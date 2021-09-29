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РАД Российский аукционный дом

РАД - Российский аукционный дом

Российский аукционный дом (РАД) – федеральная торговая площадка для проведения всех видов сделок с имуществом и для работы в рамках государственного и корпоративного заказа. Входит в перечень федеральных площадок по закупкам: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП РФ. Основан 31.08.2009 в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 1186-р от 19.08.2009. Является федеральным агентом по продаже имущества, уполномоченным Правительством Российской Федерации
 

СОБЫТИЯ

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29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 1
09.06.2021 Государство выставляет на аукцион свои акции «Микрона» 1
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 1
26.03.2021 В России появится спецсайт для маленьких закупок 1
08.10.2018 Альфа-банк предоставил малому и среднему бизнесу инфраструктуру для участия в госзакупках 2
09.04.2018 СЭД «Тезис» автоматизирует работу Российского аукционного дома 3
30.01.2018 За доступ к госзакупкам площадкам придется заплатить 300 миллионов 1
12.12.2011 «Мегафон» не отдал Крайний Север в руки МТС 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

РАД и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11037 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3383 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3476 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16127 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1926 2
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 167 2
Вайнах Телеком 50 2
Электросвязь 268 2
Югрател - Югрателеком 11 1
МегаФон 10937 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1714 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 140 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9565 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 249 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
СИНХ - Таттелеком 229 1
Ингушэлектросвязь 16 1
Ростелеком - Сахателеком 65 1
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 19 1
Тывасвязьинформ ФГУПСИ 9 1
МегаФон - Находка Телеком 9 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
ОТС АО - ОТС-маркет - ОТС-тендер - OTC-tender 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9052 1
ГПБ - Газпромбанк 1291 1
Альфа-Банк 1992 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 72 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 1
O1 Properties - О1 Пропертиз менеджмент 11 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 79 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 61 1
Грозный-Сити 5 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - ФФИН Банк - Freedom Bank - Duntonse 29 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2347 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6685 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 624 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5765 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2897 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2142 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 787 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26562 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9691 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10356 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54743 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2269 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 796 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29893 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3924 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6523 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13103 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26850 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4191 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36749 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14110 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9852 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13804 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2265 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 832 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1185 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8901 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3260 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 136 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23178 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4861 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1710 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3735 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1385 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 49 1
Haulmont - Тезис СЭД 99 1
Басаев Адам 2 2
Черхигов Рамзан 6 2
Альбеков Хасмагомед 1 1
Кадыров Ахмад 4 1
Брюквин Юрий 300 1
Осин Денис 19 1
Лишенков Владимир 18 1
Емельянов Антон 63 1
Герасимов Павел 3 1
Гриненко Артем 1 1
Осин Александр 8 1
Савватин Максим 66 1
Кадыров Рамзан 26 1
Раев Константин 2 1
Кадыров Ахмат 4 1
Кадырова Аймани 1 1
Альбеков Хасмагодев 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168351 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48052 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3507 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 650 2
Россия - СКФО - Чечня - Гудермесский район - Гудермес - Ойсхара 39 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1258 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1474 1
Земля - планета Солнечной системы 10904 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1479 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1429 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 368 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 757 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5555 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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