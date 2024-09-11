Россия - СКФО - КБР - Нальчик

органами пищеварения и обмена веществ. Обновленная сеть 4G обеспечит местных жителей и отдыхающих в Нальчике скоростным интернетом и позволит с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисам

Быстрый мобильный интернет от «Мегафона» теперь доступен пассажирам и сотрудникам аэропорта Нальчика , а также жителям ближайших городских кварталов. Инженеры компании завершили работы по строительству и запуску очередной базовой станции LTE в Кабардино-Балкарии. На этот раз сеть четве

«Ростелеком» установили две веб-камеры со сменным ракурсом в пешеходной зоне улицы Кабардинской г. Нальчика . Одна камера расположена в начале улицы на крыше здания кафе «Арбат», а вторая — воз