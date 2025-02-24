Россия УФО ЯНАО Лабытнанги
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Третьяк Константин 34 7
|Найденков Сергей 14 4
|Колпаков Антон 57 2
|Мелихов Дмитрий 41 2
|Рыбаков Сергей 29 1
|Оболтин Александр 12 1
|Андреев Артем 11 1
|Албычев Кирилл 8 1
|Романов Алексей 48 1
|Ситников Алексей 6 1
|Нечаев Иван 60 1
|Майстренко Игорь 46 1
|Попов Алексей 336 1
|Золотарев Андрей 14 1
|Пальчун Кирилл 57 1
|Рогов Михаил 14 1
|Хворостова Екатерина 5 1
|Колпаков Алексей 6 1
|Кивокурцев Олег 92 1
|Рыбин Александр 3 1
|Семенников Николай 1 1
|Малиновский Олег 2 1
|Трескова Марина 1 1
|Михайлов Эдуард 3 1
|Шанаурина Полина 1 1
|Стихин Александр 2 1
|Дроздов Владимир 14 1
|Щелгачев Дмитрий 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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