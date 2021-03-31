Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 69756
ИКТ 6397
Организации 4391
Ведомства 1383
Ассоциации 494
Технологии 2477
Системы 14811
Персоны 24430
География 1312
Статьи 818
Пресса 721
ИАА 487
НИИ, ВУЗы и библиотеки 973
Мероприятия 729

Россия
СКФО
Ставропольский край
Кисловодск

Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск


31.03.2021 Российские инженеры подарят слепым детям устройства для ориентирования в пространстве 1
10.07.2020 Разработки Росатома в сфере «умных городов» планируют внедрить еще в восьми городах Ставрополья 1
09.07.2019 В России поймана банда, выпотрошившая миллионы из банкоматов 1
29.03.2018 ИБ-конференция «Электронный регион: территория безопасности» пройдет в Кисловодске 1
29.03.2018 На Северном Кавказе обсудят безопасность информационных систем 1
23.05.2017 «Мегафон» удвоил 4G-покрытие на Ставрополье 1
04.04.2017 «Мегафон» готовит сеть в Ставропольском крае к новым технологиям 1
21.02.2017 «Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных 1
20.12.2016 «Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах 1
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
17.11.2016 «Мегафон» ускорил 4G в Ставрополе 1
28.10.2016 «Мегафон» увеличил скорость 4G-интернета в Пятигорске 1
20.04.2016 «МегаФон» ускорил 4G на Ставрополье 1
18.12.2015 Контактный центр Кавказского «МегаФона» помог 12 млн абонентов 1
03.12.2015 «МегаФон» запустил 3G в новых сёлах Ставрополья 1
15.07.2015 «МегаФон» отметил рост курортного интернет-трафика на КавМинВодах 1
02.07.2015 «Мегафон» запустил новые базовые станции 3G в малых населённых пунктах Ставропольского края 1
15.12.2014 Администрация Кисловодска завершила второй этап внедрения СЭД «Дело» 3
12.12.2014 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз 2
25.11.2014 «МегаФон» запустил сеть 4G в поселке Иноземцево Ставропольского края 1
19.09.2014 Абоненты «МегаФона» увеличили потребление услуг 4G+ на Ставрополье 1
07.08.2014 Сеть 4G МТС стала доступна в 14 городах Ставропольского края 1
24.07.2014 «МегаФон» увеличил покрытие 4G+ в Ставропольском крае 1
10.07.2014 Росреестр и ФНС провели совещание по вопросам информационного взаимодействия в субъектах СКФО 1
20.06.2014 МТС включает 4G для жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод 1
28.04.2014 МТС запускает LTE в Ставропольском крае 1
30.10.2013 МТС увеличила охват сети ШПД в городах Кавказских Минеральных Вод 1
18.07.2013 Комета ISON – главное событие на небосводе в этом году 1
08.07.2013 «Ростелеком» модернизировал сеть передачи данных в Ставропольском крае 3
04.02.2013 В 2012 г. «Ростелеком» подключил по технологии ETTH более 1,5 тыс. домохозяйств в Ставропольском крае 1
21.09.2012 «МегаФон» расширил сеть 3G на Ставрополье 1
10.07.2012 Сеть «Эльдорадо» перевела магазины «Берингов» под свой бренд 1
27.01.2012 В Кисловодске открылся МФЦ по предоставлению госуслуг 1
01.07.2011 Проводников научили продавать SIM-карты в поездах 1
06.06.2011 МТС представила «летний» тариф для абонентов проводного интернета 1
20.04.2011 3G-сеть «Билайн» появилась в новых населенных пунктах региона Кавказских Минеральных Вод 1
17.11.2010 «МегаФон» подключил миллионного абонента в Ставропольском крае 1
09.11.2010 В России построят первую промышленную солнечную электростанцию 1
29.07.2010 В Кисловодске построят первую в России солнечную электростанцию стоимостью 3 млрд. руб. 2
22.07.2010 «МегаФон» расширяет тестовые зоны 3G в Ставропольском крае 2

