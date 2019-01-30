Разделы

Россия УФО Тюменская область Ишим

Россия - УФО - Тюменская область - Ишим

СОБЫТИЯ


30.01.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала работу «Ишимского мясокомбината»

приятия была оптимизирована в соответствии с действующим законодательством. Иван Рыбаков, директор «Ишимского мясокомбината», отметил: «Специалисты «1С-ижтиси» быстро вникают в суть всех постав
10.11.2015 ТТК подключил к сети связи торговый центр «Квартал» в Ишиме Тюменской области

Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к собственной мультисервисной сети связи в торговом центре «Квартал» в Ишиме. В рамках реализации проекта макрорегиональный филиал «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал»), установил в торговом центре узел связи емкостью 28 клиентских портов. Созданная инфраструктура позв
16.08.2013 Услугу «Автоплатеж ЖКХ» подключили свыше 4 тыс. клиентов «Сбербанка» в Ишиме

Более 4 тыс. клиентов Ишимского отделения «Сбербанка» подключили с начала года услугу «Автоплатеж ЖКХ». При этом прирост во втором квартале по отношению к первому составил около 200%, сообщили CNews в банке. «Автопл
20.12.2012 ТТК предоставил доступ в интернет Управлению имуществом и земельными ресурсами Ишима

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги связи муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом и земельными ресурсами Ишима». В рамках договора «ТТК-Урал», региональное предприятие компании ТТК, предоставил Управлению широкополосный доступ в интернет на скорости 25 Мбит/с, сообщили CNews в операторе. «Использо
12.12.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Ишиме Тюменской области

и ТТК в Ишиме составляет порядка 4 тыс. домохозяйств. «ТТК-Урал» уже 1,5 года предоставляет жителям Ишима возможность подключения к интернету по телефонной линии. Запуск оптоволоконной сети ТТК
12.10.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Ишиме Тюменской области

Компания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Ишиме Тюменской области на 1,8 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашний интернет от «ТТК-Урал», регионального предприятия Компании ТТК, стал доступен жите
10.09.2012 ТТК начал строительство сети ШПД в Ишиме Тюменской области

нии ТТК, станет доступен жителям порядка 7,7 тыс. домохозяйств более чем в 77 многоквартирных домах Ишима. Городские сети связи ТТК строятся на базе технологии FTTB (Fiber To The Building – «оп
13.06.2007 Казахстан отказывается от аэрокосмического проекта "Ишим"

Летчик-космонавт СССР, глава аэрокосмического агентства Казахстана Талгат Мусабаев предложил прекратить реализацию проекта авиационно-космического комплекса "Ишим", предполагающего выведение полезной нагрузки в космос с помощью легких ракет-носителей, стартующих с находящего в воздухе истребителя-перехватчика МиГ-31. Об этом он заявил на заседании п

