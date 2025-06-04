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Haulmont Тезис СЭД
СЭД ТЕЗИС — система для управления канцелярией, документами, задачами и совещаниями. Low Code инструменты настройки позволяют адаптировать ее к особенностям работы заказчика без длительной разработки. Система входит в реестр российского ПО.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|04.06.2025
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«СЭД Тезис» и «Ред Софт» подписали соглашение о совместной работе с вузами
Состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между «СЭД Тезис» и «Ред Софт». Основным предметом меморандума стало сотрудничество в работе с высши
|05.05.2025
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Система ТЕЗИС стала первым абонентом МЭДО среди вендоров СЭД
ур», оператору крупнейшей отечественной системы ЮЗЭДО «Контур.Диадок», давнему и надежному партнеру СЭД ТЕЗИС. Эта компания в данный момент является единственным негосударственным оператором Го
|16.04.2025
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Поддержка нового формата УПД и счета-фактуры в СЭД ТЕЗИС
1 апреля 2025 г. организациям необходимо использовать новый 970 формат УПД и счета-фактуры. Команда СЭД ТЕЗИС реализовала поддержку этого формата в новой версии системы. Об этом CNews сообщили
|16.04.2025
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Какие новые возможности должны быть в современной СЭД
Команда СЭД ТЕЗИС внимательно следит за трендами на рынке систем электронного документооборота, поско
|25.03.2025
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Выпущена новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2
В марте 2025 г. заказчикам стала доступна новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2. Главные нововведения — интеграции с ключевыми государственными сервисами ПОС и
|10.02.2025
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СК «Росгосстрах» обновила версию СЭД «Тезис»
СК «Росгосстрах» перешла на версию СЭД «Тезис» с новым дизайном. Об этом CNews сообщили представители «Тезис». СЭД «Тезис» в СК «Росгосстрах» запущена в эксплуатацию в 2022 г. и используется для автоматизации работы с вхо
|14.01.2025
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Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4
Выпущена новая версия СЭД ТЕЗИС 5.4. В системе реализованы инструменты для организации полноценного кадрового элект
|12.12.2024
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Подтверждена совместимость СЭД ТЕЗИС с российской СУБД Postgres Pro
stgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Хоулмонт», производитель СЭД ТЕЗИС, объявляют о совместимости актуальных версий своих продуктов. Сертификат, выданный
|09.10.2024
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Подтверждена совместимость СЭД «Тезис» и СУБД Tantor SE
Компании «Хоулмонт» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») завершили комплексное тестирование совместимости своих продуктов СЭД «Тезис» 5.3.1 и СУБД Tantor Special Edition. Работоспособность и стабильность программного стека, в которых специалисты убедились в ходе испытаний, официально подтверждены сертификатом, выд
|11.07.2024
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Выпущена новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.2
Команда СЭД ТЕЗИС выпустила новую версию государственной сборки системы, предназначенной для федераль
|02.07.2024
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Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и СЭД «Тезис» 5.3
Разработчики «Группы Астра» и компании «Хоулмонт» провели тестирование на совместимость актуальных версий продуктов — ОС Astra Linux и СЭД «Тезис» 5.3. Специалисты убедились, что продукт корректно работает под управлением защищенной ОС. Это официально подтверждается сертификатом, выданным в рамках программы технологического па
|29.12.2023
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Выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для ОС Аврора
В 2023 г. в партнерстве с компанией «Открытая мобильная платформа» выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для российской ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители «Открытая мобильная платформа». ОС «Аврора» — отечественная защищенная корпоративная мобильная ОС. Ее основные задач
