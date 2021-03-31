Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Ставропольский край
Кисловодск
Публикаций - 69, упоминаний - 80
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Высочина Людмила 22 9
|Волянский Игорь 5 3
|Сивакозов Александр 7 3
|Гусев Дмитрий 51 2
|Хоценко Виталий 3 2
|Мигаль Андрей 2 2
|Тамбовцев Виктор 2 1
|Кравцов Роман 77 1
|Невский Виталий 1 1
|Вотолевский Виталий 2 1
|Юсипова Наталья 6 1
|Костарев Валерий 8 1
|Тотунова Елизавета 12 1
|Чебунина Ольга 3 1
|Бескоровайный Андрей 47 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Ничипоренко Алексей 29 1
|Щербаков Сергей 18 1
|Айбашева Анна 97 1
|Афонин Сергей 4 1
|Багдасарян Дмитрий 23 1
|Кусков Денис 212 1
|Владимиров Владимир 7 1
|Шойгу Сергей 84 1
|Солженицын Александр 11 1
|Медведев Дмитрий 1594 1
|Bush George - Буш Джордж 301 1
|Соколюк Валерий 27 1
|Завязкин Роман 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru