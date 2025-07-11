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Гуляев Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Гуляев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РДШ - Российское движение школьников 3 1
|Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
|Альянс по защите детей в цифровой среде 17 1
|АЮР - Ассоциация юристов России 47 1
|Степанов Павел 31 1
|Решин Денис 9 1
|Мартиросян Аревик 1 1
|Глущенко Вадим 5 1
|Древаль Максим 5 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Майоров Денис 2 1
|Попов Александр 53 1
|Смит Дмитрий 5 1
|Захаров Павел 60 1
|Гореславский Алексей 10 1
|Логвинов Алексей 2 1
|Белякова Елизавета 5 1
|Плещева Ирина 1 1
|Петросян Николай 3 1
|Придчин Вячеслав 1 1
|Урываев Максим 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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