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Индексная книга (каталог) CNews*
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Черкесова Бэлла



20.01.2025 В Минцифры появился новый замминистра - статс-секретарь. Он выходец из ФСБ 1
27.08.2024 «Авито» вошел в число соорганизаторов «Цифрового Диктанта 2024» 1
01.11.2023 Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса 1
18.10.2023 В Минцифры назначили нового замминистра - главного по связи 1
30.09.2023 Из Минцифры ушел замминистра - главный связист 1
14.03.2023 В Минцифры создан Департамент по большим данным и искусственному интеллекту 1
18.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев перераспределил обязанности между 10 своими заместителями 1
09.11.2022 CNews выпустил рейтинг доходов 185 федеральных ИТ-чиновников 1
01.11.2022 Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России 1
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 1
20.05.2022 Правительство выделит 3,5 млрд руб. на поддержку медиаотрасли 1
18.05.2022 Подведены итоги II Молодежного форума по управлению Интернетом 1
03.02.2022 МТС, «Билайн» и «Мегафон» вместо «Вконтакте» предоставили бесплатный доступ к сайту Президента России 1
30.06.2021 Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь 1
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 2
23.10.2020 Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета 4

Публикаций - 21, упоминаний - 25

Черкесова Бэлла и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 9
Accenture plc 682 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Google LLC 11775 1
Telegram Group 1983 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МегаФон 8803 1
Yandex - Яндекс 7339 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 15 1
Электросвязь 268 1
Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации АНО - Центр глобальной ИТ-кооперации АНО - CGITC - Center for Global IT-cooperation 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 4
Amedia TV - Амедиа 37 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 9 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Издательский дом Родионова 8 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 8
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 26 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 8
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 768 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 249 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 379 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 10
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 5
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 4
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 32 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 56 1
KIA Rio Hatchback 16 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
Nissan Murano 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 18 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
Toyota Land Cruiser 24 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Hyundai Palisade 2 1
BMW Z Series 9 1
Porsche Coupe 2 1
Porsche Carrera 11 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 12 1
Porsche 911 26 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Окулус - система поиска и классификации запрещенного видеоконтента 1 1
Toyota Avensis 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Hyundai Creta - кроссовер 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги культура 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 29 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Suzuki Motor - Suzuki Grand Vitara - Suzuki Grand Vitara 2 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 1
Шадаев Максут 1008 15
Пак Олег 112 13
Паршин Максим 316 13
Качанов Олег 114 13
Огуряев Дмитрий 85 13
Черненко Андрей 69 10
Ким Дмитрий 60 10
Мишустин Михаил 676 9
Шойтов Александр 78 9
Заренин Андрей 47 8
Иванов Олег 141 6
Кисляков Евгений 93 6
Филатов Евгений 28 6
Борисенко Григорий 15 6
Носков Константин 236 5
Волин Алексей 120 5
Яцеленко Николай 25 5
Чернышенко Дмитрий 565 4
Никифоров Николай 1136 4
Угнивенко Дмитрий 20 4
Путин Владимир 3171 3
Бокова Людмила 82 3
Соколов Алексей 134 3
Липов Андрей 62 3
Войтенко Олег 26 3
Мамонов Михаил 24 3
Логунов Владимир 14 3
Белановский Владимир 10 3
Понькин Александр 31 3
Матвеева Татьяна 104 2
Ветров Николай 3 2
Цветков Сергей 19 2
Руденко Алена 5 2
Рейман Леонид 1049 1
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 58 1
Панков Александр 78 1
Бойко Елена 152 1
Федулов Владислав 79 1
Терляков Олег 13 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
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Земля - планета Солнечной системы 10374 1
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Азия - Азиатский регион 5528 1
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