 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2460 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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