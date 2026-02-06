Разделы

Россия УФО ХМАО-Югра Нягань

Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань

СОБЫТИЯ


06.02.2026 Исследование: спрос на туристические апартаменты в 2025 году вырос в полтора раза 1
19.06.2025 МТС расширила сеть гигабитного интернета в городах Югры 1
06.03.2025 В «Марьину гору» и «Березку» пришел гигабит от МТС 1
03.03.2025 В Югре назначен новый директор МТС по работе с бизнес-рынком 1
11.02.2025 К жителям Нягани впервые пришел гигабит от МТС 1
22.01.2025 «МегаФон» расширил сеть LTE в Нягани 2
20.05.2024 Масштабное ускорение: «МегаФон» провел рефарминг сети в Югре 1
15.04.2024 Югорчане смогут посещать салоны МТС с домашними животными 1
05.02.2024 К жителям Белого Яра впервые пришел гигабит от МТС 1
10.10.2023 «Мегафон» запустил первую на Урале цифровую газовую котельную 1
20.06.2023 «Мегафон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в Югре 1
15.10.2021 Лечить по приложению: Владимир Евтушенков и компания «Медси» развивают телемедицину 1
23.07.2020 «Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом еще 113 социально значимых объектов ХМАО-Югры 1
28.08.2019 «Ростелеком» модернизировал телеком-сети ХМАО 1
30.12.2016 МТС представил итоги работы в Ханты-Мансийском округе-Югре в 2016 году 1
10.10.2016 МТС обеспечила интернетом комплекс «Галактика» в Когалыме 1
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры 1
29.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 1
23.03.2016 МТС обеспечит связью государственные структуры Урала 1
18.02.2016 «МегаФон» организовал телекоммуникационную инфраструктуру на территории нового энергоблока Челябинской ГРЭС 1
05.02.2016 МТС предоставит услуги связи чиновникам Тюменской области, Югры и Ямала 1
05.08.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в четырех новых регионах на Урале 1
27.07.2015 Вице-президентом - директором МРФ «Сибирь» компании «Ростелеком» назначен Николай Зенин 1
08.07.2015 «Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО 1
07.07.2015 «УЭК» создаст в ХМАО-Югре Единый центр процессинга и биллинга 1
06.07.2015 Tele2 инвестирует 1,2 млрд руб. в развитие сетевой инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа 1
14.05.2014 Цифровое телевидение МТС пришло в новые города Югры 1
16.04.2014 «Ростелеком» провел высокоскоростной интернет на Крайний Север 1
28.03.2014 Более 1 тыс. чиновников Тюменской области, Югры и Ямала будут пользоваться связью МТС 1
11.06.2013 В Тюменской области и на Ямале водители смогут на месте оплатить штраф за нарушение ПДД 1
16.10.2012 «Сбербанк» запустил в ЯНАО услугу оплаты штрафов ГИБДД в автомобилях ДПС через POS-терминалы «Инпас» 1
04.01.2012 Завершено внедрение Directum в ТНК-Нягань 1
14.10.2011 «Билайн» расширяет покрытие сети в Тюменской области 1
09.11.2010 «Комстар» в Сибири подключил «Мультирегион» к единой системе поддержки клиентов 1
27.09.2010 «Ай-Теко» и SAP автоматизировали управление кадровым потенциалом в дочерних компаниях ТНК-ВР 1
25.12.2009 "Роснано" выделит 1,29 млрд. руб. на кварцевый проект в Приполярном Урале 1
01.07.2009 СЭД Directum внедрили в Администрации МО г. Нягань 4
24.06.2009 Владимир Алаев возглавил ряд филиалов и компаний «Комстар-ОТС» в Сибири 1
06.11.2008 Комстар-ОТС построил магистральную радиорелейную линию связи в ХМАО 1
30.01.2008 «Комстар-ОТС» строит магистральную радиорелейную линию связи в Тюменской области 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14573 16
МегаФон 10077 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 5
Ростелеком 10405 4
Directum - Директум 1183 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 3
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 3
SAP SE 5461 2
Microsoft Corporation 25325 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9236 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 2
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 114 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 1
Cisco Systems 5234 1
Huawei 4279 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
HP Inc. 5769 1
Крок - Croc 1819 1
Telegram Group 2634 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1844 1
KPMG 270 1
EY - Ernst & Young Global 382 1
Галактика - Корпорация 1509 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Парус Корпорация 199 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 292 1
Huawei Technologies 405 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг - Сайрус Системз - Сайрус Системс Корпорейшн 27 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 7
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 4
Роснефть - РН-Няганьнефтегаз - ТНК-Нягань 6 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 2
BP - British Petroleum 183 2
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 2
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 2
ННГ - Нижневартовскнефтегаз 4 2
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 2
Интегра ГК 4 1
Интегра - Интегра Менеджмент 4 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 93 1
Газпром ПАО 1424 1
Связной ГК 1384 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 1
Евросеть 1417 1
Лучи - BestDoctor - БестДоктор 22 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Газпром трансгаз 154 1
РЕСО-Гарантия СК 49 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 55 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
Роснефть - РН-ВЧНГ - РН-Верхнечонскнефтегаз 3 1
Роснефть - РН-Тюменнефтегаз 3 1
ННГ - Новосибирскнефтегаз 1 1
Роснефть - Роспан Интернешнл - Rospan International 6 1
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ - Челябэнергоремонт 23 1
