Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Администрация Минераловодского городского округа Совет депутатов Минераловодского городского округа Минераловодский совет


СОБЫТИЯ


28.01.2026 Новый уровень связи на древних ставропольских склонах 1
17.06.2024 На Кавказских Минеральных Водах связисты улучшили мобильный сигнал 1
20.05.2024 На Кавказских Минеральных Водах с началом курортного сезона ускорился мобильный интернет 1
24.04.2014 «МегаФон» победил в четырех новых тендерах на предоставление услуг связи госструктурам Ставропольского края 2
10.02.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: январь 2010 4

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Администрация Минераловодского городского округа и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10034 4
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 73 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 1
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3564 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 84 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3317 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9418 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17151 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8779 1
УУС - Универсальные услуги связи 325 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5183 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 51 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 731 1
Архивный фонд РФ 111 1
Самойленко Игорь 54 2
Чувичкина Марина 16 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1003 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 90 3
Россия - РФ - Российская федерация 157987 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 723 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 40 1
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Корякия 43 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 77 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1367 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 1
Земля - планета Солнечной системы 10685 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 1
Россия - УФО - Свердловская область 1782 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2230 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2102 1
Россия - СФО - Омская область 743 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 788 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1032 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 655 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1002 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 965 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 698 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 427 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 253 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 145 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 80 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 110 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 131 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1349 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 261 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще