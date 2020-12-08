«Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона

«Ростелеком» приступил к реализации крупного проекта по расширению системы уличного видеонаблюдения сразу в семи муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В рамках программы «Безопасный город» цифровой провайдер установит более пятисот камер в Губкинском, Лабытнанги, Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале. Специалисты «Ростелекома» смонтируют цифровые устройства на въездах и выездах из муниципалитетов, в парках, скверах, возле торговых центров, вокзалов, аэропортов, поликлиник, школ, а также на особо оживленных улицах северных городов и крупных дорожных перекрестках.

«В Ноябрьске появится больше сотни цифровых устройств. Камеры видеонаблюдения позволят эффективнее управлять городским пространством и сделают жизнь ноябрян еще безопасней. Данные круглосуточной системы видеонаблюдения в режиме реального времени будут поступать сотрудникам оперативных служб и правоохранительных органов. Мы уверены, что это меры помогут предупредить совершение правонарушений и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации», — сказал глава города Ноябрьск Алексей Романов.

Инфраструктура, создаваемая для реализации масштабного проекта в городах Ямала, включает цифровые видеокамеры, серверное оборудование и каналы связи. Умные устройства будут записывать четкую картинку и передавать ее в Единую систему видеонаблюдения Ямало-Ненецкого автономного округа. Она работает в Салехарде на базе программного решения, внедренного департаментом информационных технологий и связи региона. Там с помощью передовых решений видеоаналитики при необходимости можно будет распознавать лица людей и идентифицировать номера автомобилей.

«Развитие проекта “Безопасный город” — важное направление для арктического региона. “Ростелеком” выполняет одну из ключевых задач по его реализации. Компания планирует построить несколько десятков километров оптических линий связи, установить более пятисот цифровых камер и обеспечить бесперебойную техническую поддержку всей системы. У нас большой опыт в реализации таких крупных проектов. К примеру, “Безопасный город’’ был успешно внедрен в Ханты-Мансийске, а теперь его сегмент будет реализован и на Ямале», — отметил директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Александр Оболтин.

Монтаж уличных камер видеонаблюдения «Ростелекома» начался одновременно во всех заявленных в проекте городах. Завершить работы и запустить цифровые устройства в эксплуатацию планируется в конце 2020 года.