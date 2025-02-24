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Россия УФО ЯНАО Лабытнанги

Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги


24.02.2025 Реальный срок: жителя Лабытнанги осудили за порчу инфраструктуры «Ростелекома» 1
05.11.2024 Аналитики «МегаФона» зафиксировали на Ямале взрывную популярность онлайн курсов по программированию 1
01.11.2024 Более 40 новых автобусов на Ямале оборудовали системой видеоаналитики пассажиропотока МТС 1
01.10.2024 «МегаФон» прокачал сеть 4G в городе Семи лиственниц на Ямале 1
03.07.2024 «Ростелеком» на Ямале обеспечил инфраструктурой почти 2000 квартир в многоэтажках Арктического региона 1
24.06.2024 В заполярном городе Лабытнанги технологии МТС помогут выявлять безбилетников в общественном транспорте  1
12.03.2024 МТС автоматизировала учет электроэнергии на главной трассе Ямала 1
17.01.2024 МТС прокачала мобильный интернет на Полярном Урале 1
29.11.2023 «Элар» оцифровал документы архивного фонда ЯНАО 1
11.10.2023 Генерального системного интегратора «Газпрома» банкротят 1
28.07.2023 МТС прокачала мобильный интернет в столице Ямала и городе Семи лиственниц 1
30.06.2022 В Ямало-Ненецкой гимназии робототехнику будет преподавать робот 1
14.02.2022 МТС проложила подводную ВОЛС за Полярным кругом 1
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 1
02.02.2017 «Ростелеком» подвел итоги оптического строительства на Ямале в 2016 году 1
25.01.2017 «Ростелеком» на Ямале обновил условия участия в проекте «Забота» 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 1
18.10.2016 «Ростелеком» расширил оптическую инфраструктуру связи в Лабытнанги 1
29.09.2016 «Транстелеком» провел ВОЛС в заполярный город Лабытнанги 1
14.04.2016 «Ростелеком» подвел итоги эксплуатации Северного оптического потока 1
31.03.2016 Мобильный интернет от «МегаФона» для жителей ЯНАО стал в 3 раза быстрее 2
10.03.2016 «Ростелеком» откроет доступ к быстрому интернету еще для 10 тыс. домохозяйств Ямала 1
01.02.2016 «Ростелеком»: в 2015 г. потребление интернет-трафика на Ямале выросло на 27% 1
23.04.2015 МТС запустила 4G на Полярном круге 1
17.11.2014 Запсибкомбанк приступил к выпуску и обслуживанию УЭК 1
06.11.2014 «Мотив» завершил тестирование сети 4G 1
16.04.2014 «Ростелеком» провел высокоскоростной интернет на Крайний Север 1
15.04.2014 «Ростелеком» завершил строительство северного оптического потока 1
27.08.2013 Клиентам «Юникорбанка» доступны денежные переводы «Юнистрим» 1
16.10.2012 «Сбербанк» запустил в ЯНАО услугу оплаты штрафов ГИБДД в автомобилях ДПС через POS-терминалы «Инпас» 1
15.10.2012 «Мотив» выходит на рынок сотовой связи ЯНАО 1
24.05.2012 ТТК и правительство Коми подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационной инфраструктуры 1
16.12.2011 Система «АвтоТрекер» встроена в комплексную систему управления ЯНАО 1
14.10.2011 «Билайн» расширяет покрытие сети в Тюменской области 1
25.11.2010 Система «АвтоТрекер» и ГЛОНАСС помогут управлять транспортом в ЯНАО 1
23.11.2010 «МегаФон» открыл собственный офис за Полярным кругом 1
17.02.2010 В ЯНАО внедрена единая СЭДД исполнительных органов госвласти 2
16.07.2002 "Прайм Груп" выиграла тендер по жилищному проекту Всемирного Банка 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9749 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 7
МегаФон 8951 4
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2045 2
АвтоТрекер 99 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 266 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 2
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
Promobot - Промобот 139 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 52 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1012 1
Ямалавтодор ГУП ЯНАО 2 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Газпром ПАО 1345 1
Юникорбанк - Юникор - Коммерческий инвестиционно-кредитный банк 1 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 29 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 75 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 983 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 80 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16023 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10813 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7792 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8281 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 4
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9395 4
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2161 3
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Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 575 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6468 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1764 2
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 2
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Ростелеком - Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 7 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2766 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 971 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
InterTrust - CompanyMedia 158 1
Обращения граждан 229 1
Verifone - VX Evolution 11 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 1
Apple iPhone 6 4862 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Трафик 10 1
Инел - Эксимер Гладиатор 3 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1075 1
Google Android 14068 1
Apple iOS 7847 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1599 1
Архивный фонд РФ 101 1
ЭЛАР ЭларСкан 138 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 320 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 270 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
МТС EnergyTool 10 1
Третьяк Константин 34 7
Найденков Сергей 14 4
Колпаков Антон 57 2
Мелихов Дмитрий 41 2
Рыбаков Сергей 29 1
Оболтин Александр 12 1
Андреев Артем 11 1
Албычев Кирилл 8 1
Романов Алексей 48 1
Ситников Алексей 6 1
Нечаев Иван 60 1
Майстренко Игорь 46 1
Попов Алексей 336 1
Золотарев Андрей 14 1
Пальчун Кирилл 57 1
Рогов Михаил 14 1
Хворостова Екатерина 5 1
Колпаков Алексей 6 1
Кивокурцев Олег 92 1
Рыбин Александр 3 1
Семенников Николай 1 1
Малиновский Олег 2 1
Трескова Марина 1 1
Михайлов Эдуард 3 1
Шанаурина Полина 1 1
Стихин Александр 2 1
Дроздов Владимир 14 1
Щелгачев Дмитрий 28 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 857 36
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 156 24
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 159 21
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 110 19
Россия - РФ - Российская федерация 145419 17
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 14
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 58 13
Россия - УФО - ЯНАО - Пуровский район - Тарко-Сале 33 8
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 385 8
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 37 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 323 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1210 6
Россия - УФО - Свердловская область 1519 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3971 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 201 5
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Россия - УФО - ЯНАО - Тазовский район 19 5
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 9
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 2
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2612 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
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Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 96 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 412 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4998 1
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1515 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2673 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2447 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1275 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2499 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5811 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
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