|25.12.2023
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Выпущена версия СЭД ТЕЗИС 5.3: развитие HR-модуля, повышение производительности, импортозамещения сервиса сравнения и распознавания
В декабре 2023 г. выпущена новая версия СЭД ТЕЗИС 5.3. Основные изменения в ней: расширение функциональности HR-модуля и возможностей
|18.10.2023
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Илья Зайчиков -
Илья Зайчиков, «Тезис»: На рынке по пальцам можно пересчитать СЭД, в которых реализован искусственный интеллект
ого говорят об искусственном интеллекте. Считаете ли вы его перспективной технологией и если да, то почему? Был ли у компании опыт работы с искусственным интеллектом до начала работы над модулем ИИ в СЭД «Тезис» ? Илья Зайчиков: Интерес к ИИ возник несколько лет назад, примерно в одно время с началом разговоров о таких технологиях, как ЮЗЭДО и блокчейн. Направление ЮЗЭДО показалось нам наиб
|15.09.2023
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Новые версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и 4.1.1
В августе 2023 г. выпущены мажорная версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и дополнение к ней 4.1.1. Благодаря постоянному развитию гос. сборки органы в
|10.08.2023
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Внедрение СЭД ТЕЗИС в «Альфа-лизинг»
добавок к этому было решено перевести в СЭД ознакомление с внутренними документами и организацию заседаний комитетов. Особенности проекта Команда работала по гибкой методологии. Первый этап внедрения СЭД ТЕЗИС завершили всего за 1,5 месяца, дальнейшая разработка происходила параллельно с эксплуатацией. Выполнить проект оперативно — за семь месяцев — помогли встроенные в систему Low Code инс
|05.06.2023
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Обновление версии СЭД ТЕЗИС на одном из самых масштабных проектов
Российское подразделение British American Tobacco «БАТ Россия» трансформирует бизнес, перестраивает процессы и обновляет версию СЭД ТЕЗИС. «БАТ Россия» — подразделение транснациональной компании British American Tobacco. Чтобы адаптироваться к условиям санкций, в 2022 г. начался процесс выхода из глобальной группы BAT и
|24.05.2023
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СЭД ТЕЗИС цифровизировала работу 170+ организаций Правительства Республики Алтай
ересылка документов происходила по электронной почте либо в конверте. Задача заключалась в том, чтобы цифровизировать документооборот во всем регионе. Для автоматизации выбрана государственная сборка СЭД ТЕЗИС. Федеральные и региональные органы власти могут получить лицензии на нее бесплатно. Проект по внедрению выполнил партнер СЭД ТЕЗИС, компания Teamscore (ранее «Вебзавод»). Систе
|07.10.2022
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Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков: «Трансформация роли СЭД, технологическая независимость и проекты на 28 000 пользователей»
сов при помощи СЭД можно решить любые задачи, связанные с документами. Илья Зайчиков, Product Owner СЭД ТЕЗИС На следующем этапе развития продуктов уже можно говорить о системах управления корп
|10.03.2022
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СЭД «Тезис» продолжает работать
считаем важным напомнить нашим партнерам и заказчикам, что ООО «Хоулмонт» является на 100% российской компанией-разработчиком платформ (CUBA Platform, Jmix) и тиражируемых продуктов мирового уровня (СЭД «Тезис», Sherlock, «Параплан»). Все наши продукты изначально являются полностью кроссплатформенными решениями с открытым кодом. В частности, СЭД «Тезис» без каких-либо потерь в функц
|03.09.2021
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Илья Зайчиков, СЭД Тезис: «Переход на дистанционную работу показал важность максимальной гибкости систем электронного документооборота»
оте быстрее, а тем, у кого не было систем автоматизации, пришлось срочно их внедрять. Product Owner СЭД Тезис Илья Зайчиков Мы получили запросы от большого количества крупных заказчиков, а кром
|04.08.2021
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СЭД ТЕЗИС помогла «БАТ Россия» цифровизировать контракт-менеджмент, организовать электронный архив и повысить уровень автоматизации
