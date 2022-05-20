Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе
|

Правительство выделит 3,5 млрд руб. на поддержку медиаотрасли

Правительство России выделит 3,5 млрд руб. из средств резервного фонда для кредитной поддержки системообразующих организаций медиаотрасли. Об этом CNews сообщили представители Минцифры России.

Поддержку получат: медиахолдинги; крупные телеканалы и радиосети; издательства и полиграфические предприятия; операторы наружной рекламы; организации, технологически обеспечивающие функционирование медиаиндустрии.

Банки, которые будут аккредитованы для их льготного кредитования, будут получать субсидию за счет выделенных средств.

«Эта мера позволит привлечь в медиаотрасль до 39 млрд внебюджетных средств на льготных условиях. Она даст возможность поддержать системообразующие медиакомпании в текущих условиях, сохранить рабочие места, избежать кассовых разрывов и стимулировать экономическую активность в медиаотрасли», – сказала замглавы Минцифры России Бэлла Черкесова.

В перечень системообразующих организаций медиаотрасли входит 57 предприятий, в том числе: крупнейшие медиахолдинги, телеканалы которых осуществляют вещание на всей территории России, а радиоканалы – не менее чем в 40 субъектах России; издательства, объем тиражей которых превышает 40 млн экземпляров в год; издательства, специализирующиеся на выпуске детско-юношеской литературы; полиграфические предприятия, производящие не менее 1 млрд листов оттисков ежегодно; организации, технологически обеспечивающие функционирование медиаиндустрии.

Ранее некоторые организации смогли высвободить часть средств для сохранения занятости благодаря отсрочке на год выплаты страховых взносов за II квартал.

MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами
Цифровизация

Эта мера предусмотрена Правительством для ряда отраслей, принадлежность к которым определяется по основному коду экономической деятельности (ОКВЭД) организаций.

Издатели печатных средств массовой информации и некоторые электронные СМИ смогут воспользоваться аналогичной отсрочкой и в III квартале.

Минцифры обратилось к Правительству с просьбой добавить телерадиовещание в число отраслей, получивших право на отсрочку страховых взносов за III квартал. К соответствующему коду ОКВЭД относятся вещатели телеканалов и радиоканалов, в том числе региональных, круглосуточно работающие для своей аудитории.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Названы ИТ-вакансии с самой высокой зарплатой в мае 2022 года

Российские ИТ-компании начинают брать на работу аутистов

Иностранцы выставили на продажу Avito, актив может стоить миллиарды долларов

Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы

Власти ослабляют налоговую удавку для разработчиков и покупателей российских ПО и «железа»

В «Т1» новый гендиректор. Он работал в «ИКС холдинге», «Мегафоне» и Mail.ru

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще