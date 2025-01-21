Россия ДФО Корякский автономный округ Корякия
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Борисов Юрий 116 2
|Астафьева Ирина 37 2
|Копыл Владимир 8 2
|Синчуков Алексей 11 1
|Паршуков Александр 8 1
|Хмелевский Константин 3 1
|Тихонова Кристина 47 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Меламед Леонид 150 1
|Савельев Александр 39 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Морошкин Александр 118 1
|Овчинников Борис 129 1
|Гирев Андрей 77 1
|Боярсков Борис 37 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Анашкин Иван 10 1
|Магомедов Зияудин 2 1
|Ущацкий Андрей 3 1
|Захаров Ахмед 5 1
|Захаров Кураб 1 1
|Калашникова Людмила 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
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