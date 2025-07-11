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Демкина Екатерина


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Известного деятеля Рунета арестовали за госизмену 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Демкина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 268 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 805 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 305 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17494 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5121 1
Плуготаренко Сергей 87 1
Клименко Герман 51 1
Колесников Андрей 89 1
Гореславский Алексей 10 1
Путин Владимир 3273 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 222 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7149 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4126 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3587 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2929 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1038 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 130 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
РИФ - Российский Интернет Форум 86 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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