Правительство выделит 3,5 млрд руб. на поддержку медиаотрасли

Правительство России выделит 3,5 млрд руб. из средств резервного фонда для кредитной поддержки системообразующих организаций медиаотрасли. Об этом CNews сообщили представители Минцифры России.

Поддержку получат: медиахолдинги; крупные телеканалы и радиосети; издательства и полиграфические предприятия; операторы наружной рекламы; организации, технологически обеспечивающие функционирование медиаиндустрии.

Банки, которые будут аккредитованы для их льготного кредитования, будут получать субсидию за счет выделенных средств.

«Эта мера позволит привлечь в медиаотрасль до 39 млрд внебюджетных средств на льготных условиях. Она даст возможность поддержать системообразующие медиакомпании в текущих условиях, сохранить рабочие места, избежать кассовых разрывов и стимулировать экономическую активность в медиаотрасли», – сказала замглавы Минцифры России Бэлла Черкесова.

В перечень системообразующих организаций медиаотрасли входит 57 предприятий, в том числе: крупнейшие медиахолдинги, телеканалы которых осуществляют вещание на всей территории России, а радиоканалы – не менее чем в 40 субъектах России; издательства, объем тиражей которых превышает 40 млн экземпляров в год; издательства, специализирующиеся на выпуске детско-юношеской литературы; полиграфические предприятия, производящие не менее 1 млрд листов оттисков ежегодно; организации, технологически обеспечивающие функционирование медиаиндустрии.

Ранее некоторые организации смогли высвободить часть средств для сохранения занятости благодаря отсрочке на год выплаты страховых взносов за II квартал.

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Эта мера предусмотрена Правительством для ряда отраслей, принадлежность к которым определяется по основному коду экономической деятельности (ОКВЭД) организаций.

Издатели печатных средств массовой информации и некоторые электронные СМИ смогут воспользоваться аналогичной отсрочкой и в III квартале.

Минцифры обратилось к Правительству с просьбой добавить телерадиовещание в число отраслей, получивших право на отсрочку страховых взносов за III квартал. К соответствующему коду ОКВЭД относятся вещатели телеканалов и радиоканалов, в том числе региональных, круглосуточно работающие для своей аудитории.