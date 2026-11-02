Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203715
ИКТ 15832
Организации 11974
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3597
Системы 27057
Персоны 88793
География 3165
Статьи 1599
Пресса 1349
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

Терехин Роман

СОБЫТИЯ


02.11.2026 «МегаФон» укрепил сеть в Нальчике 1
16.08.2024 Скорость мобильного интернета «МегаФона» в урочище Джилы-Су выросла в два раза 1
30.07.2024 «МегаФон» расширил сеть LTE в Кабардино-Балкарии 1
10.01.2024 В Майском районе Кабардино-Балкарии улучшили голосовую связь и мобильный интернет 1
10.10.2023 Туристам в самом высокогорном ущелье в России впервые стала доступна мобильная связь 1
28.09.2023 «Мегафон» улучшил интернет-трафик в городе Нарткала 1
21.12.2022 «Мегафон» обеспечил покрытие сети LTE в популярных туристических местах Кабардино-Балкарии 1
15.11.2022 «Мегафон» расширил покрытие сети LTE в международном аэропорту Нальчика 1
11.10.2021 «Билайн» обеспечил стабильной связью горнолыжников в Приэльбрусье 1
11.05.2011 VI Санкт-Петербургская интернет-конференция: в два раза больше интересного контента 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Терехин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11058 7
TRINET - Тринет 13 1
Click.ru - PromoPult - SeoPult 5 1
Yandex - Яндекс 9451 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9595 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5130 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 16 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 1
Международный аэропорт Нальчик - IATA: NAL, ICAO: URMN 3 3
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 66 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 124 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9799 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30007 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10479 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3847 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18426 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9730 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12011 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4639 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23327 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4194 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16923 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26706 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3319 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7979 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27254 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9492 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1824 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18493 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4674 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9881 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13883 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9802 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5467 1
MarTech - SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 177 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 882 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8833 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 526 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 305 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3437 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2380 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 253 1
Web development - Веб-разработка 316 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 625 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1055 7
UMI - UMI.CMS 43 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Квачев Тимофей 1 1
Бабаев Анар 1 1
Августовская Анастасия 2 1
Халилов Дамир 3 1
Киржинова Залина 1 1
Анаев Алий 2 1
Высоцкий Владимир 33 1
Довжиков Алексей 7 1
Павлова Ольга 5 1
Митрофанов Сергей 10 1
Котырев Сергей 9 1
Леонович Константин 6 1
Кольцова Зинаида 2 1
Главацкий Дмитрий 2 1
Вотчинцев Павел 1 1
Ткачев Василий 2 1
Смольникова Евгения 1 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 402 8
Россия - РФ - Российская федерация 169471 6
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 472 6
Европа Восточная 3141 3
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 517 3
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 130 3
Россия - СКФО - КБР - Урванский район - Нарткала 9 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48321 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19876 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1130 2
Россия - СКФО - КБР - Терскол 11 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 88 1
Россия - СКФО - КБР - Баксан 17 1
Россия - СКФО - КБР - Чегем 10 1
Европа 25060 1
Турция - Турецкая республика 2658 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2356 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1795 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 575 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 810 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3395 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 202 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 762 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 278 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 393 1
Турция - Анталья 33 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7783 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6924 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1235 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 363 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3832 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5888 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58783 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16461 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 94 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6890 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3268 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2894 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1565 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3238 1
Веб-аналитика - Web Analytics 21 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1939 1
Яндекс.Старт 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483214, в очереди разбора - 722772.
Создано именных указателей - 203715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще