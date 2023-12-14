«Мегафон» запустил LTE в рабочем поселке Усть-Омчуг

Жители магаданского поселка Усть-Омчуг теперь могут выходить в интернет на высоких скоростях. «Мегафон» модернизировал телеком-объекты и впервые запустил в этом населенном пункте мобильную связь четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора смонтировали сеть 4G, что позволило существенно увеличить скорость передачи данных для абонентов. Ранее в Усть-Омчуге они могли пользоваться только голосовыми вызовами и передачей данных в 3G. После обновления базовых станций пользователи могут комфортно скачивать видеоролики, делиться фотографиями, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, использовать мобильный банкинг и другие цифровые сервисы. Средняя скорость мобильного интернета в поселке составляет около 60 Мбит/с.

Усть-Омчуг - поселок почти в 200 километрах на север от Магадана, в котором проживает около 2,5 тыс. человек. Здесь находятся несколько предприятий по добыче руд и песков драгоценных металлов, работают образовательные и медицинские учреждения, один раз в неделю летает небольшой самолет до столицы Колымы.

В повседневной жизни жители поселка активно пользуются мобильным интернетом и все чаще используют его решения рабочих и личных вопросов. По данным аналитики, за год абоненты в Усть-Омчуге на 30% увеличили интернет-трафик с мобильных устройств.

«В этом году по программе модернизации инфраструктуры в небольших населенных пунктах региона мы строили и модернизировали базовые станции, расширяли зону покрытия и увеличивали емкость сети. Современная связь 4G стала доступна в Усть-Омчуге, Балаганном, Клепке, Тауйске, Армани, Омчаке, Гадле. Быстрый доступ к интернету облегчает коммуникацию с близкими, деловое общение и онлайн-сотрудничество. Абоненты могут получать медицинскую помощь в режиме онлайн, а также иметь доступ к государственным и общественным услугам», - сказал директор «Мегафона» в Магаданской области Илья Челышев.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.