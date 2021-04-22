Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы МосЭДО Единая система электронного документооборота
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|Лосев Сергей 46 2
|Шабанов Александр 7 2
|Конов Сергей 3 1
|Гончаренко Павел 3 1
|Рогов Дмитрий 1 1
|Осипенко Дмитрий 1 1
|Садриев Даниил 3 1
|Романченко Елена 2 1
|Чулюков Юрий 3 1
|Арефьев Юрий 1 1
|Сидорец Анастасия 2 1
|Кононенко Григорий 1 1
|Горохов Константин 6 1
|Собянин Сергей 538 1
|Слышкин Василий 129 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Соловьев Алексей 97 1
|Сельский Андрей 23 1
|Катамадзе Анна 133 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Родионов Александр 31 1
|Будин Алексей 22 1
|Кулешов Алексей 32 1
|Козлов Михаил 182 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Заманов Дмитрий 8 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Семенов Анатолий 35 1
|Белик Сергей 17 1
|Басистый Дмитрий 12 1
|Леушев Андрей 75 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Панчоян Артур 5 1
|Акопов Андрей 4 1
|Кузьмин Павел 19 1
|Толпышкин Михаил 19 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Левинский Денис 8 1
|Буянов Владислав 2 1
|SDN Central 3 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.