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10319 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14281 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 7
МегаФон 9929 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 3
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр 5 2
9009 2
ЦФТ Золотая Корона 361 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Тюменьтелеком 12 1
Бюджетный процесс 66 1
Telegram Group 2580 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Cisco Systems 5224 1
Huawei 4225 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4538 1
Meta Platforms - Facebook 4534 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
1С-ИЖТИСИ 42 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
Oracle Corporation 6873 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 1
Microsoft Corporation 25247 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1076 1
Canva 30 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Ланит - Норбит - Norbit 407 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Ланит Омни 65 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Микротест 280 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
СКАУТ 77 1
iiko - айко 53 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8194 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2701 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 2
Ишимский комбинат хлебопродуктов 1 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 17 1
Восток - Энергосбытовая компания - Тюменьэнергосбыт 6 1
Газпром энергосбыт 11 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 653 1
Международный аэропорт Рощино имени Д.И. Менделеева - ИАТА: TJM – ИКАО: USTR 2 1
Золотые луга - Ситниковский Молочный комбинат - СМ и КК - Ситниковский молочно-консервный комбинат 1 1
ТСМ - Тобольскстроймеханизация 1 1
Тюменьэнергобанк 2 1
Музей Анны Ахматовой 3 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
Amtrak - National Railroad Passenger Corporation - Амтрак - Национальная железнодорожная пассажирская корпорация 9 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1655 1
Почта России ПАО 2249 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
ГПБ - Газпромбанк 1178 1
Альфа-Банк 1871 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 433 1
Русский стандарт Банк 473 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 1
Visa International 1974 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 178 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 75 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 222 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 94 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 88 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 157 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12870 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3123 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2929 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 2
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Казахстана - Министерство обороны Казахстана 15 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5245 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 709 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
Районные суды РФ 70 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4797 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 462 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
РДШ - Российское движение школьников 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 24
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9345 15
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17131 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 8
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1662 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2205 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1094 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 5
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8918 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12012 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 10
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 64 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
Google YouTube - Видеохостинг 2892 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 2
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 1
МТС - MTS WAF Premium 13 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 23 1
Байтерек КРК - Космический ракетный комплекс 15 1
Google Android 14707 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 843 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
Apple macOS 2253 1
Космодром Байконур 1071 1
Rakuten Viber 650 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
Apple iOS 8258 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Apple iPhone 5 777 1
Apple iPad mini 425 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 361 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 1
OFD.RU Ferma 9 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 67 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 1
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 1
DTG Granum 2 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 17 1
СКАУТ Платформа 24 1
Барвинский Владимир 34 5
Михайлова Анастасия 38 4
Ахметов Даниал 48 3
Коваль Валерий 38 3
Логинов Станислав 36 3
Ершов Петр 3 2
Каменских Александр 8 2
Мамонтов Савва 2 2
Мусабаев Талгат 19 2
Албычев Александр 168 2
Волков Игорь 17 2
Серебряков Виктор 56 2
Стюрин Андрей 9 2
Гуляев Дмитрий 7 1
Трофимов Андрей 3 1
Золотухин Евгений 2 1
Куликов Никита 5 1
Останина Марина 1 1
Туржанов Серик 4 1
Криволапов Георгий 1 1
Пфлаумер Евгений 28 1
Замятин Евгений 3 1
Shakespeare William - Шекспир Уильям 9 1
Молдабеков Меирбек 1 1
Логвинов Алексей 2 1
Добродеев Дмитрий 1 1
Борисов Валерий 1 1
Огарков Борис 6 1
Плещева Ирина 1 1
Кущ Иван 4 1
Алябьев Александр 1 1
Туровинин Олег 1 1
Яковлев Евдоким 1 1
Важенина Татьяна 17 1
Шарохи Леонид 2 1
Рогачев Алексей 2 1
Сухорученко Алексей 3 1
Шишкин Федор 1 1
Орловский Виктор 398 1
Алтынбаев Мухтар 6 1
Россия - УФО - Тюменская область 1257 54
Россия - РФ - Российская федерация 157126 35
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 951 28
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 122 26
Россия - УФО - Курганская область 582 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45777 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 10
Казахстан - Республика 5801 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1314 9
Россия - УФО - Свердловская область 1750 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1652 8
Россия - УФО - Челябинская область 1391 6
Россия - УФО - Тюменская область - Абатское - Абатск 10 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18613 5
Россия - СФО - Омская область 732 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2677 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 351 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 252 5
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 47 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3270 5
Земля - планета Солнечной системы 10662 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2058 4
Россия - УФО - Пермский край - Березники 65 4
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 47 3
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 29 3
Россия - УФО - Тюменская область - Упоровский район - Упорово 5 3
Россия - СФО - Омская область - Омский район - Ростовка - Покрово-Иртышское 23 3
Россия - УФО - Тюменская область - Уватский район - Уват 11 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1247 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4281 3
Россия - СФО - Новосибирск 4664 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1670 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1597 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 891 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 3
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 94 3
Россия - УФО - Свердловская область - Качканар 9 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1211 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3777 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 145 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5409 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Радио России - радиостанция 49 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия Культура - телеканал 10 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
Казахстан Сегодня 309 1
Gartner - Гартнер 3612 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 23 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
