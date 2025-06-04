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Haulmont Тезис СЭД

Haulmont - Тезис СЭД

СЭД ТЕЗИС —  система для управления канцелярией, документами, задачами и совещаниями. Low Code инструменты настройки позволяют адаптировать ее к особенностям работы заказчика без длительной разработки.  Система входит в реестр российского ПО.

 

СОБЫТИЯ

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04.06.2025 «СЭД Тезис» и «Ред Софт» подписали соглашение о совместной работе с вузами

Состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между «СЭД Тезис» и «Ред Софт». Основным предметом меморандума стало сотрудничество в работе с высши
05.05.2025 Система ТЕЗИС стала первым абонентом МЭДО среди вендоров СЭД

ур», оператору крупнейшей отечественной системы ЮЗЭДО «Контур.Диадок», давнему и надежному партнеру СЭД ТЕЗИС. Эта компания в данный момент является единственным негосударственным оператором Го
16.04.2025 Поддержка нового формата УПД и счета-фактуры в СЭД ТЕЗИС

1 апреля 2025 г. организациям необходимо использовать новый 970 формат УПД и счета-фактуры. Команда СЭД ТЕЗИС реализовала поддержку этого формата в новой версии системы. Об этом CNews сообщили

16.04.2025 Какие новые возможности должны быть в современной СЭД

Команда СЭД ТЕЗИС внимательно следит за трендами на рынке систем электронного документооборота, поско
25.03.2025 Выпущена новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2

В марте 2025 г. заказчикам стала доступна новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2. Главные нововведения — интеграции с ключевыми государственными сервисами ПОС и
10.02.2025 СК «Росгосстрах» обновила версию СЭД «Тезис»

СК «Росгосстрах» перешла на версию СЭД «Тезис» с новым дизайном. Об этом CNews сообщили представители «Тезис». СЭД «Тезис» в СК «Росгосстрах» запущена в эксплуатацию в 2022 г. и используется для автоматизации работы с вхо
14.01.2025 Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4

Выпущена новая версия СЭД ТЕЗИС 5.4. В системе реализованы инструменты для организации полноценного кадрового элект
12.12.2024 Подтверждена совместимость СЭД ТЕЗИС с российской СУБД Postgres Pro

stgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Хоулмонт», производитель СЭД ТЕЗИС, объявляют о совместимости актуальных версий своих продуктов. Сертификат, выданный

09.10.2024 Подтверждена совместимость СЭД «Тезис» и СУБД Tantor SE

Компании «Хоулмонт» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») завершили комплексное тестирование совместимости своих продуктов СЭД «Тезис» 5.3.1 и СУБД Tantor Special Edition. Работоспособность и стабильность программного стека, в которых специалисты убедились в ходе испытаний, официально подтверждены сертификатом, выд
11.07.2024 Выпущена новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.2

Команда СЭД ТЕЗИС выпустила новую версию государственной сборки системы, предназначенной для федераль
02.07.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и СЭД «Тезис» 5.3

Разработчики «Группы Астра» и компании «Хоулмонт» провели тестирование на совместимость актуальных версий продуктов — ОС Astra Linux и СЭД «Тезис» 5.3. Специалисты убедились, что продукт корректно работает под управлением защищенной ОС. Это официально подтверждается сертификатом, выданным в рамках программы технологического па
29.12.2023 Выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для ОС Аврора

В 2023 г. в партнерстве с компанией «Открытая мобильная платформа» выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для российской ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители «Открытая мобильная платформа». ОС «Аврора» — отечественная защищенная корпоративная мобильная ОС. Ее основные задач
25.12.2023 Выпущена версия СЭД ТЕЗИС 5.3: развитие HR-модуля, повышение производительности, импортозамещения сервиса сравнения и распознавания

В декабре 2023 г. выпущена новая версия СЭД ТЕЗИС 5.3. Основные изменения в ней: расширение функциональности HR-модуля и возможностей
18.10.2023 Илья Зайчиков -

