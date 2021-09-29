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РАД Российский аукционный дом
Российский аукционный дом (РАД) – федеральная торговая площадка для проведения всех видов сделок с имуществом и для работы в рамках государственного и корпоративного заказа. Входит в перечень федеральных площадок по закупкам: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП РФ. Основан 31.08.2009 в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 1186-р от 19.08.2009. Является федеральным агентом по продаже имущества, уполномоченным Правительством Российской Федерации
СОБЫТИЯ
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РАД и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
|Басаев Адам 2 2
|Черхигов Рамзан 6 2
|Альбеков Хасмагомед 1 1
|Кадыров Ахмад 4 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Осин Денис 19 1
|Лишенков Владимир 18 1
|Емельянов Антон 63 1
|Герасимов Павел 3 1
|Гриненко Артем 1 1
|Осин Александр 8 1
|Савватин Максим 66 1
|Кадыров Рамзан 26 1
|Раев Константин 2 1
|Кадыров Ахмат 4 1
|Кадырова Аймани 1 1
|Альбеков Хасмагодев 1 1
|Рустелеком ТК 305 1
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