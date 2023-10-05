На Ямале стало меньше абонентов, использующих кнопочные телефоны

Жители арктического региона все чаще отказываются от телефонов с простым функционалом и выбирают мобильные устройства с выходом в интернет. За последний год число абонентов «Мегафона», которые используют кнопочные телефоны, на Ямале уменьшилось на 21%. Сейчас на один такой аппарат приходится 14 смартфонов. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

По данным оператора, за последние два года в регионе количество абонентов, перешедших на устройства с «умным» функционалом, выросло на 25%. Кнопочные телефоны теряют спрос, хотя в регионе у них остаются свои поклонники. По данным на сентябрь текущего года в Ямало-Ненецком округе такие аппараты использует чуть более 6% абонентов.

Больше половины (52%) владельцев кнопочных телефонов на Ямале – это мужчины. Наиболее популярными являются аппараты Nokia, от них отказываются реже всего. Любители финского бренда активно пользуются моделью 2019 г. Но и «легендарная» Nokia 1280, выпущенная более 10 лет назад, все еще актуальна. В топ-5 популярных кнопкофонов кроме Nokia попали аппараты компаний Philips, Texet, Samsung и Itel.

Аналитики «Мегафона» выяснили, что динамичнее всего пользователи в арктическом регионе расстаются с устройствами от Samsung. За последние три года более 30% моделей корейского бренда без поддержки функции выхода в интернет перестали активно использоваться.

В то же время смартфоны Samsung уверенно лидируют по популярности у ямальцев. Их на четверть больше, чем айфонов, популярные модели которых уверенно держатся на втором месте. В тройке лидеров и девайсы китайского производителя Xiaomi. Всего для звонков и выхода в интернет жители полуострова используют более 190 моделей смартфонов.

«Тренду на вытеснение смартфонами кнопочных моделей способствует развитие телеком-инфраструктуры и расширение покрытия 4G в регионе. Мы модернизируем существующие объекты связи, адаптируем сеть под растущие потребности жителей Ямала. В этом году мы модернизировали более 30 объектов инфраструктуры связи, в том числе обновили базовые станции в семи микрорайонах Нового Уренгоя и Ноябрьска, в Белоярском и Пуровском районах, а также построили волоконно-оптическую линию связи в Губкинском», – отметил директор «Мегафона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

С начала 2023 г. число любителей быстрой загрузки видео и файлов, которые активировали pre-5G, выросло почти в четыре раза. Среднее потребление интернета у таких абонентов в настоящее время доходит до 40 ГБ. Ямальцы существенно увеличили и трафик цифровых звонков по технологии VoLTE.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.