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Россия СКФО Ставропольский край Кисловодск
В 1803 году Александр I приказал возвести рядом с минеральным источником Нарзаном крепость, из которой вырос Кисловодск. Указом императора весь район Кислых Вод был признан «лечебной местностью государственного значения».
Городом Кисловодск стал ровно через сто лет после окончания строительства крепостного укрепления, в 1903 году. К тому времени оборонительная линия ушла далеко на юг, поэтому крепость перестроили, а Кисловодск стал полноценным курортным городом.
Сегодня Кисловодск, где старые немецкие виллы и традиционная красная черепичная крыша соседствуют с «панельками» и советской мозаикой, — один из самых известных курортов в России.
СОБЫТИЯ
|05.05.2026
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«МегаФон» усилил связь по дороге из Минеральных Вод в Кисловодск
гаФона» как раз установили новое телеком-оборудование. Базовые станции оснащены высокочастотным диапазоном. Так, скорость мобильного интернета на этом участке достигает 55 Мбит/с. Пассажиры на пути к Кисловодску могут скачать онлайн-карты, оставаться в Сети на протяжении всего маршрута, найти себе развлечение в дороге. Например, на такой скорости можно загрузить фильм в формате FullHD за тр
|20.08.2025
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ИИ сделает улицы Кисловодска безопаснее
Компания NtechLab внедрила видеоаналитику на базе искусственного интеллекта в Кисловодске. ИИ может выявлять подозрительных или находящихся в розыске лиц, а также без вест
|29.03.2018
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ИБ-конференция «Электронный регион: территория безопасности» пройдет в Кисловодске
19 и 20 апреля 2018 года в Кисловодске состоится первая на Кавказе межрегиональная конференция по информационной безопасности «Электронный регион: территория безопасности». Конференция проводится при поддержке министерст
|15.12.2014
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Администрация Кисловодска завершила второй этап внедрения СЭД «Дело»
роена база СЭД «Дело» под структуру и правила ведения делопроизводства Администрации города-курорта Кисловодск. Специалистами «Бизнес ИТ» было проведено обучение десяти пользователей в соответс
|27.01.2012
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В Кисловодске открылся МФЦ по предоставлению госуслуг
Второй в Ставропольском крае многофункциональный центр открылся в городе-курорте Кисловодске (первый многофункциональный центр был открыт в Ставрополе в конце октября прошлого года). Его функционирование направлено на повышение качества и доступности предоставления муниципа
|29.07.2010
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В Кисловодске построят первую в России солнечную электростанцию стоимостью 3 млрд. руб.
Строительство первой в России солнечной электростанции (СЭС) может начаться в 2011г. в Кисловодске, пишет РБК. Как уточнили РБК в институте "Ростовтеплоэлектропроект", проект подоб
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
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