Россия СКФО Ставропольский край Кавминводы КМВ Кавмингруппа Кавказские Минеральные Воды
|20.05.2024
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На Кавказских Минеральных Водах с началом курортного сезона ускорился мобильный интернет
осквы и Санкт-Петербурга. В топ по количеству отдыхающих также входят Дагестан, Тверская область, Башкортостан и Ямало-Ненецкий автономный округ. «Связь в регионе готова к повышенным нагрузкам. Чтобы Кавказские Минеральные Воды оставили только положительные впечатления, с начала года мы построили более 50 новых телеком-объектов и усовершенствовали около 200 по всему краю. Это поможет турист
|27.04.2023
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«Билайн» ускорил мобильный интернет на курортах Кавказских Минеральных Вод
подготовил сеть и ускорил мобильный интернет в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Минеральных Водах. Оператор модернизировал оборудование более чем на 200 базовых станциях в районе Кавказских Минеральных Вод, расширив полосу частот для пропуска интернет-трафика (рефарминг в диапазоне 2100 МГц). В результате скорость мобильного интернета с начала года выросла почти в 1,5 р
|15.07.2015
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«МегаФон» отметил рост курортного интернет-трафика на КавМинВодах
Приток отдыхающих в города КавМинВод в первые месяцы курортного сезона обеспечил рост потребления интернет-трафика в сет
|27.08.2014
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«1С-Рарус» построил новую систему управления и учета для «Доставки Кавказских Вод»
Компания «1С-Рарус» создала новую систему управления и учета на базе решения «1С:Комплексная автоматизация» в компании «Доставка Кавказских Вод» (ДКВ). Программа помогла организовать дистрибьюторский бизнес: планировать, контролировать и анализировать закупки и продажи минеральной воды «Набеглави». Оперативная оценка раб
|20.06.2014
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МТС включает 4G для жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске мобильной сети «четвертого поколения» на основе технологии LTE на территории курортов Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края. Средняя скорость доступа в интернет выросла более, чем в 10 раз. С сегодняшнего дня услугами мобильной сети LTE с доступом в интернет на скорост
|30.10.2013
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МТС увеличила охват сети ШПД в городах Кавказских Минеральных Вод
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о первых итогах работы сети фиксированной связи в городах Кавказских Минеральных Вод. За три месяца с начала запуска сети количество домохозяйств, охваченных сетью МТС, увеличилось в два раза. На сегодняшний день широкополосным доступом в интернет и ц
|20.04.2011
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3G-сеть «Билайн» появилась в новых населенных пунктах региона Кавказских Минеральных Вод
ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявило о запуске в коммерческую эксплуатацию 3G-сети и расширении зоны покрытия сети в ряде населенных пунктов региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края. С апреля 2011 г. услуги связи на базе сетей третьего поколения (3G) стали доступны жителям Минераловодского района: с. Прикумское, с. Гражданско
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Трэвел - MTS Travel 287 4
|Hyundai Motor Company 383 1
|Евросеть 1404 1
|Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
|Вита - cеть аптек 16 1
|Dixis - Диксис 359 1
|Вита Плюс 1 1
|МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Самойленко Игорь 32 10
|Высочина Людмила 22 5
|Владимиров Владимир 15 4
|Сивакозов Александр 7 4
|Моисеев Евгений 6 3
|Путин Владимир 3171 2
|Бакулин Евгений 3 2
|Галактионова Инесса 75 1
|Загорулько Анатолий 2 1
|Сердюков Евгений 3 1
|Лазарев Сергей 8 1
|Пушкин Александр 24 1
|Сухотина Ксения 27 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Стак Александр 26 1
|Холикбердиев Тахир 14 1
|Зайцев Вячеслав 11 1
|Волянский Игорь 5 1
|Матвиенко Андрей 34 1
|Зайцев Виктор 3 1
|Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
|Романенко Дмитрий 4 1
|Гончаров Жан 1 1
|Филиппи Антон 1 1
|Пироженко Игорь 4 1
|Кобяцкий Михаил 1 1
|Евлоев Мурад 27 1
|Куренной Анатолий 1 1
|Батуев Игорь 3 1
|Терехин Роман 9 1
|Залиханов Эльдар 10 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
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