Илья Зайчиков, «Тезис»: На рынке по пальцам можно пересчитать СЭД, в которых реализован искусственный интеллект

ого говорят об искусственном интеллекте. Считаете ли вы его перспективной технологией и если да, то почему? Был ли у компании опыт работы с искусственным интеллектом до начала работы над модулем ИИ в СЭД «Тезис» ? Илья Зайчиков: Интерес к ИИ возник несколько лет назад, примерно в одно время с началом разговоров о таких технологиях, как ЮЗЭДО и блокчейн. Направление ЮЗЭДО показалось нам наиб
15.09.2023 Новые версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и 4.1.1

В августе 2023 г. выпущены мажорная версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и дополнение к ней 4.1.1. Благодаря постоянному развитию гос. сборки органы в
10.08.2023 Внедрение СЭД ТЕЗИС в «Альфа-лизинг»

добавок к этому было решено перевести в СЭД ознакомление с внутренними документами и организацию заседаний комитетов. Особенности проекта Команда работала по гибкой методологии. Первый этап внедрения СЭД ТЕЗИС завершили всего за 1,5 месяца, дальнейшая разработка происходила параллельно с эксплуатацией. Выполнить проект оперативно — за семь месяцев — помогли встроенные в систему Low Code инс
05.06.2023 Обновление версии СЭД ТЕЗИС на одном из самых масштабных проектов

Российское подразделение British American Tobacco «БАТ Россия» трансформирует бизнес, перестраивает процессы и обновляет версию СЭД ТЕЗИС. «БАТ Россия» — подразделение транснациональной компании British American Tobacco. Чтобы адаптироваться к условиям санкций, в 2022 г. начался процесс выхода из глобальной группы BAT и
24.05.2023 СЭД ТЕЗИС цифровизировала работу 170+ организаций Правительства Республики Алтай

ересылка документов происходила по электронной почте либо в конверте. Задача заключалась в том, чтобы цифровизировать документооборот во всем регионе. Для автоматизации выбрана государственная сборка СЭД ТЕЗИС. Федеральные и региональные органы власти могут получить лицензии на нее бесплатно. Проект по внедрению выполнил партнер СЭД ТЕЗИС, компания Teamscore (ранее «Вебзавод»). Систе
07.10.2022 Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков: «Трансформация роли СЭД, технологическая независимость и проекты на 28 000 пользователей»

сов при помощи СЭД можно решить любые задачи, связанные с документами. Илья Зайчиков, Product Owner СЭД ТЕЗИС На следующем этапе развития продуктов уже можно говорить о системах управления корп
10.03.2022 СЭД «Тезис» продолжает работать

считаем важным напомнить нашим партнерам и заказчикам, что ООО «Хоулмонт» является на 100% российской компанией-разработчиком платформ (CUBA Platform, Jmix) и тиражируемых продуктов мирового уровня (СЭД «Тезис», Sherlock, «Параплан»). Все наши продукты изначально являются полностью кроссплатформенными решениями с открытым кодом. В частности, СЭД «Тезис» без каких-либо потерь в функц
03.09.2021 Илья Зайчиков, СЭД Тезис: «Переход на дистанционную работу показал важность максимальной гибкости систем электронного документооборота»

оте быстрее, а тем, у кого не было систем автоматизации, пришлось срочно их внедрять. Product Owner СЭД Тезис Илья Зайчиков Мы получили запросы от большого количества крупных заказчиков, а кром
04.08.2021 СЭД ТЕЗИС помогла «БАТ Россия» цифровизировать контракт-менеджмент, организовать электронный архив и повысить уровень автоматизации

циональном веб-приложении с конкурентными лицензиями. Также определяющую роль играли референс-визиты и изучение опыта организаций, использующих различные продукты. В итоге оптимальным вариантом стала СЭД ТЕЗИС. Функциональность системы запускалась поэтапно. Внедрение началось с автоматизации договорных процессов, но со временем у «БАТ Россия» появлялись новые и новые идеи по развитию. Особе
21.06.2021 Выпущена новая версия СЭД «ТЕЗИС» 5.0.5

