Получите все материалы CNews по ключевому слову
Демкина Екатерина
УПОМИНАНИЯ
Демкина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 268 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 1
|Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 805 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 305 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
|Плуготаренко Сергей 87 1
|Клименко Герман 51 1
|Колесников Андрей 89 1
|Гореславский Алексей 10 1
|Путин Владимир 3273 1
|Воробьев Андрей 180 1
|Гребенников Сергей 35 1
|Германия - Федеративная Республика 12824 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151133 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.