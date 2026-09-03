Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода?

Рынок российских CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами) значительно трансформировался. Если в 2022-2023 годах компании в срочном порядке заменяли западные решения, то сегодня фокус сместился: заказчики оценивают уже не сам факт наличия отечественной альтернативы, а ее технологическую зрелость — глубину интеграции, гибкость настройки и способность закрывать конкретные бизнес-задачи здесь и сейчас.

Почему рынок CRM снова в фокусе внимания

Спрос на российские CRM поддерживают сразу несколько факторов. Первый — курс на импортозамещение и технологическую независимость. Уход зарубежных вендоров и ужесточение регуляторных требований, особенно в финансовом секторе, ускорили переход на отечественные платформы. При этом российские решения уже сопоставимы с иностранными аналогами по функциональности и лучше учитывают локальную специфику.

Второй фактор — запрос на сквозную автоматизацию. Крупным компаниям все реже нужны отдельные инструменты для продаж, сервиса или коммуникаций. Они ищут платформы, способные объединить фронт-офис, риск-менеджмент, клиентские коммуникации и аналитику в едином контуре.

Операционная CRM — это не просто база данных для хранения контактов и сделок: она управляет полным жизненным циклом работы с клиентами

Наконец, все большую роль играют данные и искусственный интеллект. CRM нового поколения выходят за рамки учетных систем: они помогают прогнозировать поведение клиентов, оценивать вероятность оттока и формировать персональные предложения. Поэтому конкуренция на рынке постепенно смещается от базовой функциональности к качеству аналитики, скорости внедрения и способности системы напрямую влиять на бизнес-результат.

От срочной замены — к осознанному выбору

Заказчики стали внимательнее сравнивать продукты между собой. В фокусе — не только наличие базовой функциональности, но и зрелость архитектуры, гибкость настройки, устойчивость вендора и способность решения встраиваться в существующий ИТ-ландшафт. Для крупных компаний это особенно важно: CRM редко внедряется «с нуля» и почти всегда должна работать в связке с уже действующими системами — от телефонии и каналов коммуникации до хранилищ данных, документооборота и внутренних аналитических инструментов.

Поэтому критерии выбора постепенно усложняются. На базовом уровне заказчики оценивают, насколько система закрывает основные операционные задачи: сбор и обогащение клиентских данных, формирование лидов, запуск маркетинговых кампаний, управление воронками продаж, постановку задач и интеграцию с каналами коммуникации.

Отдельный блок требований связан с контактной политикой. Компании стремятся лучше контролировать частоту, содержание и каналы взаимодействия с клиентом. Это становится особенно значимым для крупных организаций с широкой клиентской базой, где несогласованные коммуникации могут приводить не только к снижению эффективности продаж, но и к ухудшению клиентского опыта.

Еще один важный критерий — аналитика. CRM все чаще рассматривается не только как система учета действий, но и как источник данных для принятия решений. Поэтому заказчики обращают внимание на гибкость отчетности, возможность тестировать гипотезы через A/B-тестирование, сегментировать аудиторию и оценивать эффективность клиентских сценариев.

Дополнительные функции также становятся частью конкурентного сравнения. Среди них — BPM-компоненты, дедубликация данных, ИИ-инструменты для формирования клиентского трафика, интеграция с телефонией, электронное хранилище документов, мобильное приложение и механизмы верификации клиента по требованиям 115-ФЗ.

В результате выбор CRM становится более прагматичным. Компании смотрят не на отдельные функции, а на то, насколько система способна встроиться в операционную модель бизнеса и выдержать нагрузку реальных процессов.

Сложности внедрения: где рынок упирается в практику

Переход на российские CRM-системы далеко не всегда сводится к выбору программного продукта. На этапе внедрения компании сталкиваются с набором проблем, которые редко видны на стадии закупки, но заметно влияют на сроки, бюджет и итоговый эффект от проекта.

Первый барьер — интеграционная перегрузка. После 2022 года компании одновременно меняли ERP, BPM, ECM, BI и другие системы. В итоге CRM приходится внедрять в нестабильный ИТ-ландшафт, где значительная часть бюджета уходит на стыковку решений. Формально система работает, но отчеты по-прежнему собираются вручную, а сквозная аналитика требует отдельных специфических интеграций.

