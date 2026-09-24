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Россия ДФО Магаданская область Тенькинский район Усть-Омчуг Омчак

Россия - ДФО - Магаданская область - Тенькинский район - Усть-Омчуг - Омчак

СОБЫТИЯ


24.09.2026 МТС ускорила сеть LTE для жителей пяти северных поселков в Магаданской области 2
27.05.2025 B2B-Center синхронизировал справочник ЗРК «Омчак» с MDM-системой компании-партнера 1
28.06.2024 МТС подключила к сети поселок энергетиков на севере Колымы 1
14.12.2023 «Мегафон» запустил LTE в рабочем поселке Усть-Омчуг 3
19.09.2023 МТС обеспечила связью крупное золоторудное месторождение Павлик 2
16.06.2023 «Мегафон» «разогнал» интернет в Омчаке 3
05.04.2016 Tele2 расширяется в Магаданской области 1
23.03.2016 МТС составила рейтинг самых «активных» населенных пунктов в Магаданской области 2
16.04.2015 Услуги Tele2 доступны 88% населения Магаданской области 1
06.10.2014 Omnicomm оснастил магаданских пожарных системой мониторинга транспорта 1
28.11.2013 Tele2 инвестировала более 60 млн руб. в развитие телекоммуникационной отрасли Магаданской области 1
11.11.2013 Tele2 расширяет сеть на Дальнем Востоке 1
15.10.2013 Объем передачи данных в сети МТС в Магаданской области вырос в 2 раза за год 1
02.09.2013 МТС улучшила качество связи и интернета на Колыме 1
01.11.2012 Мобильная связь Tele2 доступна в 40 регионах России 1
28.08.2009 «Билайн» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть в трех регионах Дальнего Востока 1

Публикаций - 16, упоминаний - 23

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3375 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16067 5
МегаФон 10912 2
Ростелеком 11025 1
Huawei 4708 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9550 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1587 1
Омникомм - Omnicomm 173 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 295 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 25 3
Почта России ПАО 2389 2
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13844 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23133 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9672 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29863 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4542 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7560 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10328 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54627 3
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