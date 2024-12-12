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Минцифры: «Робот Макс» меняется – новый дизайн и искусственный интеллект

Цифровой помощник «Госуслуг» становится старше, умнее и эмоциональнее. В новой версии «Робот Макс», отвечая на вопросы, использует две российские генеративные нейросети на конкурентной основе. Теперь общаться с ним проще. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Куртка, кроссовки и пальцы, которыми удобно показывать направление действий, — внешне «Макс» тоже изменился. Минцифры провело конкурс среди лучших дизайн-студий России. Новый облик выбирали из более чем 50 вариантов до тех пор, пока не получили позитивную обратную связь от участвовавших в исследовании пользователей «Госуслуг».

Чему научился «Робот Макс»

Давать более точные ответы без лишней информации. Отвечать на сложные вопросы и учитывать ситуацию пользователя.

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Минцифры
Робот Макс

Создавать пошаговые инструкции под конкретные запросы. Учитывать контекст, теперь диалог больше похож на живое общение.

Использовать для ответа не только диалоговые навыки, но и контент из описания услуг.

Как это работает

Для ответа используется исключительно доверенная база знаний «Госуслуг». Специальный доработанный поисковый механизм отбирает наиболее подходящие варианты ответов.

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Облачные тренды

Нейросеть принимает решение о возможности сгенерировать нужный контент из предложенного: извлекает часть информации или наоборот объединяет ее для более полного ответа.

При обработке вопроса нейросеть следует специальным настройкам — промптам, в которых описано, как она должна себя вести. Давать только достоверную информацию, не придумывать, уважительно отвечать

Как подключить новую версию

Для перехода в beta-версию нужно авторизоваться на «Госуслугах» и в диалоге с «Роботом Максом» нажать на переключатель вверху экрана. Чтобы переключатель появился в мобильном приложении, нужно обновить его до последней версии.

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