Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды

На Кавказских Минеральных Водах с началом курортного сезона ускорился мобильный интернет осквы и Санкт-Петербурга. В топ по количеству отдыхающих также входят Дагестан, Тверская область, Башкортостан и Ямало-Ненецкий автономный округ. «Связь в регионе готова к повышенным нагрузкам. Чтобы Кавказские Минеральные Воды оставили только положительные впечатления, с начала года мы построили более 50 новых телеком-объектов и усовершенствовали около 200 по всему краю. Это поможет турист

«Билайн» ускорил мобильный интернет на курортах Кавказских Минеральных Вод подготовил сеть и ускорил мобильный интернет в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Минеральных Водах. Оператор модернизировал оборудование более чем на 200 базовых станциях в районе Кавказских Минеральных Вод, расширив полосу частот для пропуска интернет-трафика (рефарминг в диапазоне 2100 МГц). В результате скорость мобильного интернета с начала года выросла почти в 1,5 р

«МегаФон» отметил рост курортного интернет-трафика на КавМинВодах Приток отдыхающих в города КавМинВод в первые месяцы курортного сезона обеспечил рост потребления интернет-трафика в сет

«1С-Рарус» построил новую систему управления и учета для «Доставки Кавказских Вод» Компания «1С-Рарус» создала новую систему управления и учета на базе решения «1С:Комплексная автоматизация» в компании «Доставка Кавказских Вод» (ДКВ). Программа помогла организовать дистрибьюторский бизнес: планировать, контролировать и анализировать закупки и продажи минеральной воды «Набеглави». Оперативная оценка раб

МТС включает 4G для жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске мобильной сети «четвертого поколения» на основе технологии LTE на территории курортов Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края. Средняя скорость доступа в интернет выросла более, чем в 10 раз. С сегодняшнего дня услугами мобильной сети LTE с доступом в интернет на скорост

МТС увеличила охват сети ШПД в городах Кавказских Минеральных Вод Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о первых итогах работы сети фиксированной связи в городах Кавказских Минеральных Вод. За три месяца с начала запуска сети количество домохозяйств, охваченных сетью МТС, увеличилось в два раза. На сегодняшний день широкополосным доступом в интернет и ц