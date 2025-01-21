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Россия ДФО Корякский автономный округ Корякия

Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Корякия


21.01.2025 «МегаФон» впервые запустил 4G в корякском поселке Палана 1
26.11.2014 «Билайн» обеспечил связью 1200 населенных пунктов Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
19.11.2013 95% жителей Корякии получили доступ к мобильной связи «Билайн» 2
21.05.2013 «Билайн» развернул сеть в 500 населенных пунктах на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири 2
27.02.2013 «Билайн Бизнес» окажет услуги связи госструктурам Камчатского края на 14 млн руб. 1
23.01.2013 «Билайн» в 2012 г. построил сеть GSM более чем в 300 населенных пунктах Дальневосточного региона 2
27.11.2012 «Билайн» обеспечил связью отдаленные поселки Корякии 3
25.10.2012 Tele2 начинает работу на Камчатке 2
17.10.2012 Tele2 запускает мобильную сеть на Камчатке 1
04.10.2012 Tele2 запустил GSM-сеть на Дальнем Востоке 1
29.11.2011 «Tele2 Россия» расширяет территорию предоставления услуг мобильной связи на востоке России 1
27.04.2011 Власти исполнили давнюю мечту «Билайна» 1
20.04.2011 МТС закрыла последнее «белое пятно» в России 2
12.04.2011 Tele2 прорвался на Камчатку 2
08.04.2011 В конкурсе №1/2011 на получение GSM-лицензий будут участвовать все подавшие заявки операторы 2
26.05.2010 Определены регионы России для тестирования LTE 1
27.04.2010 28 мая ГКРЧ утвердит список пилотных зон LTE 1
28.08.2009 «Билайн» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть в трех регионах Дальнего Востока 2
03.10.2007 Не верьте в телеком-чудеса России 1
11.09.2007 Новое в ИКТ-законодательстве России: август 2007 1
23.07.2007 Охранник культурного наследия недоволен переделом сотового рынка 1
20.07.2007 «Сумма Телеком» выиграла конкурсы на получение GSM-частот еще в 5 регионах 1
18.07.2007 «ВымпелКому» не покорился Дальний Восток 1
18.07.2007 «ВымпелКом» получит GSM-частоты в Магаданской области? 1
05.07.2007 «Совинтел» исключен из конкурса на получение частот GSM на Дальнем Востоке 1
07.06.2007 Космический прогноз землетрясения на Камчатке подтвердился 1
17.04.2007 В России появится 100 новых сотовых сетей 1
26.02.2007 На Дальнем Востоке введены в эксплуатацию САРД "Гудвин Бородино" 1
18.07.2006 МТС закрыла "дыру" в Дагестане 1
01.03.2006 Закон "О связи" противоречит Конституции 1

Публикаций - 30, упоминаний - 40

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 19
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 9
МегаФон 8807 8
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 7
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 6
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 5
Sumtel - Esotel - Эсотел-Рустелком 9 5
Ростелеком 9703 4
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 4
АКОС 68 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
Т2 - Т2 Мобайл - Челябинская Сотовая Связь 25 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 216 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Цифра ГК 2426 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Nokia Siemens 125 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
МегаФон - Мобиком 225 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Ростелеком - Сахателеком 63 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 1
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
ВымпелКом - Даль Телеком Интернэшнл, ДТИ 30 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 37 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 673 3
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Конституционный суд РФ 107 1
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 16 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
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Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 23
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 8
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