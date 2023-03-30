В 71 населенном пункте Самарской области ускорили мобильный интернет

«Мегафон» в среднем на 15% увеличил скорость мобильного интернета в поселениях по всей губернии. Это получилось в результате рефарминга — перераспределения частотного ресурса в более эффективный диапазон. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Сотрудники технической службы оператора смонтировали дополнительное оборудование на базовых станциях в населенных пунктах, где суммарно проживает свыше 800 тыс. человек. Изменения затронули города — Новокуйбышевск и Тольятти, а также небольшие поселения, среди которых поселки Березки, Богусский, Варламово, Верхняя Подстепновка, Висла, Восточный, села Белозерки, Богдановка, Большая Рязань, Бузаевка, Валы и др.

Перед проведением работ оператор с помощью инструментов big data проанализировал потребление мобильного трафика в городах и районах области. Далее специалисты определили территории, на которых потребуется увеличение емкости сети. Полученные сведения стали основой для масштабного улучшения качества связи за счет использования уже существующих частот.

«Чтобы повысить емкость и передачу данных, мы перенесли часть диапазона 2100 МГц под LTE. Оставшиеся ресурсы обеспечивают работу смартфонов и других устройств, например, IoT-датчиков, поддерживающих стандарт 3G. В условиях растущего потребления интернета, рефарминг становится универсальным решением для увеличения производительности сети. Важное преимущество программы — это то, что процесс выполняется в сравнительно сжатые сроки», — сказал Павел Тележкин, технический руководитель «Мегафона» в Самарской области.

«Мегафон» регулярно отслеживает как нагрузку на сеть, так и переход пользователей на новые технологии в каждом регионе. Программа рефарминга продолжится в Самарской области в 2023 г.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.