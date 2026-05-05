Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск

В 1803 году Александр I приказал возвести рядом с минеральным источником Нарзаном крепость, из которой вырос Кисловодск. Указом императора весь район Кислых Вод был признан «лечебной местностью государственного значения».

Городом Кисловодск стал ровно через сто лет после окончания строительства крепостного укрепления, в 1903 году. К тому времени оборонительная линия ушла далеко на юг, поэтому крепость перестроили, а Кисловодск стал полноценным курортным городом.

Сегодня Кисловодск, где старые немецкие виллы и традиционная красная черепичная крыша соседствуют с «панельками» и советской мозаикой, — один из самых известных курортов в России.