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Молодежный цифровой омбудсмен


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Известного деятеля Рунета арестовали за госизмену 1
25.09.2023 В конце октября в Московской области пройдет I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи 2
28.04.2023 Продолжается регистрация на Youth RIGF 2023 1
20.10.2022 21 октября в Московской области стартует I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи 1
18.05.2022 Подведены итоги II Молодежного форума по управлению Интернетом 1
13.05.2022 Youth RIGF-2022 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Молодежный цифровой омбудсмен и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4239 3
Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации АНО - Центр глобальной ИТ-кооперации АНО - CGITC - Center for Global IT-cooperation 5 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5081 2
InfoWatch - Инфовотч 1052 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7759 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 116 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 10 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 245 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6125 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3452 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4663 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 14 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
АЮР - Ассоциация юристов России 46 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 17 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29602 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69255 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21287 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2264 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12488 2
Метавселенная - Metaverse 109 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1436 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3031 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1268 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10920 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1013 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 520 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 508 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1736 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3001 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 80 1
МТС Дети в интернете 17 1
Матвеева Татьяна 105 2
Гуляев Дмитрий 6 2
Глущенко Вадим 5 2
Чернышенко Дмитрий 573 1
Иванов Антон 81 1
Захаров Павел 60 1
Попов Александр 53 1
Черкесова Бэлла 21 1
Гореславский Алексей 10 1
Древаль Максим 5 1
Смит Дмитрий 5 1
Мартиросян Аревик 1 1
Майоров Денис 2 1
Белякова Елизавета 5 1
Петросян Николай 3 1
Придчин Вячеслав 1 1
Урываев Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150778 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44530 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Армения - Республика 2338 1
Беларусь - Белоруссия 5896 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3128 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1414 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 778 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1908 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 928 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1632 1
Россия - УФО - Тюменская область 1214 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1460 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 748 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30605 5
Омбудсмен 17 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53164 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3040 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8036 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 234 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3585 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 510 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 58 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 109 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14344 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 684 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3224 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 711 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2522 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6129 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 726 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1036 1
TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
ComNews - Медиа-бизнес 129 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 110 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 2
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 451 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 130 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 406 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 153 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 35 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 24 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 23 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 147 1
День молодёжи - 27 июня 950 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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