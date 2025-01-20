Черкесова Бэлла
Черкесова Бэлла и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 15
|Пак Олег 112 13
|Паршин Максим 316 13
|Качанов Олег 114 13
|Огуряев Дмитрий 85 13
|Черненко Андрей 69 10
|Ким Дмитрий 60 10
|Мишустин Михаил 676 9
|Шойтов Александр 78 9
|Заренин Андрей 47 8
|Иванов Олег 141 6
|Кисляков Евгений 93 6
|Филатов Евгений 28 6
|Борисенко Григорий 15 6
|Носков Константин 236 5
|Волин Алексей 120 5
|Яцеленко Николай 25 5
|Чернышенко Дмитрий 565 4
|Никифоров Николай 1136 4
|Угнивенко Дмитрий 20 4
|Путин Владимир 3171 3
|Бокова Людмила 82 3
|Соколов Алексей 134 3
|Липов Андрей 62 3
|Войтенко Олег 26 3
|Мамонов Михаил 24 3
|Логунов Владимир 14 3
|Белановский Владимир 10 3
|Понькин Александр 31 3
|Матвеева Татьяна 104 2
|Ветров Николай 3 2
|Цветков Сергей 19 2
|Руденко Алена 5 2
|Рейман Леонид 1049 1
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 58 1
|Панков Александр 78 1
|Бойко Елена 152 1
|Федулов Владислав 79 1
|Терляков Олег 13 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Медиалогия 30 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 7 1
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