Второй риск — разрыв в цифровой зрелости. Даже у крупных компаний региональные подразделения часто продолжают работать в Excel, а данные в CRM заносятся нерегулярно или формально. В таких условиях система быстро превращается в дополнительный контур отчетности, а не в инструмент управления клиентской базой.

Отдельная проблема — качество внедрения. На рынке появилось много новых вендоров, однако не все из них обладают отраслевой методологией, компетенциями в проектировании пользовательских сценариев и работе с данными. Кастомизация в таких случаях есть, но часто держится на интеграторе и ручных доработках.

Также миграция в российскую систему сама по себе не решает проблему дублей данных, неполных профилей и хаотичной сегментации. Из-за этого теряются лиды, а аналитические модули дают искаженную картину.

Наконец, вокруг отечественных CRM пока только формируется полноценная экосистема подрядчиков, консультантов, учебных материалов и отраслевых практик. Поэтому заказчикам приходится самостоятельно собирать команды и выстраивать экспертизу внутри проекта.

Похожая ситуация складывается с искусственным интеллектом. Несмотря на активное продвижение ИИ-функций, в большинстве проектов речь пока идет о точечных пилотах, а не о перестройке бизнес-процессов. Для рынка это означает, что следующий этап конкуренции будет определяться не количеством заявленных модулей, а способностью решений работать в сложной корпоративной среде.

В итоге основные трудности внедрения лежат не столько в плоскости замены одного продукта другим, сколько в способности компаний перестроить процессы, привести в порядок данные и выстроить устойчивую модель работы с новой системой.

Чем операционная CRM-система отличается от классической

Операционная CRM — это не просто база данных для хранения контактов и сделок. Как «нервный центр», она управляет полным жизненным циклом работы с клиентами: от привлечения и онбординга до обслуживания и удержания. Она объединяет все каналы взаимодействия — отделения, колл-центр, мобильное приложение, мессенджеры — и задает правила коммуникаций с учетом поведенческих особенностей клиентов и внешних факторов.

Сравнение классической и операционной CRM-систем Классическая CRM Операционная CRM Фиксирует факты взаимодействия Управляет процессами взаимодействия Служит для отчетности Служит для принятия решений Отдельный инструмент Ядро цифровой экосистемы Данные вводятся вручную Данные собираются автоматически из всех каналов

Digital Q.CRM: операционная CRM нового поколения

Компания «Диасофт», разработчик ИТ-решений для финансовой и других отраслей экономики, присутствующий на рынке 35 лет, создал Digital Q.CRM — операционную CRM-систему нового поколения. Она построена в микросервисной архитектуре на базе платформ экосистемы разработки Digital Q.

Инструменты кастомизации и развития

Ключевая ценность Digital Q.CRM — в инструментах ее адаптации под конкретные задачи бизнеса.

Платформа включает:

Лоукод конструктор — настройка форм, процессов и правил без программирования через интерфейс c функцией перемещения элементов методом «перетаскивания» (drag-and-drop)

Pro-code расширения (разработка с использованием программного кода) — кастомизация на JavaScript и Groovy для уникальных задач.

Открытые API — REST/SOAP интеграции с внешними системами: АБС, ЭДО, телефония, мессенджеры.

Встроенную визуальную аналитику CRM-процессов — готовые инструменты аналитики CRM-процессов, обслуживания и управления эффективностью.

В платформе есть набор готовых компонентов, которые можно использовать «из коробки» или дорабатывать.

Компоненты платформы DigitalQ.CRM Компонент Функциональность Реестр участников Единая база клиентов, контрагентов, партнеров и бенефициаров. Процессы KYC, проверка по 115-ФЗ, обогащение из госсервисов (включая ЕСИА) Управление продажами Воронки продаж (мультиворонки), управление сделками, пресейлами, расчет KPI, методология MEDDPICC Управление маркетингом Лидогенерация, сегментация, управление кампаниями и рассылками Обслуживание клиентов Единое окно обслуживания, управление обращениями и запросами Управление эффективностью Трекер задач с канбан-доской, календарь сделок, аналитика нагрузки сотрудников

Также Digital Q.CRM бесшовно дополняется широким спектром бизнес-решений линейки продуктов Digital Q — от кредитного конвейера до комплаенса.

Микросервисная архитектура обеспечивает работу с большими объемами данных и высокими нагрузками на стандартном российском оборудовании, а также масштабирование под любой объем клиентов.

