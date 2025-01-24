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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Робот Макс

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Робот Макс

 Робот Макс  консультирует пользователей с помощью генеративного искусственного интеллекта. Он отвечает на сложные вопросы о работе Госуслуг и создаёт пошаговые инструкции под конкретные запросы.


24.01.2025 Миллион человек воспользовались новой версией Робота «Макса» 4
12.12.2024 Минцифры: «Робот Макс» меняется – новый дизайн и искусственный интеллект 3
24.07.2024 Федеральное казначейство расширило свои СХД для перехода с Oracle на PostgreSQL 1
18.03.2024 Минцифры: явка избирателей на платформе ДЭГ составила 94% 1
01.11.2023 Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса 1
11.09.2023 Явка избирателей на платформе ДЭГ составила 88% 1
28.08.2023 «Госуслуги» — через голосового помощника 1
08.09.2022 Сервис «Навигатор возможностей» для молодежи доступен в двух пилотных регионах России 1
08.07.2021 Голосовой помощник Сбербанка встроили в «Госуслуги». Он выдает QR-коды и консультирует по разводам 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
14.04.2021 Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства 2
31.03.2021 Минцифры России запустило тестовую версию обновленного портала Госуслуг 2

Публикаций - 12, упоминаний - 19

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66058 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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