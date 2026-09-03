Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода?
Рынок российских CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами) значительно трансформировался. Если в 2022-2023 годах компании в срочном порядке заменяли западные решения, то сегодня фокус сместился: заказчики оценивают уже не сам факт наличия отечественной альтернативы, а ее технологическую зрелость — глубину интеграции, гибкость настройки и способность закрывать конкретные бизнес-задачи здесь и сейчас.
Почему рынок CRM снова в фокусе внимания
Спрос на российские CRM поддерживают сразу несколько факторов. Первый — курс на импортозамещение и технологическую независимость. Уход зарубежных вендоров и ужесточение регуляторных требований, особенно в финансовом секторе, ускорили переход на отечественные платформы. При этом российские решения уже сопоставимы с иностранными аналогами по функциональности и лучше учитывают локальную специфику.
Второй фактор — запрос на сквозную автоматизацию. Крупным компаниям все реже нужны отдельные инструменты для продаж, сервиса или коммуникаций. Они ищут платформы, способные объединить фронт-офис, риск-менеджмент, клиентские коммуникации и аналитику в едином контуре.
Наконец, все большую роль играют данные и искусственный интеллект. CRM нового поколения выходят за рамки учетных систем: они помогают прогнозировать поведение клиентов, оценивать вероятность оттока и формировать персональные предложения. Поэтому конкуренция на рынке постепенно смещается от базовой функциональности к качеству аналитики, скорости внедрения и способности системы напрямую влиять на бизнес-результат.
От срочной замены — к осознанному выбору
Заказчики стали внимательнее сравнивать продукты между собой. В фокусе — не только наличие базовой функциональности, но и зрелость архитектуры, гибкость настройки, устойчивость вендора и способность решения встраиваться в существующий ИТ-ландшафт. Для крупных компаний это особенно важно: CRM редко внедряется «с нуля» и почти всегда должна работать в связке с уже действующими системами — от телефонии и каналов коммуникации до хранилищ данных, документооборота и внутренних аналитических инструментов.
Поэтому критерии выбора постепенно усложняются. На базовом уровне заказчики оценивают, насколько система закрывает основные операционные задачи: сбор и обогащение клиентских данных, формирование лидов, запуск маркетинговых кампаний, управление воронками продаж, постановку задач и интеграцию с каналами коммуникации.
Отдельный блок требований связан с контактной политикой. Компании стремятся лучше контролировать частоту, содержание и каналы взаимодействия с клиентом. Это становится особенно значимым для крупных организаций с широкой клиентской базой, где несогласованные коммуникации могут приводить не только к снижению эффективности продаж, но и к ухудшению клиентского опыта.
Еще один важный критерий — аналитика. CRM все чаще рассматривается не только как система учета действий, но и как источник данных для принятия решений. Поэтому заказчики обращают внимание на гибкость отчетности, возможность тестировать гипотезы через A/B-тестирование, сегментировать аудиторию и оценивать эффективность клиентских сценариев.
Дополнительные функции также становятся частью конкурентного сравнения. Среди них — BPM-компоненты, дедубликация данных, ИИ-инструменты для формирования клиентского трафика, интеграция с телефонией, электронное хранилище документов, мобильное приложение и механизмы верификации клиента по требованиям 115-ФЗ.
В результате выбор CRM становится более прагматичным. Компании смотрят не на отдельные функции, а на то, насколько система способна встроиться в операционную модель бизнеса и выдержать нагрузку реальных процессов.
Сложности внедрения: где рынок упирается в практику
Переход на российские CRM-системы далеко не всегда сводится к выбору программного продукта. На этапе внедрения компании сталкиваются с набором проблем, которые редко видны на стадии закупки, но заметно влияют на сроки, бюджет и итоговый эффект от проекта.
Первый барьер — интеграционная перегрузка. После 2022 года компании одновременно меняли ERP, BPM, ECM, BI и другие системы. В итоге CRM приходится внедрять в нестабильный ИТ-ландшафт, где значительная часть бюджета уходит на стыковку решений. Формально система работает, но отчеты по-прежнему собираются вручную, а сквозная аналитика требует отдельных специфических интеграций.
Второй риск — разрыв в цифровой зрелости. Даже у крупных компаний региональные подразделения часто продолжают работать в Excel, а данные в CRM заносятся нерегулярно или формально. В таких условиях система быстро превращается в дополнительный контур отчетности, а не в инструмент управления клиентской базой.
Отдельная проблема — качество внедрения. На рынке появилось много новых вендоров, однако не все из них обладают отраслевой методологией, компетенциями в проектировании пользовательских сценариев и работе с данными. Кастомизация в таких случаях есть, но часто держится на интеграторе и ручных доработках.
Также миграция в российскую систему сама по себе не решает проблему дублей данных, неполных профилей и хаотичной сегментации. Из-за этого теряются лиды, а аналитические модули дают искаженную картину.
Наконец, вокруг отечественных CRM пока только формируется полноценная экосистема подрядчиков, консультантов, учебных материалов и отраслевых практик. Поэтому заказчикам приходится самостоятельно собирать команды и выстраивать экспертизу внутри проекта.
Похожая ситуация складывается с искусственным интеллектом. Несмотря на активное продвижение ИИ-функций, в большинстве проектов речь пока идет о точечных пилотах, а не о перестройке бизнес-процессов. Для рынка это означает, что следующий этап конкуренции будет определяться не количеством заявленных модулей, а способностью решений работать в сложной корпоративной среде.
В итоге основные трудности внедрения лежат не столько в плоскости замены одного продукта другим, сколько в способности компаний перестроить процессы, привести в порядок данные и выстроить устойчивую модель работы с новой системой.
Чем операционная CRM-система отличается от классической
Операционная CRM — это не просто база данных для хранения контактов и сделок. Как «нервный центр», она управляет полным жизненным циклом работы с клиентами: от привлечения и онбординга до обслуживания и удержания. Она объединяет все каналы взаимодействия — отделения, колл-центр, мобильное приложение, мессенджеры — и задает правила коммуникаций с учетом поведенческих особенностей клиентов и внешних факторов.
Digital Q.CRM: операционная CRM нового поколения
Компания «Диасофт», разработчик ИТ-решений для финансовой и других отраслей экономики, присутствующий на рынке 35 лет, создал Digital Q.CRM — операционную CRM-систему нового поколения. Она построена в микросервисной архитектуре на базе платформ экосистемы разработки Digital Q.
Инструменты кастомизации и развития
Ключевая ценность Digital Q.CRM — в инструментах ее адаптации под конкретные задачи бизнеса.
Платформа включает:
- Лоукод конструктор — настройка форм, процессов и правил без программирования через интерфейс c функцией перемещения элементов методом «перетаскивания» (drag-and-drop)
- Pro-code расширения (разработка с использованием программного кода) — кастомизация на JavaScript и Groovy для уникальных задач.
- Открытые API — REST/SOAP интеграции с внешними системами: АБС, ЭДО, телефония, мессенджеры.
- Встроенную визуальную аналитику CRM-процессов — готовые инструменты аналитики CRM-процессов, обслуживания и управления эффективностью.
В платформе есть набор готовых компонентов, которые можно использовать «из коробки» или дорабатывать.
Также Digital Q.CRM бесшовно дополняется широким спектром бизнес-решений линейки продуктов Digital Q — от кредитного конвейера до комплаенса.
Микросервисная архитектура обеспечивает работу с большими объемами данных и высокими нагрузками на стандартном российском оборудовании, а также масштабирование под любой объем клиентов.
Платформа внесена в реестр отечественного ПО, соответствует высоким требованиям информационной безопасности, включая требования финансового сектора.
Встроенные ИИ-агенты
Digital Q.CRM развивает функциональность CRM-системы за счет интеграции инструментов машинного обучения и искусственного интеллекта. Решение постепенно смещает акцент с фиксации и контроля бизнес-процессов на их предварительный анализ и автоматизированную обработку. ИИ-агенты в Digital Q.CRM уже применяются в сценариях, связанных с продажами, маркетингом и юридическим сопровождением сделок.
