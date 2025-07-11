Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179351
ИКТ 13929
Организации 10829
Ведомства 1480
Ассоциации 1012
Технологии 3485
Системы 25928
Персоны 77229
География 2899
Статьи 1538
Пресса 1232
ИАА 708
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2673
Мероприятия 862

Гуляев Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Известного деятеля Рунета арестовали за госизмену 1
24.07.2024 Провайдер «Дом.ру» запустил интернет-магазин умных устройств и роутеров 1
25.09.2023 В конце октября в Московской области пройдет I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи 1
18.05.2022 Подведены итоги II Молодежного форума по управлению Интернетом 1
01.02.2022 В отделениях «Почты России» появились компьютеры для школьников и учителей 1
26.04.2017 Delta Electronics представила свои решения для ЦОД и промышленной автоматизации 1
13.07.2010 «Астерос» внедрит платформу IBM для поддержки бизнеса группы «Продо» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Гуляев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4273 3
Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации АНО - Центр глобальной ИТ-кооперации АНО - CGITC - Center for Global IT-cooperation 5 2
IBM - International Business Machines Corp 9488 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Canva 26 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 93 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5094 1
InfoWatch - Инфовотч 1053 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 856 1
Почта России ПАО 2194 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 10 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Продо ГК - Продо Менеджмент 10 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 116 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 246 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2774 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3465 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 14 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 17 1
АЮР - Ассоциация юристов России 47 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16472 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12539 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30997 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6529 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7010 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1489 1
Фондовая биржа - DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 11 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14097 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11567 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9805 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1441 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3035 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25216 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5343 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2978 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 949 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10969 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1753 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 501 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2696 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 954 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2716 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2274 1
Метавселенная - Metaverse 109 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 526 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1094 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29825 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3010 1
Прецизионное оборудование - Precision equipment 58 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2596 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12700 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12565 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16608 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4017 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9027 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 1
Intel x86 - архитектура процессора 1929 1
Google YouTube - Видеохостинг 2839 1
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 14 1
Delta Electronics InfraSuite 8 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix Pro - Movix Go - ТВ-приставка 13 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 182 1
Степанов Павел 31 1
Решин Денис 9 1
Мартиросян Аревик 1 1
Глущенко Вадим 5 1
Древаль Максим 5 1
Черкесова Бэлла 21 1
Матвеева Татьяна 105 1
Майоров Денис 2 1
Попов Александр 53 1
Смит Дмитрий 5 1
Захаров Павел 60 1
Гореславский Алексей 10 1
Логвинов Алексей 2 1
Белякова Елизавета 5 1
Плещева Ирина 1 1
Петросян Николай 3 1
Придчин Вячеслав 1 1
Урываев Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 3
Россия - СЗФО - Псковская область 656 1
Россия - УФО - Челябинская область 1318 1
Россия - УФО - Тюменская область 1218 1
Россия - СФО - Омская область 709 1
Россия - ЦФО - Орловская область 342 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 70 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Ливны 15 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 317 1
Россия - УФО - Челябинская область - Куса 6 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 936 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кочубеевское 14 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 333 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 344 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2527 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8064 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6147 2
Молодежный цифровой омбудсмен 6 2
Омбудсмен 17 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6026 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14434 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 730 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3049 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6340 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3591 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 691 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6096 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 109 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 58 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 239 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 463 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2379 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 715 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1045 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 111 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 36 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 221 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 131 1
День молодёжи - 27 июня 956 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще