Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Правительство Москвы МосЭДО Единая система электронного документооборота

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 1
07.03.2014 Отечественные ЦОДы стремятся к стандартизации 1
06.04.2012 Москва потратит миллионы рублей на закупку iPad для чиновников 1
18.09.2008 Префектура СЗАО Москвы нуждается в развитии единой СЭДД 1
04.09.2008 Управление делами мэра и правительства Москвы заказывает сопровождение единой СЭД 1
16.07.2008 Префектура ЦАО Москвы нуждается в развитии ЕС ЭДДО 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 4
Apple Inc 13156 2
АйТи 1519 2
Google LLC 12690 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Ростелеком 10948 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 53 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Microsoft Corporation 25775 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Citrix Systems 868 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 1
Directum - Директум 1268 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Red Hat 1378 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 1
ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
OpenText 238 1
АйДи - Технологии управления - id2 70 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
Kofax 61 1
United Distribution - Юнайтед дистрибьюторс 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Татнефть 243 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Газпром нефть 725 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Транснефть 335 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
Оцифровка - Digitization 5185 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Электронный документ - Electronic document 1579 1
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 103 1
Mainframe - Мейнфрейм 274 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 1
EIM - Enterprise Information Management - EDM - Enterprise Data Management - Управление корпоративными данными - Управление данными предприятия 44 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 1
Мобильная версия - Mobile version 387 1
Google Android 15244 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Apple iPad 4012 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Kofax Total Agility - КТА 3 1
Haulmont - Тезис СЭД 99 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
Dell EMC Captiva 29 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Робот Макс 15 1
Abbyy ScanStation 4 1
Adobe LiveCycle - Adobe LiveCycle Enterprise Suite 12 1
ЭОС EdSign 15 1
Apple macOS 2419 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Abbyy FlexiCapture 178 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Microsoft Azure 1526 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Microsoft Office 365 1042 1
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 1
Microsoft Dynamics 1197 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Oracle Fusion ERP 68 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
IBM FileNet 140 1
Directum СЭД - ECM-система 307 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Лосев Сергей 46 2
Шабанов Александр 7 2
Конов Сергей 3 1
Гончаренко Павел 3 1
Рогов Дмитрий 1 1
Осипенко Дмитрий 1 1
Садриев Даниил 3 1
Романченко Елена 2 1
Чулюков Юрий 3 1
Арефьев Юрий 1 1
Сидорец Анастасия 2 1
Кононенко Григорий 1 1
Горохов Константин 6 1
Собянин Сергей 538 1
Слышкин Василий 129 1
Соловьев Владимир 108 1
Соловьев Алексей 97 1
Сельский Андрей 23 1
Катамадзе Анна 133 1
Меджитов Тимур 85 1
Родионов Александр 31 1
Будин Алексей 22 1
Кулешов Алексей 32 1
Козлов Михаил 182 1
Баласанян Владимир 45 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Заманов Дмитрий 8 1
Бейлезон Олег 32 1
Семенов Анатолий 35 1
Белик Сергей 17 1
Басистый Дмитрий 12 1
Леушев Андрей 75 1
Херсонцев Алексей 93 1
Панчоян Артур 5 1
Акопов Андрей 4 1
Кузьмин Павел 19 1
Толпышкин Михаил 19 1
Бабинцев Василий 24 1
Левинский Денис 8 1
Буянов Владислав 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 69 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - СФО - Омская область 789 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Ergonomics - Эргономика 1755 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Федеральный закон 248-ФЗ - О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации 6 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
ТЭО - технико-экономическое обоснование 59 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
SDN Central 3 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще