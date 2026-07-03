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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Магаданская область Сусуманская область Сусуман

Россия - ДФО - Магаданская область - Сусуманская область - Сусуман

СОБЫТИЯ


03.07.2026 МТС к сезону рыбной ловли улучшила сеть LTE в селе Гадля 1
02.04.2026 МТС запустила сеть LTE в колымской тайге 1
14.11.2025 LTE и в -40°C: «МегаФон» укрепил связь в поселке Сусуман 2
23.08.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G в Сусумане 2
17.11.2022 «Мегафон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета для 12 тысяч жителей Магаданской области 1
06.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан» 2
16.04.2015 Услуги Tele2 доступны 88% населения Магаданской области 1
04.09.2014 Объем подключений в интернет-магазине Tele2 в Магаданской области вырос в 2,5 раза 1
28.11.2013 Tele2 инвестировала более 60 млн руб. в развитие телекоммуникационной отрасли Магаданской области 1
15.10.2013 Объем передачи данных в сети МТС в Магаданской области вырос в 2 раза за год 1
02.09.2013 МТС улучшила качество связи и интернета на Колыме 1
01.11.2012 Мобильная связь Tele2 доступна в 40 регионах России 1
28.08.2009 «Билайн» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть в трех регионах Дальнего Востока 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16051 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3373 4
МегаФон 10907 3
Ростелеком 11025 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9550 1
Huawei 4705 1
Почта России ПАО 2389 2
Международный аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого - IATA: GDX, ICAO: UHMM 6 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23121 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29855 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9667 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26512 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10322 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5428 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4537 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4058 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13766 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1782 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1443 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16603 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7559 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26754 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27074 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1771 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10293 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4596 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4926 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6895 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7418 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3756 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9407 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9843 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9550 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4711 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11919 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5017 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18230 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 843 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 45 3
Ростелеком - Цифровой наслег 2 1
МТС 3G-сеть 121 1
Никишин Евгений 25 2
Челышев Илья 47 2
Перевозникова Наталья 2 2
Загинай Максим 12 1
Россия - ДФО - Магаданская область 541 13
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 263 9
Россия - ДФО - Магаданская область - Тенькинский район - Усть-Омчуг - Омчак 15 6
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 60 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1113 3
Россия - РФ - Российская федерация 167926 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Северо-Эвенский район - Эвенск 9 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3232 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Хасынский район 4 2
Россия - Синегорье 5 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1254 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Ольский Муниципальный округ - Тауйск 11 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 83 1
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Тигильский район 11 1
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 11 1
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Корякия 43 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1101 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2904 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1680 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1311 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 569 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Карагинский район - Оссора 18 1
Россия - Крайний Север 357 1
Тихий океан - Охотское море 84 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1822 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 372 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10964 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27573 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58293 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6144 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6093 1
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5039 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21944 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6249 1
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