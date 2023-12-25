Чебурашка привлекает туристов на Юг, Кавказ и в Поволжье

Известный каждому с детства Чебурашка стал не просто российским национальным героем, но и новогодним символом. Именем ушастого персонажа называют праздничные фестивали, его уши украшают елки, а скульптуры вымышленного зверька устанавливают в городах по всей стране. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные абонентов и выяснили, где Чебурашку любят больше всего. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кисловодск, Ставропольский край

Фильм о любимой миллионами «игрушке безымянной» стал самой кассовой картиной в истории российского кино. На экранах зрители увидели коричневого зверька на улицах Кисловодска. По Курортному бульвару катились тонны апельсинов, а кондитер Таня держала здесь свой магазин сладостей. После выхода фильма в прокат Кисловодск получил еще одно туристическое направление. Сейчас «по местам Чебурашки» здесь водят экскурсии, а сам герой все новогодние праздники будет помогать Деду Морозу дарить подарки детям и взрослым. Сфотографироваться с милым созданием можно аж в 12 локациях города — столько скульптур установили в городе. Абоненты «МегаФона» могут поделиться этими фотографиями с близкими молниеносно. Оператор расширил в городе сеть LTE, и, по данным независимых исследований международной компании Ookla, медианная скорость скачивания на Кавказских Минеральных Водах составляет 45 Мбит/с.

Сочи, Краснодарский край

Еще одно место обитания кино-Чебурашки — олимпийская столица России. В XXI веке Гена уже не крокодил, а человек, и работает не в зоопарке, а в Сочинском дендрарии. Именно в нем снимали большую часть сцен нового фильма. В южном городе мохнатого героя любят давно, а в декабре даже установили ему монумент на набережной — довольный четырехметровый ушастый сидит на горе своих любимых цитрусовых. Сегодня этот арт-объект — еще один повод для многих туристов посетить Сочи, один из самых популярных курортов в России. Самые частые гости здесь из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону. За этот год интернет-трафик абонентов «МегаФона» в городе составил более 35 тыс. ТБ. Этого хватит, чтобы 7,5 тысяч лет безостановочно показывать фильм «Чебурашка».

Чебоксары, Чувашская Республика

В советском мультфильме «Крокодил Гена» девочка Галя ищет Чебурашку в энциклопедии. Животное там школьница не находит, зато обнаруживает слово «Чебоксары», очень заинтересовавшее ребенка. Столица Чувашии не могла пройти мимо такого яркого упоминания в мультипликационной классике. Так, в парке им. А. Николаева появился памятник любимому персонажу. Считается, что если потереть ему медные уши, то обязательно придет удача. Столица Чувашии все больше привлекает туристов, в частности выбирающих туры по Волге. На приезжих в среднем приходится около 10% онлайн-трафика вблизи знаковых объектов Чебоксар. Как сообщают аналитики «МегаФона», особенно часто ими любуются нижегородцы, москвичи и татарстанцы. В свою очередь оператор связи следит за нагрузками и при необходимости увеличивает качество покрытия. С ноября возможности телеком-оборудования были расширены на улицах Ярмарочная, Ленинского Комсомола, Гузовского, Дементьева и проспекте Московский.

Алексей Изосимов, Т1: Российское ПО скоро превзойдет западное Импортонезависимость

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