Управление управленцами: как перестать быть узким местом собственной команды

Рост бизнеса часто упирается не в технологии или бюджеты, а в самого руководителя. Чем больше команда, тем сильнее управленец рискует стать её главным тормозом, если все задачи решает лично. Валентин Губарев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Крок», прошел путь от неожиданного назначения руководителем отдела со 150 сотрудниками до управления самой крупной командой в компании. В колонке для CNews он рассказывает, как он выстроил процессы управления командой так, чтобы перестать быть узким горлышком собственной системы.

Меня зовут Валентин Губарев, я заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Крок». Сегодня в моей зоне ответственности больше тысячи человек и полсотни руководителей направлений. Но управлять большой командой я начал не после системной подготовки, а благодаря случаю: мне предложили возглавить целый департамент, и я согласился, хотя до этого момента подобного опыта в моей карьере не было. Буквально в тот же день я получил в подчинение полторы сотни человек. За прошедшие годы я прошёл непростой путь, который сейчас формулирую для себя одним тезисом: самое сложное в управлении управленцами - не выстроить процессы и не подобрать правильные метрики, а изменить себя и найти единомышленников. Здесь делюсь главными мыслями по руководству командами, к которым пришёл на собственном опыте, набив достаточно шишек, чтобы за них ручаться.Ресурс руководителя не масштабируется вместе с командой.

Первой реакцией на резкое расширение зоны ответственности стало то, что делает почти каждый управленец: я решил взять всё под личный контроль. Не трогая процессы, которые работали хорошо, я включался в те задачи, в которых команды явно не справлялись. Разбирался в самых разных ситуациях, чинил процессы руками, тратя на это по двенадцать-четырнадцать часов в сутки без выходных. Сотрудники почувствовали личную вовлеченность руководителя, вопросы стали решаться быстрее, и мне казалось, что я иду по верному пути, закрывая все ключевые процессы собой.

Валентин Губарев, «Крок» делится главными мыслями по руководству командами

Осознание пришло спустя пару лет такого марафона. Я понял, что даже при полной самоотдаче моего внимания физически хватало на одну-три темы одновременно. А когда в подчинении полторы сотни человек, список того, что нужно улучшать, бесконечно обновляется. Попытка лично закрыть каждую проблему только тормозит развитие бизнеса. Я осознал, что ситуация исправлялась там, где кто-то в команде был готов забрать на себя зону ответственности целиком, без моего постоянного включения. Тогда это направление стабильно ускорялось, потому что появлялся тот, кто уделял ему кратно больше времени и фокуса, чем мог себе позволить я сам, разрываясь между полутора десятками направлений.

Отсюда родился главный сдвиг в подходе управления: моя задача — не руководить задачами и функциями, а собрать команду людей, заряженных на результат так же, как я сам, и договариваться с ними не о процессах, а об образе результата. Как только эта команда сформирована, роль руководителя сужается до того, чтобы задавать тон, культуру и требования к результату — а не разбирать за подчинённых их операционные проблемы.

Руководитель почти всегда сам — самое узкое место системы

Второй урок пришёл из другой практики: несколько лет я работал по методологии, которую используют профессиональные акселераторы для быстрого роста молодых команд. В её основе лежит теория ограничений Голдратта: чтобы увеличить производительность всей системы, нужно находить и укреплять самое узкое место, ведь именно оно задаёт потолок общего результата, а не сильные звенья. На практике это работало так: мы намеренно разгоняли скорость команды выше комфортной, ставили перед ней амбициозную цель и наблюдали, где под этой нагрузкой что-то ломается — недостающая компетенция, слабый процесс, недостаточная ценность продукта для клиента. Найденное узкое место мы устраняли и снова повышали темп, пока не проявлялось следующее ограничение. Проходя этот путь итеративно, команды за считанные месяцы преодолевали дистанцию, на которую в обычном темпе уходил год.

Из десятков разных команд, которые прошли через эту методологию, я вынес наблюдение: результат команды почти полностью определяется тем, что происходит в голове у её лидера. Если руководитель занимает взрослую, авторскую позицию — берёт на себя ответственность и решает проблемы сам, — команда масштабируется. Если же сваливает трудности на внешние обстоятельства, бизнес рано или поздно упирается в потолок.

Применив тот же принцип к организации своей управленческой команды, я задал себе неприятный вопрос: а кто сейчас самое узкое место в моей системе? Ответ был очевиден и болезненен — это я сам. Пока я тратил двенадцать часов в день на задачи, которые в теории мог делать кто-то из команды управленцев, я оставался главным ограничением роста собственного департамента. Это привело к решению, которое я тогда считал рискованным: пересобрать состав миддл-менеджеров, выделить и поддержать энтузиастов в отдельных командах, готовых забрать на себя ключевые задачи направления.

В моменте было страшно передать ответственность за результат другим людям, как и принять тот факт, что задачи могут решаться не только тем путем, который вижу я. Но время показало, что я принял верное решение — бизнес стал расти быстрее, а я смог сконцентрироваться на стратегическом развитии департамента, не утопая в операционке. Чем раньше руководитель принимает это решение, тем быстрее бизнес получает результат — оттягивание неизбежных изменений почти всегда обходится дороже.

Делегировать нужно не задачи, а уровни ответственности

Когда у меня появились самостоятельные подразделения и сильные лидеры, я постепенно вышел из большинства операционных процессов. После этого в моём календаре остались только встречи, которые я считал действительно важными: митинги с ключевыми клиентами и партнёрами, стратегические сессии, разговоры с руководителями направлений. Но вместе с ростом бизнеса росло и их количество. В какой-то момент я снова оказался в «привычном» режиме: работа по двенадцать часов в день с ощущением, что отказаться нельзя ни от одной встречи.

Тогда я начал расширять зоны ответственности команд и их лидеров. Не сразу, но передал им в управление не только отчетность и проекты, но и бюджетирование, запуски продуктов, стратегические задачи. Дольше всего меня удерживала от этого шага мысль, что такие административные процессы не откликнутся руководителям, они будут смотреть на них как на задачи «вдовесок» к основным. На практике оказалось, что для любой такой работы в команде находился человек, который сам вызывался помочь, видя для себя зоны развития. То, что руководителю давно кажется однообразной обязанностью, для другого может быть возможностью освоить новую функцию, получить больше ответственности и проявить себя.

Разобраться с нагрузкой управленца без взгляда со стороны сложно. Помогли работа с ментором и регулярная обратная связь, которую в компании собирают на всех руководителей, включая меня самого. Команда системно писала об одном и том же: люди видели, что я перегружен, и переживали, что я выгорю. При этом сам я был уверен, что обязан показывать пример и включаться во всё важное.

Оказалось, что это тоже форма неделегирования. Если руководитель приходит на встречу только потому, что привык считать себя единственным человеком, способным принять решение, он не усиливает команду, а закрепляет её зависимость от себя. Встреча сама по себе ещё не делает участие руководителя необходимым. Важно понять, где требуется его взгляд на стратегию, а где команда уже способна договориться, принять решение и принести на согласование готовый результат.

Поэтому следующий этап делегирования для меня состоял не в том, чтобы раздать ещё больше задач. Нужно было перестать лично присутствовать там, где команда может справиться без меня. Это освобождает время руководителя для основной работы: держать в голове целостную картину бизнеса, видеть связи между направлениями, помогать команде снимать ограничения и создавать условия для её роста.

Вместо вывода

Идеальный руководитель не решает любую проблему лично, а его профессиональная зрелость измеряется не числом встреч, на которых он присутствовал. Его задача — создать систему, в которой сильные лидеры берут на себя ответственность не только за выполнение задач, но и за решения. Его суперсила проявляется в способности вовремя отойти в сторону: передать команде сначала процессы, затем решения — и, наконец, право действовать без постоянного подтверждения сверху.