циональном веб-приложении с конкурентными лицензиями. Также определяющую роль играли референс-визиты и изучение опыта организаций, использующих различные продукты. В итоге оптимальным вариантом стала СЭД ТЕЗИС. Функциональность системы запускалась поэтапно. Внедрение началось с автоматизации договорных процессов, но со временем у «БАТ Россия» появлялись новые и новые идеи по развитию. Особе
|21.06.2021
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Выпущена новая версия СЭД «ТЕЗИС» 5.0.5
Команда СЭД «ТЕЗИС» выпустила минорный релиз «ТЕЗИС» 5.0.5. Основные нововведения в нем касаются расширения возможностей работы с формализованными документами и интеграции с системой юридически значимо
|10.06.2021
|«Р7-офис» обеспечит онлайн-редактирование документов в СЭД «Тезис»
|12.04.2021
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Haulmont повысил уровень автоматизации техподдержки с помощью Okdesk
с системой электронного документооборота (СЭД) ТЕЗИС, и исключить потерю заявок. Также благодаря системе был автоматизирован учет трудозатрат и SLA по каждому клиенту отдела внедрения и сопровождения СЭД ТЕЗИС. Haulmont уже использовал help desk систему в рамках техподдержки своего флагманского продукта СЭД ТЕЗИС. Однако на ее базе компании не удалось создать единую платформу по рабо
|23.12.2020
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Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0
настройки гибкого автоматического определения участников процессов. Помимо этого добавлено множество улучшений, направленных на повышение удобства использования и быстродействие. Начиная с версии 5.0 СЭД «ТЕЗИС» переведена на новую версию платформы CUBA — 7.2.10. Для системы и ее заказчиков это означает серьезный технологический скачок. В продукт внесены следующие изменения. Добавлена подде
|24.11.2020
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Команда СЭД «ТЕЗИС» примет участие в онлайн-конференции «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы»
гнозы». Для представителей бизнеса, госсектора и ИТ-компаний это будет прекрасной возможностью обсудить свой опыт выбора и внедрения решений в соответствии с политикой импортозамещения. Product owner СЭД «ТЕЗИС» Илья Зайчиков расскажет о том, как российское ПО может успешно конкурировать с иностранным. Для того, чтобы решение соответствовало политике импортозамещения, необходимо, чтобы оно
|24.09.2020
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СЭД «Тезис» автоматизировала документооборот в торговом доме крупного российского производителя косметики
Торговый дом «АвантаТрейдинг», который занимается оптовой продаже продукции АО «Аванта», перевел в СЭД «Тезис» работу с договорами, а также с финансовыми, кадровыми и трейд-маркетинговыми документами. До внедрения СЭД «Тезис» при работе с документацией в торговом доме использовались э
|25.08.2020
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Подтверждена совместимость последних версий СЭД «Тезис» и «Ред ОС»
Разработчики СЭД «Тезис» и «Ред ОС» провели тестирование на совместимость актуальных версий продуктов. По
|21.07.2020
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СЭД ТЕЗИС автоматизировала работу с проектами, договорами и документами в девелоперской группе компаний
читывалось, сколько времени заняло выполнение испытаний в каждой системе. Лучший результат показала СЭД ТЕЗИС — 1 час 30 минут, тогда как в других решениях на те же действия потребовалось от 1
|03.02.2020
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Обработка обращений граждан в администрации губернатора Самарской области автоматизирована на базе СЭД «Тезис»
Компания-интегратор «Вебзавод» создала на базе СЭД «Тезис» систему обработки обращений граждан для администрации губернатора Самарской области. Ежегодно администрация губернатора Самарской области обрабатывает десятки тысяч обращений. Для и
|23.12.2019
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Whirlpool завершила внедрение СЭД «ТЕЗИС»
ьку часть руководства Whirlpool иностранцы, а IT-служба корпорации находится в США, была важна поддержка английского языка в плане интерфейса и возможности вносить в систему данные на английском. Для Whirlpool СЭД «ТЕЗИС» стала оптимальным соотношением цены и качества. Во главу угла ставились условия о гибкости исполнителя, возможность осуществлять клиентский сервис на разных языках и объед
