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РТС-тендер ЕАТ Единый агрегатор торговли Березка



22.01.2025 4G с доставкой на дом: в хабаровских новостройках подключили мобильный интернет 1
24.07.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на побережье Каспийского моря 1
28.05.2024 «МегаФон» обеспечил мобильной связью и интернетом участки автотрасс Кунгур-Соликамск, Барда-Куеда, Голдыри-Орда-Октябрьский 1
16.05.2024 Единый агрегатор торговли «Ростеха» позволил российским госзаказчикам сэкономить почти 7 млрд рублей 1
16.05.2024 «МегаФон» улучшил связь 4G для дачников Южно-Сахалинска 1
02.02.2024 МТС запустила LTE на трассе Смоленск-Печерск 1
21.07.2023 МТС улучшила связь на дачах Владимирской области 1
05.07.2023 Цифровые «Березки»: мобильный интернет «Мегафона» появился на дачных участках 1
30.03.2023 В 71 населенном пункте Самарской области ускорили мобильный интернет 1
16.03.2023 «Мегафон» улучшил качество связи и интернета в столице Урала 1
27.01.2022 На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты 1
12.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье 1
04.08.2021 Удостоверяющий центр «Ростеха» получил статус доверенного лица ФНС 1
21.07.2021 Удостоверяющий центр «Ростеха» расширит сеть до 350 филиалов по стране 1
26.03.2021 В России появится спецсайт для маленьких закупок 2
29.12.2020 «Ростех» и «Селдон» объявили об открытии крупнейшего в России удостоверяющего центра 1
09.07.2020 «Березка» Ростеха помогла компаниям и ведомствам сэкономить на закупках более 400 млн рублей 6
22.05.2020 В электронном каталоге портала поставщиков зарегистрировано полмиллиона товаров и услуг 1
04.02.2020 Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема 1
13.05.2019 «Ростелеком» обеспечил интернетом и видеонаблюдением агропромышленный холдинг «Мастер-прайм березка» 1
12.04.2019 «Ростех» и «Селдон» создадут «крупнейший в России удостоверяющий центр» 2
01.03.2019 Малые госзакупки в России переехали на агрегатор «Ростеха» 4
24.01.2019 В госкорпорации «Ростех» назначен куратор цифровых проектов 1
24.01.2019 В Ростехе назначен куратор цифровых проектов 1
31.10.2018 Ростех запускает Единый агрегатор торговли «Березка» 4
02.07.2018 Ростех запустил Единый агрегатор торговли «Березка» 4
29.06.2018 Ростех скорректировал регламент функционирования Единого агрегатора торговли 3
31.05.2018 Мобильный контроль: как автоматизировать аудит в торговой сети 1
04.10.2012 Скоро появятся промышленные ГМО-леса 1
21.09.2012 «МегаФон» расширил сеть 3G на Ставрополье 1
11.11.2011 CNews TV. Новости из будущего: планшет «Березка», аватар Чубайса и роботы в «Роснефти» 1
22.04.2008 Первые скриншоты «Аллодов Онлайн» 1

Публикаций - 32, упоминаний - 50

РТС-тендер и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 15
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 33 12
МегаФон 8808 7
Seldon - Селдон 17 4
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
БАРС Груп 545 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 2
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 28 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12558 2
NtechLab - НтехЛаб 121 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
С-Телеком 5 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
Ростелеком 9703 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 1
Telegram Group 1984 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
Цифровые Привычки 24 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 53 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 1
Журавли - Торговая сеть 6 1
Магнолия - сеть супермаркетов 18 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РАД - Российский аукционный дом 8 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Ростех - РТ-капитал 8 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Федеральное казначейство России 1772 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11633 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 1
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 6 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 2
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50420 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65982 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7623 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8127 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15860 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24127 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3390 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2647 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 3
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9370 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27848 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27374 2
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 59 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17064 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6937 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3723 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 362 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 289 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1440 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4484 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 10
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 34 2
Google Shopping - Google Покупки 11 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Яндекс.Маркет 937 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 1
ЕАЭС - ИАС ГОЗ - Единая информационная система государственного оборонного заказа 6 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 264 1
Blizzard - World of Warcraft 353 1
My.Games - Allods Team - Аллоды 51 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 48 1
Назаров Александр 65 7
Ярош Сергей 11 6
Димитров Илия 9 4
Чемезов Сергей 142 2
Сахненко Сергей 88 2
Бровко Василий 52 2
Лысенко Эдуард 308 1
Волобуев Николай 9 1
Лишенков Владимир 15 1
Щербаков Иван 29 1
Путин Владимир 3171 1
Морозов Александр 23 1
Муттерперл Михаил 22 1
Раев Константин 2 1
Иванова Ирина 13 1
Чубайс Анатолий 212 1
Бекузарова Лариса 1 1
Битаров Кирилл 5 1
Пахоми Яков 4 1
Гончаров Александр 19 1
Савушкин Алексей 46 1
Тележкин Павел 2 1
Козин Алексей 44 1
Насруллаев Магомед 26 1
Королев Константин 13 1
Шиловских Петр 14 1
Иваницкая Юлия 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 144238 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 564 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 349 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 126 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 90 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
США - Орегон 248 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 80 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ПФО - Самарская область 1308 1
Беларусь - Белоруссия 5665 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 935 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 43 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Киржачский район - Киржач 21 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Алагир 20 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Петушки 27 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 35 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Кольчугино 16 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 459 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 483 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 878 1
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 42 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Десногорск 16 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51019 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 4
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 121 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29025 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 3
Дача - дачники 815 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Лоббизм - Lobbying 93 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8637 2
Энергетика - Energy - Energetically 5086 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18464 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 15 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 120 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 87 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
CNews TV 747 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 66 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
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