Сберэнергосервис-Югра 1 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 160 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 338 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 2
Администрация города Сургут 8 2
Минтранс РФ - Росжелдор - Урал Промышленный - Урал Полярный 5 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 31 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 61 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9443 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8805 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17166 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4064 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8469 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13388 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3978 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25690 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2069 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2213 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6718 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1103 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13053 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3736 2
Directum СЭД - ECM-система 297 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5911 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1553 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 41 2
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 2
Apple iPad 3944 1
Google Android 14809 1
Apple iOS 8314 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1539 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 109 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
Ростелеком - Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 7 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Verifone - VX Evolution 11 1
Directum Storage Services 25 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 277 1
МТС ВОЛС 19 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 1
Panasonic DMR - Panasonic Diga DMR - DVD-рекордер 18 1
Торгашин Евгений 31 4
Комарова Наталья 16 3
Пфлаумер Евгений 31 3
Мелихов Дмитрий 57 3
Белимов Александр 14 2
Алаев Владимир 16 2
Сытников Захар 1 1
Крижов Олег 1 1
Орловский Виктор 399 1
Ципорин Павел 102 1
Евтушенков Владимир 212 1
Кудрявцев Максим 43 1
Лукошков Дмитрий 53 1
Сушин Александр 6 1
Попов Алексей 338 1
Ермолаев Алексей 7 1
Губанов Андрей 110 1
Добрынин Владимир 35 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Валуев Сергей 8 1
Золотарев Андрей 18 1
Белов Андрей 100 1
Самсонова Виктория 2 1
Нурмухометов Артур 12 1
Колпаков Антон 57 1
Катаев Алексей 5 1
Тихомиров Александр 2 1
Демченко Олег 29 1
Приданцев Сергей 148 1
Кореш Виктор 82 1
Панкратова Оксана 42 1
Бояринов Андрей 17 1
Зенин Николай 8 1
Морозов Кирилл 5 1
Рогов Михаил 14 1
Симайченков Сергей 9 1
Кобылкин Дмитрий 6 1
Зиненк Дмитрий 1 1
Малиновский Олег 2 1
Каменюк Лариса 1 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1330 37
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 355 27
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 254 26
Россия - РФ - Российская федерация 158235 19
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 970 15
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 104 15
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 214 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3207 11
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 119 11
Россия - УФО - Тюменская область 1285 10
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 962 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 43 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 8
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 164 8
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 168 7
Россия - УФО - Свердловская область 1790 6
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2698 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 45 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 26 5
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 62 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 25 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 473 4
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 3
Россия - СФО - Новосибирск 4699 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 408 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1674 3
Россия - УФО - Челябинская область 1414 3
Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги 43 3
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 45 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Излучинск 9 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2992 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1613 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1708 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 669 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1565 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7805 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Аренда 2581 2
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 281 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3255 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 472 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 270 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2974 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 3
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 668 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 2
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 11 2
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
Тюменский ГМУ - Тюменский государственный медицинский университет ВО ФГБОУ 4 1
