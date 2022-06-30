В Ямало-Ненецкой гимназии робототехнику будет преподавать робот

В гимназии города Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, начнут изучать сервисную робототехнику вместе с российским роботом Promobot. Робот будет преподавать школьникам сразу несколько дисциплин и выступать «живым» лабораторным стендом. Робот уже прибыл по месту назначения и уже применяется в образовательных процессах летнего школьного лагеря. В активную фазу работы робот перейдет первого сентября. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Робот Promobot V.4 — это сервисный робот для работы в местах массового скопления людей. Робот может трудиться консультантом, администратором, гидом или сотрудником аэропорта. На базе промобота школьники изучат как программирование, так и электронику и мехатронику — в программу входит шесть лабораторных работ.

«Особенность изучения робототехники с промоботом в том, что это “реальный” робот, работающий сегодня уже в 43 странах мира. Дети узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не виртуальных моделях. Это уникальная возможность: российский робот, точные копии которого работают по всему миру — от США до Австралии. Дети будут разрабатывать целые проекты — и любое удачное решение может попасть из школьной лаборатории прямо к нашим разработчикам, а затем — появиться на роботе, скажем, в национальном Банке Омана», — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Promobot V.4

Ученики гимназии города Лабытнанги научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Для этого дети познакомятся с управлением роботами, распознаванием лиц, сценариями общения людей и роботов, человеко-машинным взаимодействием на примере последней модели Promobot.

Робот на 80% состоит из отечественных комплектующих — и, по словам разработчиков, это важная часть образовательной программы. Дети знакомятся с целым пулом российских технологий: электроникой, сервоприводами, системой навигации, искусственным интеллектом. Таким образом, уже на школьной скамье дети учатся работать с реальным российскими решениями, и будут готовы к рынку труда сразу после окончания школы.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г в Перми. В том же году компания стала резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.