В «Марьину гору» и «Березку» пришел гигабит от МТС

МТС сообщает о строительстве сети гигабитного домашнего интернета в двух новых жилых комплексах Сургута. Около 2000 семей в 10 многоквартирных домах получили возможность подключить интернет и цифровое ТВ на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили новоселы и собственники квартир в жилых комплексах «Марьина гора» в восточной части города на берегу реки Черная, а также «Березка» в центре Сургута. Гигабитная сеть развернулась по улицам Сосновая, Университетская и Ивана Захарова. Жители новостроек смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, вести стриминг в Ultra-HD, удаленно учиться и работать.

Кроме того, у новоселов жилых комплексов в Сургуте появилась возможность подключить интерактивное ТВ, которое позволяет не только смотреть любимые передачи и фильмы, но и пользоваться расширенными функциями, такими как запись программ, просмотр по запросу и создание персонализированных списков воспроизведения.

«Сургут продолжает активно застраиваться. Появляются современные микрорайоны и ЖК, где помимо придомовой инфраструктуры важно развивать и цифровые коммуникации. Особенно это актуально для молодых семей, у которых есть потребность в высокоскоростном интернете, чтобы помимо многочисленных гаджетов подключать системы умного дома, веб-камеры и другие устройства. Всем новоселам при подключении к нашей сети мы предоставляем 50-процентную скидку на четыре месяца. За это время пользователи могут оценить удобство и качественную работу домашних сервисов», — сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

Ранее МТС построила гигабитную сеть домашнего интернета в Нягани, Радужном, Пыть-Яхе и Белом Яру.