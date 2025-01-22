РТС-тендер ЕАТ Единый агрегатор торговли Березка
РТС-тендер и организации, системы, технологии, персоны:
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 2
|Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
|Назаров Александр 65 7
|Ярош Сергей 11 6
|Димитров Илия 9 4
|Чемезов Сергей 142 2
|Сахненко Сергей 88 2
|Бровко Василий 52 2
|Лысенко Эдуард 308 1
|Волобуев Николай 9 1
|Лишенков Владимир 15 1
|Щербаков Иван 29 1
|Путин Владимир 3171 1
|Морозов Александр 23 1
|Муттерперл Михаил 22 1
|Раев Константин 2 1
|Иванова Ирина 13 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Бекузарова Лариса 1 1
|Битаров Кирилл 5 1
|Пахоми Яков 4 1
|Гончаров Александр 19 1
|Савушкин Алексей 46 1
|Тележкин Павел 2 1
|Козин Алексей 44 1
|Насруллаев Магомед 26 1
|Королев Константин 13 1
|Шиловских Петр 14 1
|Иваницкая Юлия 24 1
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