|26.06.2019
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Подтверждена совместимость актуальных версий СЭД «Тезис» и ОС семейства «Альт»
«Хоулмонт» сообщил об успешном завершении испытаний работы СЭД «Тезис» версии 4.3 в операционных системах семейства «Альт» производства «Базальт СПО». По итогам выпущен сертификат о совместимости продуктов. Серверная часть СЭД «Тезис» протестиро
|09.04.2018
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СЭД «Тезис» автоматизирует работу Российского аукционного дома
«Хоулмонт» объявила о завершении проекта по внедрению СЭД «Тезис» В Российском аукционном доме. Российский аукционный дом — это универсальная аукци
|25.05.2017
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Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис»
аемое ПО — Microsoft Office 2016 и браузер Edge; возможность установки вспомогательного приложения «Тезис: Помощник» без прав администратора. В CUBA Studiо — визуальной студии разработки, позво
|28.06.2016
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Selectel автоматизировал документооборот на базе СЭД «Тезис»
ль выполнения поставленных задач, возможность делегирования. По информации Haulmont, все это с 2016 г. смогла обеспечить стандартная редакция системы «Тезис». Дополнительно заказчик приобрел решение «Тезис:Портал», которое объединяет функциональность СЭД «Тезис» с функциями корпоративного портала, такими как чат, публикация новостей компании, а также позволяет присылать уведомления о текущи
|31.05.2016
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«ЭФ-Интернэшнл» расширила масштабы использования СЭД «Тезис»
Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» расширила использование СЭД «Тезис», внедренную в сентябре прошлого года. Как сообщили CNews в компании «Хоулмонт», р
|28.04.2016
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СЭД «Тезис» в ходе нагрузочного тестирования обеспечила работу 10 тыс. пользователей
генератор нагрузки Jmeter. Помимо этого, системой параллельно пользовались через браузер, чтобы оценить скорость работы с задачами, документами, вложениями и вкладками интерфейса. По данным компании, СЭД «Тезис» отлично показала себя при работе в условиях нагрузки. Среднее время отклика системы по всем операциям при хаотичной работе 10 тыс. пользователей было приблизительно равным на обеих
|18.04.2016
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СЭД «Тезис» вошла в Единый реестр отечественного ПО
ментооборота «Тезис» включена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в компании «Хоулмонт», разработчике системы. Таким образом, СЭД «Тезис» теперь является одним из программных продуктов в области автоматизации документооборота, официально рекомендованных к использованию Правительством РФ. Решение уполномоченного органа
|13.04.2016
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«Хоулмонт» дарит администраторам СЭД «Тезис» дополнительную именную лицензию
е для обеспечения такой возможности требовалось приобретение отдельной лицензии на мобильную версию СЭД «Тезис», что несколько увеличивало бюджет проекта для заказчика. Осознавая важность данны
Haulmont и организации, системы, технологии, персоны:
|Зайчиков Илья 20 14
|Ласкин Иван 13 8
|Воробьев Александр 42 6
|Андреев Владимир 101 5
|Гребенщиков Дмитрий 39 4
|Чеботова Виктория 12 4
|Бейлезон Олег 32 3
|Турчановский Дмитрий 13 3
|Попов Геннадий 21 3
|Макаров Станислав 118 3
|Терсков Сергей 2 2
|Чудов Станислав 2 2
|Мусселиус Максимилиан 4 2
|Иритикова Вера 2 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Васильев Кирилл 16 2
|Печенин Алексей 18 2
|Будин Алексей 22 2
|Егоров Михаил 28 2
|Дорофеев Дмитрий 33 2
|Афанасьев Сергей 24 2
|Серова Елена 320 2
|Соколов Кирилл 40 2
|Шестаков Сергей 18 2
|Окунь Дмитрий 17 2
|Бушмелев Сергей 44 2
|Карпицкий Олег 84 2
|Давыдов Олег 10 2
|Зеленова Екатерина 6 2
|Шкурпела Полина 12 1
|Салий Денис 5 1
|Раскевич Дмитрий 2 1
|Максимова Ольга 3 1
|Федотов Андрей 6 1
|Нарских Андрей 2 1
|Гаврилов Андрей 10 1
|Капралов Дмитрий 4 1
|Акулов Андрей 7 1
|Конов Сергей 3 1
|Тузов Сергей 5 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Ведомости 1466 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
|Vogue 25 1
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