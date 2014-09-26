Получите все материалы CNews по ключевому слову
TeXet
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.09.2014
|
teXet представил смарт-камеру TVR-50W
пользователь сможет наблюдать за происходящим в любой точке мира – по локальной сети, без интернета и проводов, когда находится недалеко от камеры, или удаленно через облачное хранилище. Смарт-камера teXet TVR-50W работает под управлением процессора Ambarella A7LS15 и оснащена светочувствительным сенсором, что дает возможность вести запись с HD-разрешением 1280x720 пикселей. Благодаря объек
|01.07.2014
|
Обзор планшета teXet X-pad FORCE 8i 3G: качество без переплаты
Планшет teXet X-pad FORCE 8i 3G, как видно из таблицы, покупка более выгодная, чем конкуренты в лице 7-дюймового ASUS Fonepad и 8-дюймового Samsung Galaxy Tab 3 8.0. teXet X-pad FORCE 8i 3G AS
|22.04.2014
|
teXet представил недорогой защищенный телефон TM-511R
teXet представил новый защищенный телефон в среднем ценовом диапазоне. teXet ТМ-511R имеет аккумулятор емкостью 2700 мАч и может работать без подзарядки 7 недель в режиме ожидания. TM-511R получил слоты для двух sim-карт, фотокамеру ударопрочный пыле/водонепроница
|01.04.2013
|
teXet TM-B312: Просто и надёжно
Компания «Электронные системы «Алкотел» представила под маркой teXet новый мобильный телефон упрощённого дизайна teXet TM-B312. Помимо крупных кнопок номеронабирателя телефон может похвастаться двумя выделенными клавишами для быстрого набора, кнопко
|06.02.2013
|
2ГИС появился на планшетах teXet
2ГИС и компания «Электронные системы «Алкотел» заключили партнерское соглашение. Теперь на планшетном компьютере teXet TM-9743W доступен ярлык для быстрого скачивания 2ГИС – бесплатного справочника с 3D-картой города. Для пользователей это означает быстрый доступ к подробной и полезной информации о городе
|18.11.2011
|
TeXet представил GPS-навигатор на Android 2.3
ющим требованиям к автомобильным навигаторам. Поэтому в компании было решено сделать устройство, базирующееся на OS Android. Для того чтобы предложить рынку законченное готовое решение, специалистами teXet было потрачено около 6 месяцев. Основные новации касаются «начинки» GPS-навигатора. Прежде всего, это новая платформа TeleChip архитектуры ARM11 последнего поколения с таковой частотой пр
|28.12.2010
|
Электронная книга-медиаплеер teXet TB-500HD - на российском рынке
я «Электронные системы «Алкотел», российский разработчик мобильной электроники и телефонии, представила свою первую электронную книгу с цветным дисплеем, поддержкой HD-видео и сенсорным управлением – teXet TB-500HD. Модель оборудована 5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 800 х 480 точек и сочетает преимущества двух устройств: электронной книги и медиаплеера с функцией воспроизведения HD. Пр
TeXet и организации, системы, технологии, персоны:
|Сурков Александр 18 3
|Завьялова Светлана 21 2
|Ващенко Эдуард 6 2
|Виноградова Наталья 53 2
|Козлов Евгений 35 1
|Орлов Сергей 29 1
|Воронецкий Эдуард 47 1
|Савченко Вадим 19 1
|Давидюк Глеб 8 1
|Громаков Алексей 8 1
|Меркулов Петр 8 1
|Миронов Андрей 14 1
|Калинов Константин 8 1
|Зверев Александр 10 1
|Антошкин Юрий 8 1
|Кантаржи Сергей 4 1
|Баландин Илья 1 1
|Теремецкая Алена 2 1
|Чичирин Владимир 1 1
|Мелихов Дмитрий 72 1
|Трифонова Анна 4 1
|Tuch Michael - Тач Майкл 3 1
|Путин Владимир 3489 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
|Малис Александр 158 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 1
|Матвиенко Валентина 117 1
|Мартынов Владислав 115 1
|Touch Michael - Тач Майкл 36 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Кусков Денис 221 1
|Кузнецов Юрий 5 1
|Корольков Александр 4 1
|Тихвинский Никита 18 1
|Анурьев Сергей 29 1
|Чернышов Михаил 45 1
|Широков Алексей 19 1
|CNews - ZOOM.CNews 1916 3
|Ведомости 1557 1
|WCCFTech - Издание 115 1
|AppleInsider 400 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484230, в очереди разбора - 722474.
Создано именных указателей - 203929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.