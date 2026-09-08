Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО Свердловская область Сухоложский район городской округ Сухой Лог
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 15
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Колпаков Антон 57 1
|Бретцер-Портнова Ирина 9 1
|Фролов Сергей 36 1
|Зимин Константин 106 1
|Радченко Елена 3 1
|Мезенцева Елена 1 1
|Касаткин Дмитрий 4 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Паршин Максим 323 1
|Горьков Сергей 22 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11578 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2460 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470383, в очереди разбора - 724779.
Создано именных указателей - 200737.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470383, в очереди разбора - 724779.
Создано именных указателей - 200737.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.