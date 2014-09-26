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TeXet

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.09.2014 teXet представил смарт-камеру TVR-50W

пользователь сможет наблюдать за происходящим в любой точке мира – по локальной сети, без интернета и проводов, когда находится недалеко от камеры, или удаленно через облачное хранилище. Смарт-камера teXet TVR-50W работает под управлением процессора Ambarella A7LS15 и оснащена светочувствительным сенсором, что дает возможность вести запись с HD-разрешением 1280x720 пикселей. Благодаря объек
01.07.2014 Обзор планшета teXet X-pad FORCE 8i 3G: качество без переплаты

Планшет teXet X-pad FORCE 8i 3G, как видно из таблицы, покупка более выгодная, чем конкуренты в лице 7-дюймового ASUS Fonepad и 8-дюймового Samsung Galaxy Tab 3 8.0.   teXet X-pad FORCE 8i 3G AS
22.04.2014 teXet представил недорогой защищенный телефон TM-511R

teXet представил новый защищенный телефон в среднем ценовом диапазоне. teXet ТМ-511R имеет аккумулятор емкостью 2700 мАч и может работать без подзарядки 7 недель в режиме ожидания. TM-511R получил слоты для двух sim-карт, фотокамеру ударопрочный пыле/водонепроница
01.04.2013 teXet TM-B312: Просто и надёжно

Компания «Электронные системы «Алкотел» представила под маркой teXet новый мобильный телефон упрощённого дизайна teXet TM-B312. Помимо крупных кнопок номеронабирателя телефон может похвастаться двумя выделенными клавишами для быстрого набора, кнопко
06.02.2013 2ГИС появился на планшетах teXet

2ГИС и компания «Электронные системы «Алкотел» заключили партнерское соглашение. Теперь на планшетном компьютере teXet TM-9743W доступен ярлык для быстрого скачивания 2ГИС – бесплатного справочника с 3D-картой города. Для пользователей это означает быстрый доступ к подробной и полезной информации о городе
18.11.2011 TeXet представил GPS-навигатор на Android 2.3

ющим требованиям к автомобильным навигаторам. Поэтому в компании было решено сделать устройство, базирующееся на OS Android. Для того чтобы предложить рынку законченное готовое решение, специалистами teXet было потрачено около 6 месяцев. Основные новации касаются «начинки» GPS-навигатора. Прежде всего, это новая платформа TeleChip архитектуры ARM11 последнего поколения с таковой частотой пр
28.12.2010 Электронная книга-медиаплеер teXet TB-500HD - на российском рынке

я «Электронные системы «Алкотел», российский разработчик мобильной электроники и телефонии, представила свою первую электронную книгу с цветным дисплеем, поддержкой HD-видео и сенсорным управлением – teXet TB-500HD. Модель оборудована 5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 800 х 480 точек и сочетает преимущества двух устройств: электронной книги и медиаплеера с функцией воспроизведения HD. Пр

Публикаций - 57, упоминаний - 57

TeXet и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11191 29
Apple Inc 13348 22
Fly - Explay - Эксплей 243 21
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5827 14
Huawei 4744 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 9
Sony - Sony Group Corporation 6765 9
Digma 260 8
МегаФон 11079 7
Yandex - Яндекс 9461 7
Lenovo Group 2478 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Google LLC 12853 7
Wexler 61 7
3Q 48 6
Acer Group - Acer Inc 2831 6
QUMO - КУМО 24 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16326 5
Xiaomi - Сяоми 2313 5
LG Electronics 3752 5
BQ - Bright & Quick - Новая линия 419 5
ZTE Corporation 803 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9600 5
Philips 2102 5
Garmin - Гармин 235 5
Fly 217 5
PocketBook International 98 5
Prology 72 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 437 4
Алкотел Электронные системы - teXet 5 4
itel 35 4
BBK OPPO Electronics 499 4
INOI - ИНОЙ 53 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 594 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2695 4
iRiver 182 3
Voxtel 82 3
Ritmix 64 3
iconBIT 40 3
Связной ГК 1406 6
Евросеть 1421 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3032 3
Телефорум 93 2
Почта России ПАО 2407 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Телефон.Ру 92 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
iTech Capital 17 1
101Hotels.com 456 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 580 1
Hyundai Motor Company 441 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1220 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 199 1
Эксмо-АСТ - издательство 82 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Volkswagen Audi Group 235 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 121 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 86 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3234 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1708 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5817 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 604 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1220 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 192 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27337 29
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13182 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30017 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26735 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13430 16
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8651 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14952 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13668 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6311 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22917 10
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5477 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6498 10
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 647 9
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4794 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10919 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10491 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8841 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8041 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10587 7
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1582 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26703 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6648 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3207 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3679 6
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1517 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4028 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10714 6
Наушники - Headphones 4563 6
Карты памяти - Запоминающее устройство 2332 5
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4173 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4931 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8957 5
APE - Monkey’s Audio формат кодирования цифрового звука без потерь 76 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5966 4
Аксессуары 4348 4
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход - Аудиоразъём 1257 4
Google Android устройства-девайсы 868 4
Application store - магазин приложений 1496 4
Google Android 15417 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5286 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7742 6
Apple iPad 4035 6
Apple iOS 8682 6
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 548 6
Microsoft Windows 17088 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1230 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 4
Apple iPhone 6 4859 4
Vobis Highscreen 72 4
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 482 3
Ланит - Treolan Irbis 148 3
Nokia 3310 78 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 3
Yandex.Store - Яндекс.Store 53 3
Microsoft Windows 2000 8675 3
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 54 3
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 2
Samsung SVR-диктофон 466 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2293 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 478 2
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Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 1000 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48359 5
Азия - Азиатский регион 5970 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5541 3
Европа 25064 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19895 3
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13892 2
Финляндия - Финляндская Республика 3711 2
Европа Восточная 3141 2
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Турция - Турецкая республика 2661 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27840 13
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2808 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11815 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22208 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6225 5
Английский язык 7099 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5601 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54456 3
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Логистика сбытовая - Сбыт 2592 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1550 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8016 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34550 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9356 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1971 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3158 2
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1847 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1912 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 396 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3837 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1585 2
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2326 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18527 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6935 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8952 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1829 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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