Один из ключевых сценариев — анализ тендерных площадок. ИИ-агент ежедневно обрабатывает более 2 тыс. тендеров, отбирает релевантные для компании позиции и передает их в воронку продаж. За счет этого коммерческие подразделения сокращают объем ручного мониторинга и получают подготовленный перечень потенциальных возможностей.
Второй сценарий связан с обработкой входящих лидов. Система собирает обращения с сайта, лендингов, вебинаров и других каналов, структурирует данные, присваивает им статусы и распределяет между ответственными менеджерами. Для компаний с большим входящим потоком такая автоматизация снижает риск потери заявок на ранних этапах и повышает управляемость продаж.
Отдельное направление — формирование юридических заключений по договорам. ИИ-агент анализирует текст договора, сопоставляет его с ранее подготовленными заключениями и формирует предварительное юридическое мнение. В заключении выделяются рисковые положения и предлагаются альтернативные формулировки. Точность работы агента достигает 85%. Речь идет не о замене юриста, а о предварительной обработке документов перед профессиональной проверкой.
ИИ-агенты создаются на платформе Digital Q.Agents. Она поддерживает как локальное развертывание, так и облачные модели, что позволяет учитывать требования заказчиков к безопасности, производительности и регуляторным ограничениям.
Дальнейшее развитие ИИ-агентов позволит сократить цикл сделки и повысить эффективность продаж за счет автоматизации повторяющихся операций.
Инструмент дисциплины продаж и методология
Отдельный блок функциональности Digital Q.CRM связан не с классической автоматизацией, а с управлением качеством коммерческого процесса. Один из таких инструментов — протоколы встреч, появившиеся как ответ на практическую проблему в работе с клиентами. В логике системы встреча без зафиксированного протокола фактически не считается состоявшейся: CRM должна содержать не только факт контакта, но и его содержательный результат.
Протокол фиксирует участников встречи, предмет обсуждения, принятые решения и ответственных за дальнейшие действия. При этом договоренности не остаются текстовой заметкой: система автоматически преобразует их в задачи во встроенном трекере. Это снижает риск потери обязательств после переговоров и позволяет руководителям видеть не только количество клиентских контактов, но и качество их последующей отработки.
Для оценки состояния сделки в Digital Q.CRM используется методология MEDDPICC. Она позволяет проверить, насколько полно продавец проработал ключевые параметры сделки: понимает ли бизнес-метрики клиента, определил ли экономического покупателя, знает ли критерии принятия решения, процесс закупки и потенциальные риски. По сути, речь идет о формализации того, что в крупных B2B-продажах часто остается в зоне личной экспертизы менеджера.
Интеграция MEDDPICC непосредственно в CRM — редкость на российском рынке Большинство CRM-систем ограничиваются фиксацией этапов сделки, тогда как встроенная методология позволяет оценивать ее реальную зрелость и вероятность продвижения по воронке.
Заключение
Крупный бизнес все реже готов выбирать между негибкими «коробками» и многолетней заказной разработкой с нуля. Digital Q.CRM предлагает комбинированный подход: готовая технологическая платформа с набором компонентов адаптируется под процессы заказчика без программирования, а при необходимости допускает доработку кодом.
«Это пример того, как с помощью правильной экосистемы одновременно создается решение для себя и для рынка, полностью отчуждаемое и применимое для любой компании», — отмечают в «Диасофт».
CRM нового поколения в такой модели становится ядром цифрового контура, объединяющим фронт-офис, аналитику и клиентские коммуникации. Digital Q.CRM построена на микросервисной архитектуре, внесена в реестр отечественного ПО и доступна для тиражирования. Платформенный подход позволит крупным заказчикам получать адаптированную CRM за месяцы, а не за годы.■ Рекламаerid:2W5zFHof53oРекламодатель: ООО «Диасофт Экосистема»ИНН/ОГРН: 9715403607/1217700330540Сайт: https://www.diasoft.ru/