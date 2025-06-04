Haulmont - Тезис СЭД

«СЭД Тезис» и «Ред Софт» подписали соглашение о совместной работе с вузами Состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между «СЭД Тезис» и «Ред Софт». Основным предметом меморандума стало сотрудничество в работе с высши

Система ТЕЗИС стала первым абонентом МЭДО среди вендоров СЭД ур», оператору крупнейшей отечественной системы ЮЗЭДО «Контур.Диадок», давнему и надежному партнеру СЭД ТЕЗИС. Эта компания в данный момент является единственным негосударственным оператором Го

Поддержка нового формата УПД и счета-фактуры в СЭД ТЕЗИС 1 апреля 2025 г. организациям необходимо использовать новый 970 формат УПД и счета-фактуры. Команда СЭД ТЕЗИС реализовала поддержку этого формата в новой версии системы. Об этом CNews сообщили

Какие новые возможности должны быть в современной СЭД Команда СЭД ТЕЗИС внимательно следит за трендами на рынке систем электронного документооборота, поско

Выпущена новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2 В марте 2025 г. заказчикам стала доступна новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2. Главные нововведения — интеграции с ключевыми государственными сервисами ПОС и

СК «Росгосстрах» обновила версию СЭД «Тезис» СК «Росгосстрах» перешла на версию СЭД «Тезис» с новым дизайном. Об этом CNews сообщили представители «Тезис». СЭД «Тезис» в СК «Росгосстрах» запущена в эксплуатацию в 2022 г. и используется для автоматизации работы с вхо

Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4 Выпущена новая версия СЭД ТЕЗИС 5.4. В системе реализованы инструменты для организации полноценного кадрового элект

Подтверждена совместимость СЭД ТЕЗИС с российской СУБД Postgres Pro stgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Хоулмонт», производитель СЭД ТЕЗИС, объявляют о совместимости актуальных версий своих продуктов. Сертификат, выданный

Подтверждена совместимость СЭД «Тезис» и СУБД Tantor SE Компании «Хоулмонт» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») завершили комплексное тестирование совместимости своих продуктов СЭД «Тезис» 5.3.1 и СУБД Tantor Special Edition. Работоспособность и стабильность программного стека, в которых специалисты убедились в ходе испытаний, официально подтверждены сертификатом, выд

Выпущена новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.2 Команда СЭД ТЕЗИС выпустила новую версию государственной сборки системы, предназначенной для федераль

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и СЭД «Тезис» 5.3 Разработчики «Группы Астра» и компании «Хоулмонт» провели тестирование на совместимость актуальных версий продуктов — ОС Astra Linux и СЭД «Тезис» 5.3. Специалисты убедились, что продукт корректно работает под управлением защищенной ОС. Это официально подтверждается сертификатом, выданным в рамках программы технологического па

Выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для ОС Аврора В 2023 г. в партнерстве с компанией «Открытая мобильная платформа» выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для российской ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители «Открытая мобильная платформа». ОС «Аврора» — отечественная защищенная корпоративная мобильная ОС. Ее основные задач

Выпущена версия СЭД ТЕЗИС 5.3: развитие HR-модуля, повышение производительности, импортозамещения сервиса сравнения и распознавания В декабре 2023 г. выпущена новая версия СЭД ТЕЗИС 5.3. Основные изменения в ней: расширение функциональности HR-модуля и возможностей

Илья Зайчиков - Илья Зайчиков, «Тезис»: На рынке по пальцам можно пересчитать СЭД, в которых реализован искусственный интеллект ого говорят об искусственном интеллекте. Считаете ли вы его перспективной технологией и если да, то почему? Был ли у компании опыт работы с искусственным интеллектом до начала работы над модулем ИИ в СЭД «Тезис» ? Илья Зайчиков: Интерес к ИИ возник несколько лет назад, примерно в одно время с началом разговоров о таких технологиях, как ЮЗЭДО и блокчейн. Направление ЮЗЭДО показалось нам наиб

Новые версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и 4.1.1 В августе 2023 г. выпущены мажорная версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и дополнение к ней 4.1.1. Благодаря постоянному развитию гос. сборки органы в

