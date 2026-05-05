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Россия СКФО Ставропольский край Кисловодск

Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск

В 1803 году Александр I приказал возвести рядом с минеральным источником Нарзаном крепость, из которой вырос Кисловодск. Указом императора весь район Кислых Вод был признан «лечебной местностью государственного значения».

Городом Кисловодск стал ровно через сто лет после окончания строительства крепостного укрепления, в 1903 году. К тому времени оборонительная линия ушла далеко на юг, поэтому крепость перестроили, а Кисловодск стал полноценным курортным городом.

Сегодня Кисловодск, где старые немецкие виллы и традиционная красная черепичная крыша соседствуют с «панельками» и советской мозаикой, — один из самых известных курортов в России.

 

1910 год, Российская империя Кисловодскъ. Дореволюционный плакат, приглашающий отдохнуть в Кисловодске 1910 год, Российская империя Кисловодскъ. Дореволюционный плакат, приглашающий отдохнуть в Кисловодске
«Окрестности Кисловодска», 1899 год. Николай Дубовской. Холст, масло. Музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко. Лето, когда был написан этот пейзаж, выдалось дождливым. Обычно с раннего утра художник «поднимался на ближайшие холмы, служившие выгоном. Приносил шампиньонов, которые появились в тот год совсем рано». Писал много этюдов «в самом Кисловодске и со своего балкона, и в ближайших окрестностях, делая довольно большие прогулки со своим этюдным ящиком». «Окрестности Кисловодска», 1899 год. Николай Дубовской. Холст, масло. Музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко. Лето, когда был написан этот пейзаж, выдалось дождливым. Обычно с раннего утра художник «поднимался на ближайшие холмы, служившие выгоном. Приносил шампиньонов, которые появились в тот год совсем рано». Писал много этюдов «в самом Кисловодске и со своего балкона, и в ближайших окрестностях, делая довольно большие прогулки со своим этюдным ящиком».
«Кисловодск» Орловский Владимир Донатович 1883 Мемориальный музей-усадьба художника Н. А. Ярошенко. На картине, селение живет своей обыденной жизнью: на веревках развешано белье, в одном из домов топят печь и варят еду – над соломенной крышей клубится дымок; по тропинке важно расхаживают петухи и куры, возле изгороди стоят лошади. Картина написана с использованием специальных эффектов освещения и связанных с ними цветовых рефлексов. Левая часть картины, замкнутая группой деревьев, сильно затемнена. «Кисловодск» Орловский Владимир Донатович 1883 Мемориальный музей-усадьба художника Н. А. Ярошенко. На картине, селение живет своей обыденной жизнью: на веревках развешано белье, в одном из домов топят печь и варят еду – над соломенной крышей клубится дымок; по тропинке важно расхаживают петухи и куры, возле изгороди стоят лошади. Картина написана с использованием специальных эффектов освещения и связанных с ними цветовых рефлексов. Левая часть картины, замкнутая группой деревьев, сильно затемнена.
В окрестностях Кисловодска, СССР, 1950-е. В окрестностях Кисловодска, СССР, 1950-е.
1910 год, Российская империя Кисловодскъ. Дореволюционный плакат, приглашающий отдохнуть в Кисловодске

СОБЫТИЯ


05.05.2026 «МегаФон» усилил связь по дороге из Минеральных Вод в Кисловодск

гаФона» как раз установили новое телеком-оборудование. Базовые станции оснащены высокочастотным диапазоном. Так, скорость мобильного интернета на этом участке достигает 55 Мбит/с. Пассажиры на пути к Кисловодску могут скачать онлайн-карты, оставаться в Сети на протяжении всего маршрута, найти себе развлечение в дороге. Например, на такой скорости можно загрузить фильм в формате FullHD за тр
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19 и 20 апреля 2018 года в Кисловодске состоится первая на Кавказе межрегиональная конференция по информационной безопасности «Электронный регион: территория безопасности». Конференция проводится при поддержке министерст
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роена база СЭД «Дело» под структуру и правила ведения делопроизводства Администрации города-курорта Кисловодск. Специалистами «Бизнес ИТ» было проведено обучение десяти пользователей в соответс
27.01.2012 В Кисловодске открылся МФЦ по предоставлению госуслуг

Второй в Ставропольском крае многофункциональный центр открылся в городе-курорте Кисловодске (первый многофункциональный центр был открыт в Ставрополе в конце октября прошлого года). Его функционирование направлено на повышение качества и доступности предоставления муниципа
29.07.2010 В Кисловодске построят первую в России солнечную электростанцию стоимостью 3 млрд. руб.

Строительство первой в России солнечной электростанции (СЭС) может начаться в 2011г. в Кисловодске, пишет РБК. Как уточнили РБК в институте "Ростовтеплоэлектропроект", проект подоб

Публикаций - 123, упоминаний - 141

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
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