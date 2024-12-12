Тележкин Павел
|12.12.2024
|«МегаФон»: назван самый «качающий» город Самарской области 1
|30.03.2023
|В 71 населенном пункте Самарской области ускорили мобильный интернет 1
Тележкин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ПФО - Самарская область 1307 2
|Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 43 2
|Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
|Атлантический океан - Балтийское море - Висла река 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 1
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