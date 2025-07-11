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Молодежный цифровой омбудсмен
УПОМИНАНИЯ
Молодежный цифровой омбудсмен и организации, системы, технологии, персоны:
|Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
|АЮР - Ассоциация юристов России 46 1
|Альянс по защите детей в цифровой среде 17 1
|Матвеева Татьяна 105 2
|Гуляев Дмитрий 6 2
|Глущенко Вадим 5 2
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Иванов Антон 81 1
|Захаров Павел 60 1
|Попов Александр 53 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Гореславский Алексей 10 1
|Древаль Максим 5 1
|Смит Дмитрий 5 1
|Мартиросян Аревик 1 1
|Майоров Денис 2 1
|Белякова Елизавета 5 1
|Петросян Николай 3 1
|Придчин Вячеслав 1 1
|Урываев Максим 1 1
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