Внедрение СЭД ТЕЗИС в «Альфа-лизинг» добавок к этому было решено перевести в СЭД ознакомление с внутренними документами и организацию заседаний комитетов. Особенности проекта Команда работала по гибкой методологии. Первый этап внедрения СЭД ТЕЗИС завершили всего за 1,5 месяца, дальнейшая разработка происходила параллельно с эксплуатацией. Выполнить проект оперативно — за семь месяцев — помогли встроенные в систему Low Code инс

Обновление версии СЭД ТЕЗИС на одном из самых масштабных проектов Российское подразделение British American Tobacco «БАТ Россия» трансформирует бизнес, перестраивает процессы и обновляет версию СЭД ТЕЗИС. «БАТ Россия» — подразделение транснациональной компании British American Tobacco. Чтобы адаптироваться к условиям санкций, в 2022 г. начался процесс выхода из глобальной группы BAT и

СЭД ТЕЗИС цифровизировала работу 170+ организаций Правительства Республики Алтай ересылка документов происходила по электронной почте либо в конверте. Задача заключалась в том, чтобы цифровизировать документооборот во всем регионе. Для автоматизации выбрана государственная сборка СЭД ТЕЗИС. Федеральные и региональные органы власти могут получить лицензии на нее бесплатно. Проект по внедрению выполнил партнер СЭД ТЕЗИС, компания Teamscore (ранее «Вебзавод»). Систе

Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков: «Трансформация роли СЭД, технологическая независимость и проекты на 28 000 пользователей» сов при помощи СЭД можно решить любые задачи, связанные с документами. Илья Зайчиков, Product Owner СЭД ТЕЗИС На следующем этапе развития продуктов уже можно говорить о системах управления корп

СЭД «Тезис» продолжает работать считаем важным напомнить нашим партнерам и заказчикам, что ООО «Хоулмонт» является на 100% российской компанией-разработчиком платформ (CUBA Platform, Jmix) и тиражируемых продуктов мирового уровня (СЭД «Тезис», Sherlock, «Параплан»). Все наши продукты изначально являются полностью кроссплатформенными решениями с открытым кодом. В частности, СЭД «Тезис» без каких-либо потерь в функц

Илья Зайчиков, СЭД Тезис: «Переход на дистанционную работу показал важность максимальной гибкости систем электронного документооборота» оте быстрее, а тем, у кого не было систем автоматизации, пришлось срочно их внедрять. Product Owner СЭД Тезис Илья Зайчиков Мы получили запросы от большого количества крупных заказчиков, а кром

СЭД ТЕЗИС помогла «БАТ Россия» цифровизировать контракт-менеджмент, организовать электронный архив и повысить уровень автоматизации циональном веб-приложении с конкурентными лицензиями. Также определяющую роль играли референс-визиты и изучение опыта организаций, использующих различные продукты. В итоге оптимальным вариантом стала СЭД ТЕЗИС. Функциональность системы запускалась поэтапно. Внедрение началось с автоматизации договорных процессов, но со временем у «БАТ Россия» появлялись новые и новые идеи по развитию. Особе

Выпущена новая версия СЭД «ТЕЗИС» 5.0.5 Команда СЭД «ТЕЗИС» выпустила минорный релиз «ТЕЗИС» 5.0.5. Основные нововведения в нем касаются расширения возможностей работы с формализованными документами и интеграции с системой юридически значимо

Haulmont повысил уровень автоматизации техподдержки с помощью Okdesk с системой электронного документооборота (СЭД) ТЕЗИС, и исключить потерю заявок. Также благодаря системе был автоматизирован учет трудозатрат и SLA по каждому клиенту отдела внедрения и сопровождения СЭД ТЕЗИС. Haulmont уже использовал help desk систему в рамках техподдержки своего флагманского продукта СЭД ТЕЗИС. Однако на ее базе компании не удалось создать единую платформу по рабо

Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 настройки гибкого автоматического определения участников процессов. Помимо этого добавлено множество улучшений, направленных на повышение удобства использования и быстродействие. Начиная с версии 5.0 СЭД «ТЕЗИС» переведена на новую версию платформы CUBA — 7.2.10. Для системы и ее заказчиков это означает серьезный технологический скачок. В продукт внесены следующие изменения. Добавлена подде

