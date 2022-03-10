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Haulmont Тезис СЭД



10.03.2022 СЭД «Тезис» продолжает работать
03.09.2021 Илья Зайчиков, СЭД Тезис: «Переход на дистанционную работу показал важность максимальной гибкости систем электронного документооборота»
04.08.2021 СЭД ТЕЗИС помогла «БАТ Россия» цифровизировать контракт-менеджмент, организовать электронный архив и повысить уровень автоматизации
21.06.2021 Выпущена новая версия СЭД «ТЕЗИС» 5.0.5
10.06.2021 «Р7-офис» обеспечит онлайн-редактирование документов в СЭД «Тезис»
12.04.2021 Haulmont повысил уровень автоматизации техподдержки с помощью Okdesk
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0
24.11.2020 Команда СЭД «ТЕЗИС» примет участие в онлайн-конференции «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы»
19.11.2020 Конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» пройдет в онлайне
24.09.2020 СЭД «Тезис» автоматизировала документооборот в торговом доме крупного российского производителя косметики
25.08.2020 Подтверждена совместимость последних версий СЭД «Тезис» и «Ред ОС»
21.07.2020 СЭД ТЕЗИС автоматизировала работу с проектами, договорами и документами в девелоперской группе компаний
14.02.2020 НИИ «Восход» разработает типовую СЭД для госструктур на основе системы «Тезис»
03.02.2020 Обработка обращений граждан в администрации губернатора Самарской области автоматизирована на базе СЭД «Тезис»
23.12.2019 Whirlpool завершила внедрение СЭД «ТЕЗИС»
26.06.2019 Подтверждена совместимость актуальных версий СЭД «Тезис» и ОС семейства «Альт»
09.04.2018 СЭД «Тезис» автоматизирует работу Российского аукционного дома
25.05.2017 Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис»
28.06.2016 Selectel автоматизировал документооборот на базе СЭД «Тезис»
31.05.2016 «ЭФ-Интернэшнл» расширила масштабы использования СЭД «Тезис»
28.04.2016 СЭД «Тезис» в ходе нагрузочного тестирования обеспечила работу 10 тыс. пользователей
18.04.2016 СЭД «Тезис» вошла в Единый реестр отечественного ПО
13.04.2016 «Хоулмонт» дарит администраторам СЭД «Тезис» дополнительную именную лицензию
22.03.2016 СК «Олимпийский» автоматизировал документооборот на базе системы «Тезис»
01.10.2015 Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис»
29.09.2015 СЭД «Тезис» упростила согласование документов в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете
28.04.2015 СЭД «Тезис» интегрирована с сервисом отслеживания почтовых отправлений «Почты России»
18.03.2015 Система «Тезис» внедрена в многоотраслевой производственной компании КРЗ
02.03.2015 Softline пополнила портфель СЭД решением Haulmont
15.09.2014 Вышла новая версия СЭД «Тезис»
02.06.2014 Страховое общество «Помощь» внедрило ECM-систему «Тезис»
03.04.2014 Haulmont интегрировала ЕСМ-систему «Тезис» с Microsoft Dynamics CRM для «Приморнефтепродукта»
03.03.2014 Haulmont выпустила новое решение для совместной работы
02.12.2013 Haulmont представила новую версию ЕСМ-системы «Тезис»
01.11.2013 Система «Тезис» автоматизировала процессы документооборота контрольно-финансового управления Дагестана
03.10.2013 «Вашъ Финансовый Попечитель» внедрил ЕСМ-систему «Тезис»
22.08.2013 Деятельность административных комиссий Махачкалы автоматизирована с помощью системы «Тезис»
04.06.2013 Вышла новая версия СЭД «Тезис»
20.05.2013 ТЕЗИС: СЭД как бизнес-приложение
18.04.2013 «Фармассоциация» перешла на электронный документооборот на базе системы «Тезис»

Публикаций - 166, упоминаний - 291
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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