Команда СЭД «ТЕЗИС» выпустила минорный релиз «ТЕЗИС» 5.0.5. Основные нововведения в нем касаются расширения возможностей работы с формализованными документами и интеграции с системой юридически значимо
10.06.2021 «Р7-офис» обеспечит онлайн-редактирование документов в СЭД «Тезис»
12.04.2021 Haulmont повысил уровень автоматизации техподдержки с помощью Okdesk

с системой электронного документооборота (СЭД) ТЕЗИС, и исключить потерю заявок. Также благодаря системе был автоматизирован учет трудозатрат и SLA по каждому клиенту отдела внедрения и сопровождения СЭД ТЕЗИС. Haulmont уже использовал help desk систему в рамках техподдержки своего флагманского продукта СЭД ТЕЗИС. Однако на ее базе компании не удалось создать единую платформу по рабо
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0

настройки гибкого автоматического определения участников процессов. Помимо этого добавлено множество улучшений, направленных на повышение удобства использования и быстродействие. Начиная с версии 5.0 СЭД «ТЕЗИС» переведена на новую версию платформы CUBA — 7.2.10. Для системы и ее заказчиков это означает серьезный технологический скачок. В продукт внесены следующие изменения. Добавлена подде
24.11.2020 Команда СЭД «ТЕЗИС» примет участие в онлайн-конференции «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы»

гнозы». Для представителей бизнеса, госсектора и ИТ-компаний это будет прекрасной возможностью обсудить свой опыт выбора и внедрения решений в соответствии с политикой импортозамещения. Product owner СЭД «ТЕЗИС» Илья Зайчиков расскажет о том, как российское ПО может успешно конкурировать с иностранным. Для того, чтобы решение соответствовало политике импортозамещения, необходимо, чтобы оно

24.09.2020 СЭД «Тезис» автоматизировала документооборот в торговом доме крупного российского производителя косметики

Торговый дом «АвантаТрейдинг», который занимается оптовой продаже продукции АО «Аванта», перевел в СЭД «Тезис» работу с договорами, а также с финансовыми, кадровыми и трейд-маркетинговыми документами. До внедрения СЭД «Тезис» при работе с документацией в торговом доме использовались э
25.08.2020 Подтверждена совместимость последних версий СЭД «Тезис» и «Ред ОС»

Разработчики СЭД «Тезис» и «Ред ОС» провели тестирование на совместимость актуальных версий продуктов. По

21.07.2020 СЭД ТЕЗИС автоматизировала работу с проектами, договорами и документами в девелоперской группе компаний

читывалось, сколько времени заняло выполнение испытаний в каждой системе. Лучший результат показала СЭД ТЕЗИС — 1 час 30 минут, тогда как в других решениях на те же действия потребовалось от 1

03.02.2020 Обработка обращений граждан в администрации губернатора Самарской области автоматизирована на базе СЭД «Тезис»

Компания-интегратор «Вебзавод» создала на базе СЭД «Тезис» систему обработки обращений граждан для администрации губернатора Самарской области. Ежегодно администрация губернатора Самарской области обрабатывает десятки тысяч обращений. Для и
23.12.2019 Whirlpool завершила внедрение СЭД «ТЕЗИС»

ьку часть руководства Whirlpool иностранцы, а IT-служба корпорации находится в США, была важна поддержка английского языка в плане интерфейса и возможности вносить в систему данные на английском. Для Whirlpool СЭД «ТЕЗИС» стала оптимальным соотношением цены и качества. Во главу угла ставились условия о гибкости исполнителя, возможность осуществлять клиентский сервис на разных языках и объед
26.06.2019 Подтверждена совместимость актуальных версий СЭД «Тезис» и ОС семейства «Альт»

