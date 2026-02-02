Разделы

Россия УФО ЯНАО Губкинский

Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский

СОБЫТИЯ


02.02.2026 Ямальские компании кратно нарастили инвестиции в видеоаналитику с ИИ 1
28.11.2025 «МегаФон» прокачал связь в Белгородской области  1
05.09.2025 «МегаФон» расширил сеть в третьем по величине городе Белгородской области 1
31.07.2025 В Белгородской области МТС присоединила к сети 40 малых населенных пунктов 1
27.05.2025 Новые базовые станции «МегаФона» ускорили интернет в Белгороде 1
04.04.2025 «МегаФон» разогнал интернет в Яблонове 1
27.03.2025 «МегаФон» прокачал связь в Алексеевке 1
24.02.2025 «МегаФон» прокачал связь еще в 50 локациях Белгородчины 1
17.02.2025 UserGate открыла специализированный компьютерный класс в Губкинском университете 1
13.01.2025 МТС улучшила LTE-покрытие в самом молодом городе на Ямале 3
01.11.2024 Более 40 новых автобусов на Ямале оборудовали системой видеоаналитики пассажиропотока МТС 1
03.07.2024 «Ростелеком» на Ямале обеспечил инфраструктурой почти 2000 квартир в многоэтажках Арктического региона 1
13.05.2024 Абитуриенты Ямала интересуются ведущими техническими вузами страны 1
15.02.2024 «Ростелеком» расширил границы системы уличного видеонаблюдения на Ямале 2
05.10.2023 На Ямале стало меньше абонентов, использующих кнопочные телефоны 1
15.09.2023 «Базальт СПО» открывает учебно-исследовательскую лабораторию в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 1
13.09.2023 «Ростелеком» и окружной департамент информационных технологий и связи на Ямале запустили серию лекций для студентов ИТ-шников 1
08.06.2023 «Ростелеком» в Арктическом регионе создаст цифровую систему весогабаритного контроля 1
17.05.2023 «Ростелеком» организует видеонаблюдение за ЕГЭ и ОГЭ в ЯНАО 1
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 1
02.02.2017 «Ростелеком» подвел итоги оптического строительства на Ямале в 2016 году 1
17.01.2017 «Мегафон» удвоил LTE-покрытие в Белгородской области 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 1
14.09.2016 МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО 2
26.08.2016 Благодаря внедрению LTE МТС увеличила интернет-трафик в Ямбурге более чем вдвое 1
08.08.2016 Олег Исайкин - Успех ИТ-проекта обеспечивается правильным выбором информационных систем и качественным их внедрением 1
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры 1
14.04.2016 «Ростелеком» подвел итоги эксплуатации Северного оптического потока 1
10.03.2016 «Ростелеком» откроет доступ к быстрому интернету еще для 10 тыс. домохозяйств Ямала 1
01.02.2016 «Ростелеком»: в 2015 г. потребление интернет-трафика на Ямале выросло на 27% 1
22.06.2015 МТС назначила директора филиала в ЯНАО 1
27.05.2015 МТС инвестировала около 500 млн руб. в развитие сети на Ямале 2
23.04.2015 МТС запустила 4G на Полярном круге 1
29.01.2015 МТС обновила сеть на материке и полуостровах ЯНАО 1
08.10.2014 Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД» 1
02.10.2014 МТС запустила в тестовую эксплуатацию сеть 4G в ЯНАО 1
22.10.2013 МТС инвестирует 500 млн руб. в телеком-инфраструктуру ЯНАО 1
11.06.2013 В Тюменской области и на Ямале водители смогут на месте оплатить штраф за нарушение ПДД 1
16.10.2012 «Сбербанк» запустил в ЯНАО услугу оплаты штрафов ГИБДД в автомобилях ДПС через POS-терминалы «Инпас» 1
Публикаций - 44, упоминаний - 55

