Россия УФО Тюменская область Ишим
|30.01.2019
|
«1С-ижтиси» автоматизировала работу «Ишимского мясокомбината»
приятия была оптимизирована в соответствии с действующим законодательством. Иван Рыбаков, директор «Ишимского мясокомбината», отметил: «Специалисты «1С-ижтиси» быстро вникают в суть всех постав
|10.11.2015
|
ТТК подключил к сети связи торговый центр «Квартал» в Ишиме Тюменской области
Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к собственной мультисервисной сети связи в торговом центре «Квартал» в Ишиме. В рамках реализации проекта макрорегиональный филиал «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал»), установил в торговом центре узел связи емкостью 28 клиентских портов. Созданная инфраструктура позв
|16.08.2013
|
Услугу «Автоплатеж ЖКХ» подключили свыше 4 тыс. клиентов «Сбербанка» в Ишиме
Более 4 тыс. клиентов Ишимского отделения «Сбербанка» подключили с начала года услугу «Автоплатеж ЖКХ». При этом прирост во втором квартале по отношению к первому составил около 200%, сообщили CNews в банке. «Автопл
|20.12.2012
|
ТТК предоставил доступ в интернет Управлению имуществом и земельными ресурсами Ишима
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги связи муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом и земельными ресурсами Ишима». В рамках договора «ТТК-Урал», региональное предприятие компании ТТК, предоставил Управлению широкополосный доступ в интернет на скорости 25 Мбит/с, сообщили CNews в операторе. «Использо
|12.12.2012
|
ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Ишиме Тюменской области
и ТТК в Ишиме составляет порядка 4 тыс. домохозяйств. «ТТК-Урал» уже 1,5 года предоставляет жителям Ишима возможность подключения к интернету по телефонной линии. Запуск оптоволоконной сети ТТК
|12.10.2012
|
ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Ишиме Тюменской области
Компания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Ишиме Тюменской области на 1,8 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашний интернет от «ТТК-Урал», регионального предприятия Компании ТТК, стал доступен жите
|10.09.2012
|
ТТК начал строительство сети ШПД в Ишиме Тюменской области
нии ТТК, станет доступен жителям порядка 7,7 тыс. домохозяйств более чем в 77 многоквартирных домах Ишима. Городские сети связи ТТК строятся на базе технологии FTTB (Fiber To The Building – «оп
|13.06.2007
|
Казахстан отказывается от аэрокосмического проекта "Ишим"
Летчик-космонавт СССР, глава аэрокосмического агентства Казахстана Талгат Мусабаев предложил прекратить реализацию проекта авиационно-космического комплекса "Ишим", предполагающего выведение полезной нагрузки в космос с помощью легких ракет-носителей, стартующих с находящего в воздухе истребителя-перехватчика МиГ-31. Об этом он заявил на заседании п
