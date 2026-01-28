Получите все материалы CNews по ключевому слову
Администрация Минераловодского городского округа Совет депутатов Минераловодского городского округа Минераловодский совет
СОБЫТИЯ
Администрация Минераловодского городского округа и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10034 4
|Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 73 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 1
|МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 1
|Архивный фонд РФ 111 1
|Самойленко Игорь 54 2
|Чувичкина Марина 16 1
|Валяева Елизавета 72 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.