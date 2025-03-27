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Индексная книга (каталог) CNews*
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Челышев Илья


27.03.2025 На главной магаданской лыжне «МегаФон» усилил 4G 1
12.12.2024 «МегаФон» подключил к 4G этнопарк в Магаданской области 1
12.09.2024 В поселке Сокол «полетел» 4G «МегаФона» 1
23.08.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G в Сусумане 1
20.06.2024 «МегаФон» включил голос в аэрогавани на краю Земли 1
15.01.2024 «МегаФон» запустил 4G в магаданском поселке энергетиков 1
14.12.2023 «Мегафон» запустил LTE в рабочем поселке Усть-Омчуг 1
21.11.2023 «Морские ворота Колымы» получили улучшенное покрытие 4G 1
18.10.2023 «Мегафон» запустил 4G для двухсот жителей села Балаганное 1
07.09.2023 К юбилею Тауйска «Мегафон» запустил скоростной интернет 4G 1
02.08.2023 «Мегафон» увеличил покрытие сети 4G на Чукотке 1
05.07.2023 Армань в эфире: «Мегафон» запустил скоростной интернет в поселке 1
16.06.2023 «Мегафон» «разогнал» интернет в Омчаке 1
18.04.2023 Скоростной мобильный интернет появился в Гадле 1
23.12.2022 «Мегафон» «разогнал» 4G на Чукотке 1
17.11.2022 «Мегафон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета для 12 тысяч жителей Магаданской области 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Челышев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9082 16
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 6
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
Международный аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого - IATA: GDX, ICAO: UHMM 4 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8423 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7932 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20877 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7448 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2941 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 9
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1062 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28086 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3545 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6477 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7239 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24731 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2805 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3776 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7705 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10663 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4203 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8195 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12195 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4704 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7010 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1019 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1738 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3045 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9425 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12891 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24431 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 668 1
Пропускная способность - Bandwidth 1761 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 518 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 1
Стадухин Михаил 1 1
Песков Дмитрий 107 1
Россия - ДФО - Магаданская область 429 13
Россия - РФ - Российская федерация 146658 10
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 235 7
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 45 5
Россия - Крайний Север 284 3
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 69 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 396 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Сусуманская область - Сусуман 10 2
Россия - ДФО - Чукотка - Угольные Копи 14 2
Земля - планета Солнечной системы 10428 2
Тихий океан - Охотское море 56 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 476 1
Россия - СФО - Новосибирск 4363 1
Азия - Азиатский регион 5578 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 954 1
Россия - ДФО - Чукотка - Певек 9 1
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Дача - дачники 856 1
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