Команда СЭД «ТЕЗИС» примет участие в онлайн-конференции «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» гнозы». Для представителей бизнеса, госсектора и ИТ-компаний это будет прекрасной возможностью обсудить свой опыт выбора и внедрения решений в соответствии с политикой импортозамещения. Product owner СЭД «ТЕЗИС» Илья Зайчиков расскажет о том, как российское ПО может успешно конкурировать с иностранным. Для того, чтобы решение соответствовало политике импортозамещения, необходимо, чтобы оно

СЭД «Тезис» автоматизировала документооборот в торговом доме крупного российского производителя косметики Торговый дом «АвантаТрейдинг», который занимается оптовой продаже продукции АО «Аванта», перевел в СЭД «Тезис» работу с договорами, а также с финансовыми, кадровыми и трейд-маркетинговыми документами. До внедрения СЭД «Тезис» при работе с документацией в торговом доме использовались э

Подтверждена совместимость последних версий СЭД «Тезис» и «Ред ОС» Разработчики СЭД «Тезис» и «Ред ОС» провели тестирование на совместимость актуальных версий продуктов. По

СЭД ТЕЗИС автоматизировала работу с проектами, договорами и документами в девелоперской группе компаний читывалось, сколько времени заняло выполнение испытаний в каждой системе. Лучший результат показала СЭД ТЕЗИС — 1 час 30 минут, тогда как в других решениях на те же действия потребовалось от 1

Обработка обращений граждан в администрации губернатора Самарской области автоматизирована на базе СЭД «Тезис» Компания-интегратор «Вебзавод» создала на базе СЭД «Тезис» систему обработки обращений граждан для администрации губернатора Самарской области. Ежегодно администрация губернатора Самарской области обрабатывает десятки тысяч обращений. Для и

Whirlpool завершила внедрение СЭД «ТЕЗИС» ьку часть руководства Whirlpool иностранцы, а IT-служба корпорации находится в США, была важна поддержка английского языка в плане интерфейса и возможности вносить в систему данные на английском. Для Whirlpool СЭД «ТЕЗИС» стала оптимальным соотношением цены и качества. Во главу угла ставились условия о гибкости исполнителя, возможность осуществлять клиентский сервис на разных языках и объед

Подтверждена совместимость актуальных версий СЭД «Тезис» и ОС семейства «Альт» «Хоулмонт» сообщил об успешном завершении испытаний работы СЭД «Тезис» версии 4.3 в операционных системах семейства «Альт» производства «Базальт СПО». По итогам выпущен сертификат о совместимости продуктов. Серверная часть СЭД «Тезис» протестиро

СЭД «Тезис» автоматизирует работу Российского аукционного дома «Хоулмонт» объявила о завершении проекта по внедрению СЭД «Тезис» В Российском аукционном доме. Российский аукционный дом — это универсальная аукци

Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис» аемое ПО — Microsoft Office 2016 и браузер Edge; возможность установки вспомогательного приложения «Тезис: Помощник» без прав администратора. В CUBA Studiо — визуальной студии разработки, позво

Selectel автоматизировал документооборот на базе СЭД «Тезис» ль выполнения поставленных задач, возможность делегирования. По информации Haulmont, все это с 2016 г. смогла обеспечить стандартная редакция системы «Тезис». Дополнительно заказчик приобрел решение «Тезис:Портал», которое объединяет функциональность СЭД «Тезис» с функциями корпоративного портала, такими как чат, публикация новостей компании, а также позволяет присылать уведомления о текущи

«ЭФ-Интернэшнл» расширила масштабы использования СЭД «Тезис» Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» расширила использование СЭД «Тезис», внедренную в сентябре прошлого года. Как сообщили CNews в компании «Хоулмонт», р

СЭД «Тезис» в ходе нагрузочного тестирования обеспечила работу 10 тыс. пользователей генератор нагрузки Jmeter. Помимо этого, системой параллельно пользовались через браузер, чтобы оценить скорость работы с задачами, документами, вложениями и вкладками интерфейса. По данным компании, СЭД «Тезис» отлично показала себя при работе в условиях нагрузки. Среднее время отклика системы по всем операциям при хаотичной работе 10 тыс. пользователей было приблизительно равным на обеих

СЭД «Тезис» вошла в Единый реестр отечественного ПО ментооборота «Тезис» включена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в компании «Хоулмонт», разработчике системы. Таким образом, СЭД «Тезис» теперь является одним из программных продуктов в области автоматизации документооборота, официально рекомендованных к использованию Правительством РФ. Решение уполномоченного органа