Платформа внесена в реестр отечественного ПО, соответствует высоким требованиям информационной безопасности, включая требования финансового сектора.

Встроенные ИИ-агенты

Digital Q.CRM развивает функциональность CRM-системы за счет интеграции инструментов машинного обучения и искусственного интеллекта. Решение постепенно смещает акцент с фиксации и контроля бизнес-процессов на их предварительный анализ и автоматизированную обработку. ИИ-агенты в Digital Q.CRM уже применяются в сценариях, связанных с продажами, маркетингом и юридическим сопровождением сделок.

Один из ключевых сценариев — анализ тендерных площадок. ИИ-агент ежедневно обрабатывает более 2 тыс. тендеров, отбирает релевантные для компании позиции и передает их в воронку продаж. За счет этого коммерческие подразделения сокращают объем ручного мониторинга и получают подготовленный перечень потенциальных возможностей.

Второй сценарий связан с обработкой входящих лидов. Система собирает обращения с сайта, лендингов, вебинаров и других каналов, структурирует данные, присваивает им статусы и распределяет между ответственными менеджерами. Для компаний с большим входящим потоком такая автоматизация снижает риск потери заявок на ранних этапах и повышает управляемость продаж.

Отдельное направление — формирование юридических заключений по договорам. ИИ-агент анализирует текст договора, сопоставляет его с ранее подготовленными заключениями и формирует предварительное юридическое мнение. В заключении выделяются рисковые положения и предлагаются альтернативные формулировки. Точность работы агента достигает 85%. Речь идет не о замене юриста, а о предварительной обработке документов перед профессиональной проверкой.

ИИ-агенты создаются на платформе Digital Q.Agents. Она поддерживает как локальное развертывание, так и облачные модели, что позволяет учитывать требования заказчиков к безопасности, производительности и регуляторным ограничениям.

Дальнейшее развитие ИИ-агентов позволит сократить цикл сделки и повысить эффективность продаж за счет автоматизации повторяющихся операций.

Инструмент дисциплины продаж и методология

Отдельный блок функциональности Digital Q.CRM связан не с классической автоматизацией, а с управлением качеством коммерческого процесса. Один из таких инструментов — протоколы встреч, появившиеся как ответ на практическую проблему в работе с клиентами. В логике системы встреча без зафиксированного протокола фактически не считается состоявшейся: CRM должна содержать не только факт контакта, но и его содержательный результат.

Протокол фиксирует участников встречи, предмет обсуждения, принятые решения и ответственных за дальнейшие действия. При этом договоренности не остаются текстовой заметкой: система автоматически преобразует их в задачи во встроенном трекере. Это снижает риск потери обязательств после переговоров и позволяет руководителям видеть не только количество клиентских контактов, но и качество их последующей отработки.

Для оценки состояния сделки в Digital Q.CRM используется методология MEDDPICC. Она позволяет проверить, насколько полно продавец проработал ключевые параметры сделки: понимает ли бизнес-метрики клиента, определил ли экономического покупателя, знает ли критерии принятия решения, процесс закупки и потенциальные риски. По сути, речь идет о формализации того, что в крупных B2B-продажах часто остается в зоне личной экспертизы менеджера.

Интеграция MEDDPICC непосредственно в CRM — редкость на российском рынке Большинство CRM-систем ограничиваются фиксацией этапов сделки, тогда как встроенная методология позволяет оценивать ее реальную зрелость и вероятность продвижения по воронке.

Заключение

Крупный бизнес все реже готов выбирать между негибкими «коробками» и многолетней заказной разработкой с нуля. Digital Q.CRM предлагает комбинированный подход: готовая технологическая платформа с набором компонентов адаптируется под процессы заказчика без программирования, а при необходимости допускает доработку кодом.

«Это пример того, как с помощью правильной экосистемы одновременно создается решение для себя и для рынка, полностью отчуждаемое и применимое для любой компании», — отмечают в «Диасофт».

CRM нового поколения в такой модели становится ядром цифрового контура, объединяющим фронт-офис, аналитику и клиентские коммуникации. Digital Q.CRM построена на микросервисной архитектуре, внесена в реестр отечественного ПО и доступна для тиражирования. Платформенный подход позволит крупным заказчикам получать адаптированную CRM за месяцы, а не за годы.