«Хоулмонт» сообщил об успешном завершении испытаний работы СЭД «Тезис» версии 4.3 в операционных системах семейства «Альт» производства «Базальт СПО». По итогам выпущен сертификат о совместимости продуктов. Серверная часть СЭД «Тезис» протестиро
09.04.2018 СЭД «Тезис» автоматизирует работу Российского аукционного дома

«Хоулмонт» объявила о завершении проекта по внедрению СЭД «Тезис» В Российском аукционном доме. Российский аукционный дом — это универсальная аукци
25.05.2017 Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис»

аемое ПО — Microsoft Office 2016 и браузер Edge; возможность установки вспомогательного приложения «Тезис: Помощник» без прав администратора. В CUBA Studiо — визуальной студии разработки, позво
28.06.2016 Selectel автоматизировал документооборот на базе СЭД «Тезис»

ль выполнения поставленных задач, возможность делегирования. По информации Haulmont, все это с 2016 г. смогла обеспечить стандартная редакция системы «Тезис». Дополнительно заказчик приобрел решение «Тезис:Портал», которое объединяет функциональность СЭД «Тезис» с функциями корпоративного портала, такими как чат, публикация новостей компании, а также позволяет присылать уведомления о текущи
31.05.2016 «ЭФ-Интернэшнл» расширила масштабы использования СЭД «Тезис»

Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» расширила использование СЭД «Тезис», внедренную в сентябре прошлого года. Как сообщили CNews в компании «Хоулмонт», р
28.04.2016 СЭД «Тезис» в ходе нагрузочного тестирования обеспечила работу 10 тыс. пользователей

генератор нагрузки Jmeter. Помимо этого, системой параллельно пользовались через браузер, чтобы оценить скорость работы с задачами, документами, вложениями и вкладками интерфейса. По данным компании, СЭД «Тезис» отлично показала себя при работе в условиях нагрузки. Среднее время отклика системы по всем операциям при хаотичной работе 10 тыс. пользователей было приблизительно равным на обеих

18.04.2016 СЭД «Тезис» вошла в Единый реестр отечественного ПО

ментооборота «Тезис» включена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в компании «Хоулмонт», разработчике системы. Таким образом, СЭД «Тезис» теперь является одним из программных продуктов в области автоматизации документооборота, официально рекомендованных к использованию Правительством РФ. Решение уполномоченного органа
13.04.2016 «Хоулмонт» дарит администраторам СЭД «Тезис» дополнительную именную лицензию

е для обеспечения такой возможности требовалось приобретение отдельной лицензии на мобильную версию СЭД «Тезис», что несколько увеличивало бюджет проекта для заказчика. Осознавая важность данны

Публикаций - 99, упоминаний - 226

Haulmont и организации, системы, технологии, персоны:

Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 64
9594 14
SAP SE 5601 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Directum - Директум 1268 10
Oracle Corporation 7074 9
Docsvision - ДоксВижн 1060 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Системы документооборота 522 6
Ред Софт - Red Soft 1236 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
Microsoft Corporation 25775 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 5
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Digital Design - Диджитал Дизайн 563 5
Comindware - Колловэар 202 5
Alfresco Software 156 5
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Diasoft - Диасофт 1144 4
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OpenText 238 4
InterTrust - ИнтерТраст 336 4
Syntellect - Синтеллект 105 4
Teamscore - ТИМ - Вебзавод - Webzavod 19 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
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Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
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АйДи - Технологии управления - id2 70 3
Google LLC 12688 3
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 6
Ингосстрах СПАО 478 4
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 4
Почта России ПАО 2370 3
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X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 3
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Турчановский Дмитрий 13 3
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Терсков Сергей 2 2
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Будин Алексей 22 2
Егоров Михаил 28 2
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Афанасьев Сергей 24 2
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Максимова Ольга 3 1
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Капралов Дмитрий 4 1
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Европа 24964 6
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
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Беларусь - Белоруссия 6289 3
Великобритания - Лондон 2432 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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