Публикаций - 69, упоминаний - 80

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6385 21
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8613 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7917 5
МегаФон - Мобиком 221 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 5
АСВТ 91 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3824 2
LG Electronics 3259 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 327 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 2
Айтеко - iTeco 894 2
Кейсистемс КСБ-СОФТ 3 2
Tonk - Тонк ГК 35 2
Конфидент 70 2
Связь инжиниринг 16 2
Yota - Скартел 733 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 315 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 510 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 564 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 193 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 459 1
Siemens AG - Siemens Group 2269 1
Шахты 57 1
InterSystems - ИнтерСистемз 130 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 96 1
ISON 5 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 236 1
Росатом РИР - Русатом Инфраструктурные решения 27 1
Сенсор-Тех Лаборатория 9 1
Бизнес ИТ 34 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 1
Комстар ОТС Регионы 90 1
МТС Мультирегион 56 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
ВымпелКом - Билайн Южный регион 18 1
Радиотехнические системы ОКБ 1 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 1
Microsoft Corporation 22015 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 1
РЖД - Российские железные дороги 1400 2
Subaru - Субару Мотор 45 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1607 1
Цифроград 165 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5023 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 802 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 42 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 18 1
Клуб добряков - Благотворительный фонд 1 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 33 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6833 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2172 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 77 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2088 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 985 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7604 2
Роснано 626 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 46 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2403 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1264 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 839 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 2
СРП - Союз Российских Писателей 5 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6741 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4213 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30473 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4981 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6138 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 274 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7422 1
USB-модем 197 1
Умные платформы 731 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 705 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2138 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 833 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3109 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 533 1
МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций 10 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 60 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 72 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10215 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4131 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9011 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5620 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 236 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 394 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1906 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1114 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 439 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 833 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1743 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3582 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1549 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 440 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 174 3
Microsoft Windows 10 11200 2
МегаФон GSM 8 2
Новые облачные технологии - МойОфис 335 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 920 1
1С:Бухгалтерия 482 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 144 1
Microsoft Outlook 1230 1
ЭОС Дело СЭД 1697 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 43 1
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 18 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 109 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 259 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 577 1
МегаФон 3G-сеть 22 1
Google YouTube - Видеохостинг 2198 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Высочина Людмила 22 9
Волянский Игорь 5 3
Сивакозов Александр 7 3
Гусев Дмитрий 51 2
Хоценко Виталий 3 2
Мигаль Андрей 2 2
Тамбовцев Виктор 2 1
Кравцов Роман 77 1
Невский Виталий 1 1
Вотолевский Виталий 2 1
Юсипова Наталья 6 1
Костарев Валерий 8 1
Тотунова Елизавета 12 1
Чебунина Ольга 3 1
Бескоровайный Андрей 47 1
Кузьменко Валерия 62 1
Ничипоренко Алексей 29 1
Щербаков Сергей 18 1
Айбашева Анна 97 1
Афонин Сергей 4 1
Багдасарян Дмитрий 23 1
Кусков Денис 212 1
Владимиров Владимир 7 1
Шойгу Сергей 84 1
Солженицын Александр 11 1
Медведев Дмитрий 1594 1
Bush George - Буш Джордж 301 1
Соколюк Валерий 27 1
Завязкин Роман 12 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 618 43
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 352 42
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 94 33
Россия - Российская федерация - РФ 101163 26
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 58 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1580 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1408 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31749 12
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 321 11
Россия - Михайловск 22 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1141 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11932 10
Северный Кавказ 252 9
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 892 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1146 7
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 20 7
Кавказ 160 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 22 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1967 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5037 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 875 5
Россия - ПФО - Казань 1915 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 463 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1276 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 778 4
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 309 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 263 4
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 295 4
Украина 5843 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 412 4
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 398 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 349 3
Земля - планета Солнечной системы 6896 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 10 3
Казахстан - Республика 4365 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 450 3
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 342 3
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 348 3
Русский язык 3849 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 329 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5817 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 519 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2086 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1601 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 784 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 28 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 59 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 213 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как работают программы для распознавания музыки: разбираемся на примере Shazam

Обзор линейки Aruba Instant On: точки доступа для малого бизнеса

Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022