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«Мегафон» расширил покрытие сети LTE в международном аэропорту Нальчика

Быстрый мобильный интернет от «Мегафона» теперь доступен пассажирам и сотрудникам аэропорта Нальчика, а также жителям ближайших городских кварталов.

Инженеры компании завершили работы по строительству и запуску очередной базовой станции LTE в Кабардино-Балкарии. На этот раз сеть четвертого поколения расширена на территории воздушной гавани республики. Улучшение качества связи также коснулось многоэтажной застройки по прилегающей улице Строителей, где проживает более 5000 человек. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«По результатам замеров в аэропорту максимальная скорость мобильного интернета превышает 50 Мбит/сек, а средний показатель составляет порядка 25 Мбит/сек. Этого достаточно не только для того, чтобы заказать такси и сообщить близким о приземлении, но и моментально переслать в мессенджере фото или видео с красивыми пейзажами Кавказа», — сказал директор «Мегафона» в Кабардино-Балкарии Роман Терехин.

По сообщению представителя аэропорта Нальчика, в 2021 г. пассажиропоток превысил 300 тыс. человек, это почти вдвое больше, чем годом ранее. Внутренние рейсы в основном выполнялись в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

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«В этом году расширилась география полетов — открылись дополнительные рейсы в Сочи и Махачкалу. Кроме того, в Международном аэропорту Нальчик появились новые авиакомпании, которые осуществляют перевозки в турецкие Анталью и Стамбул», — сказала Залина Киржинова, специалист по связям с общественностью Международного аэропорта Нальчик.

В III квартале 2022 г. «Мегафон» уже улучшил покрытие в популярных туристических местах Кабардино-Балкарии. Сеть LTE появилась на склоне Чегета, а также запущена уникальная базовая станция на Эльбрусе – она расположена на отметке 3890 м над уровнем моря и является самой высокогорной в России и Восточной Европе.

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