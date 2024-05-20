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Россия СКФО Ставропольский край Кавминводы КМВ Кавмингруппа Кавказские Минеральные Воды

Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды


20.05.2024 На Кавказских Минеральных Водах с началом курортного сезона ускорился мобильный интернет

осквы и Санкт-Петербурга. В топ по количеству отдыхающих также входят Дагестан, Тверская область, Башкортостан и Ямало-Ненецкий автономный округ. «Связь в регионе готова к повышенным нагрузкам. Чтобы Кавказские Минеральные Воды оставили только положительные впечатления, с начала года мы построили более 50 новых телеком-объектов и усовершенствовали около 200 по всему краю. Это поможет турист
27.04.2023 «Билайн» ускорил мобильный интернет на курортах Кавказских Минеральных Вод

подготовил сеть и ускорил мобильный интернет в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Минеральных Водах. Оператор модернизировал оборудование более чем на 200 базовых станциях в районе Кавказских Минеральных Вод, расширив полосу частот для пропуска интернет-трафика (рефарминг в диапазоне 2100 МГц). В результате скорость мобильного интернета с начала года выросла почти в 1,5 р
15.07.2015 «МегаФон» отметил рост курортного интернет-трафика на КавМинВодах

Приток отдыхающих в города КавМинВод в первые месяцы курортного сезона обеспечил рост потребления интернет-трафика в сет
27.08.2014 «1С-Рарус» построил новую систему управления и учета для «Доставки Кавказских Вод»

Компания «1С-Рарус» создала новую систему управления и учета на базе решения «1С:Комплексная автоматизация» в компании «Доставка Кавказских Вод» (ДКВ). Программа помогла организовать дистрибьюторский бизнес: планировать, контролировать и анализировать закупки и продажи минеральной воды «Набеглави». Оперативная оценка раб
20.06.2014 МТС включает 4G для жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске мобильной сети «четвертого поколения» на основе технологии LTE на территории курортов Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края. Средняя скорость доступа в интернет выросла более, чем в 10 раз. С сегодняшнего дня услугами мобильной сети LTE с доступом в интернет на скорост
30.10.2013 МТС увеличила охват сети ШПД в городах Кавказских Минеральных Вод

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о первых итогах работы сети фиксированной связи в городах Кавказских Минеральных Вод. За три месяца с начала запуска сети количество домохозяйств, охваченных сетью МТС, увеличилось в два раза. На сегодняшний день широкополосным доступом в интернет и ц
20.04.2011 3G-сеть «Билайн» появилась в новых населенных пунктах региона Кавказских Минеральных Вод

ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявило о запуске в коммерческую эксплуатацию 3G-сети и расширении зоны покрытия сети в ряде населенных пунктов региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края. С апреля 2011 г. услуги связи на базе сетей третьего поколения (3G) стали доступны жителям Минераловодского района: с. Прикумское, с. Гражданско

Публикаций - 60, упоминаний - 65

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 14
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
МегаФон - Мобиком 225 2
Samsung Electronics 10254 1
LG Electronics 3614 1
Telegram Group 1983 1
Philips 2053 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Lenovo Motorola 3501 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Sharp Corporation 1041 1
Цифра ГК 2426 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
АСВТ 92 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
Компас 20 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Кавказский регион 7 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 1
8213 1
1С-Рарус 887 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 4
Hyundai Motor Company 383 1
Евросеть 1404 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
Вита - cеть аптек 16 1
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