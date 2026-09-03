Страна в едином порыве. Россияне массово создают суверенные заменители нацмессенджера «Макс»

В России один за другим запускаются новые отечественные мессенджеры. За некоторыми из них стоят крупные компании, что может радикально снизить их шансы на замедление и блокировку. Это позволяет россиянам, ищущим альтернативу замедленным или заблокированным иностранным мессенджерам, переходить не в «Макс», а в другие отечественные сервисы.

Расчистить поляну не удалось

Массовые замедление и блокировка иностранных мессенджеров привели к быстрому появлению большого количества отечественных сервисов. У россиян появилось множество альтернатив нацмессенджеру «Макс», шанс на замедление или блокировку которых не самый высокий.

«Коммерсант» привел в пример сервис WB Chat – детище Wildberries, одного из крупнейших российских маркетплейсов. Как сообщал CNews, в конце августа 2026 г. началось его открытое бета-тестирование, присоединиться к которому может любой пользователь Wildberries. Сроки полноценного запуска мессенджера разработчики не назвали.

Также издание упоминает мессенджеры за авторством соцсети Looky и геосоциального приложения Blink. Как сообщал CNews, последний появился в августе 2026 г. а Looky пока ведет разработку своего сервиса.

Наедине с «Максом» россиян пока не оставят

Напомним, нацмессенджер «Макс» работает с мая 2025 г.

Опередить конкурентов

Компании разрабатывают свои мессенджеры, в том числе, и по причине блокировки и замедления популярных иностранных сервисов. В частности, такую причину изданию привели в Looky.

Еще один мотиватор – это удаление из Google Play и Apple AppStore приложений холдинга VK, в том числе мессенджера «Макс», отметили в Looky. Как сообщал CNews, VK пытается через суд заставить Apple вернуть свой софт в ее магазин приложений, а российские власти призывают к отмщению за его удаление.

Битва предстоит нешуточная

Новым отечественным мессенджерам потребуется не только заявить о себе, но и попытаться перетянуть аудиторию у сервисов, которые появились в России раньше. Издание приводит статистику Mediascope за июнь 2026 г., согласно которой самый популярный мессенджер в стране – это «Макс» с месячным охватом 86,2 млн человек.

Второе место – у Telegram, который почти полностью замедлен с февраля 2026 г., но которым россияне продолжают очень активно пользоваться. Его ежемесячная аудитория в России – 75,7 млн человек.

К моменту выхода материала Wildberries не раскрывал показатели WB Chat. К концу лета 2026 г. аудитория соцсети Looky насчитывала 7 млн пользователей. Разработчики ожидают ее прироста на 15-20% по итогам 2026 г.

Одновременно с этим россияне активно изучают ассортимент иностранных мессенджеров. По душе им пришлись американский imo и южнокорейский KakaoTalk.

Конкуренты, которых больше нет

Новые российские мессенджеры приходят на место старых. За последние два с половиной года с дорожки сошли как минимум три отечественных сервиса, два из которых существовали десятилетиями и имели многомиллионную аудиторию.

В первую очередь это знаменитая израильская ICQ, вышедшая в 1996 г. и «обрусевшая» в 2010 г., когда ее купил холдинг VK. Весной 2024 г. она прекратила свою работу.

В тот же период был закрыт и не менее известный в России «Агент Mail.ru», за которым тоже стоит VK. В начале 2026 г. этот же холдинг закрыл мессенджер «ТамТам», и в итоге у него остались только встроенный в соцсеть «Вконтакте» «VK Мессенджер» и «Макс».

Попутно в России полностью блокируют иностранные мессенджеры. С 2024 по 2026 гг. эта участь постигла Discord, Signal и Viber.