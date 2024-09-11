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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СКФО КБР Нальчик

Россия - СКФО - КБР - Нальчик

СОБЫТИЯ


11.09.2024 В микрорайонах города-курорта Нальчика развернули ускоренную сеть интернета

органами пищеварения и обмена веществ. Обновленная сеть 4G обеспечит местных жителей и отдыхающих в Нальчике скоростным интернетом и позволит с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисам
15.11.2022 «Мегафон» расширил покрытие сети LTE в международном аэропорту Нальчика

Быстрый мобильный интернет от «Мегафона» теперь доступен пассажирам и сотрудникам аэропорта Нальчика, а также жителям ближайших городских кварталов. Инженеры компании завершили работы по строительству и запуску очередной базовой станции LTE в Кабардино-Балкарии. На этот раз сеть четве
19.01.2017 «Ростелеком» установил веб-камеры в историческом центре Нальчика в Кабардино-Балкарии

«Ростелеком» установили две веб-камеры со сменным ракурсом в пешеходной зоне улицы Кабардинской г. Нальчика. Одна камера расположена в начале улицы на крыше здания кафе «Арбат», а вторая — воз
13.09.2016 МТС открыл новые салоны связи в Нальчике и Баксане

озничной сети в районных центрах республики Кабардино-Балкария. Как рассказали CNews в компании, новые салоны связи появились в г. Баксан, а также в столице республики.Два новых офиса МТС открылось в Нальчике на ул. Неделина, 2 и пр. Ленина, 18/1, салон связи заработал в административном центре Баксанского района – г. Баксан на пр. Ленина, 184 (территория Баксанского рынка).«Мы видим, что п
18.05.2016 «Мегафон» включил аэропорту Нальчика бесплатную справку

и и позволяет легко настроить переадресацию звонков. «По итогам I квартала 2016 г. число клиентов в Нальчике, подключивших «горячую линию», рекордно увеличилось на 40%, — комментирует Дмитрий П
09.04.2012 В Нальчике открылся МФЦ по предоставлению госуслуг

В Нальчике открылся многофункциональный центр (МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Главное его назначение – предоставить гражданам госуслуги комфортно, в максимально кор
13.10.2005 ЮТК: проводная связь в Нальчике работает нормально

и ведомственной охраны ФГУП «Связь-Безопасность». Ранее сообщалось о том, что фиксированная связь в Нальчике не работает, обстреляны офисы сотовых операторов «МегаФона» и «ВымпелКома», в работе
13.10.2005 "Связьинвест": сеть филиала ЮТК в Нальчике не повреждена

Сеть филиала «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК) — оператора фиксированной связи в Нальчике — не повреждена, сообщила РБК заместитель директора департамента информационного обеспечения холдинга «Связьинвест», в который входит ЮТК, Юлиана Соколенко. По ее словам, поврежде
13.10.2005 Бои в Нальчике вызвали сотовый кризис

В Нальчике, на который сегодня утром напала группа боевиков, выведена из строя одна из базовых станций сотового оператора «МегаФон». По непроверенной информации, вышку могли просто взорвать. Одна
13.10.2005 В Нальчике обстреляны офисы "МегаФона" и "ВымпелКома"

В Нальчике обстреляны офисы сотовых компаний «МегаФон» и «ВымпелКом», сообщили РБК в пресс-службе компаний. По неофициальной информации, сотрудники «МегаФона» забаррикадировались в центральном оф

Публикаций - 125, упоминаний - 142

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Ростелеком 10948 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Yandex - Яндекс 9216 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 6
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 6
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
HP Inc. 5883 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 2
Microsoft Corporation 25775 2
Intel Corporation 12811 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
Google LLC 12688 2
HP 3Com 681 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
Agfa Gevaert 68 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Международный аэропорт Нальчик - IATA: NAL, ICAO: URMN 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Инвитро - Invitro 84 2
Яндекс.Лавка 315 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 1
Prudential Financial 52 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Солнечный город Академия творчества 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 1
Менатеп - Menatep 39 1
Кабардинский государственный драматический театр имени Али Шогенцукова 1 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Газпром - Газпром Курорт - Газпром Поляна - горно-туристический центр 13 1
Росхим - Русский водород 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 2
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Районные суды РФ 196 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Ассоциация банков и страховщиков Кабардино-Балкарской республики 1 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 6
Пропускная способность - Bandwidth 1907 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 6
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Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
GeoEye IKONOS 127 4
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 43 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Яндекс Помощь рядом 37 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 2
Esri Shape file 5 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
GFG - Lamoda LM Express 11 1
ВымпелКом - Билайн Аналитика 47 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
AOI - Automated optical inspection - Автоматизированный оптический контроль 4 1
Ростелеком - Новая телефония 16 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 1
Nokia Alcatel-Lucent SMDSe - Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 4 1
Benefon Exion 8 1
Nokia 7650 63 1
Scanex Web GeoMixer 12 1
NASA Landsat 83 1
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
МегаФон Wi-Fi FREE - МегаФон Green Zone Wi-Fi FREE - МегаФон Зеленая зона Wi-Fi 9 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 1
NCR Mobile Cash Withdrawal 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 1
Нафадзоков Азамат 7 6
Машуков Барасби 15 4
Залиханов Эльдар 14 3
Терехин Роман 9 3
Брыкин Арсений 57 3
Танашев Руслан 17 2
Курданов Хусейн 2 2
Машукова Барасби 2 2
Слизень Виталий 244 2
Климов Андрей 88 2
Горшенин Максим 39 2
Соколенко Юлиана 15 1
Литвинов Павел 22 1
Прозоров Дмитрий 59 1
Артяков Владимир 8 1
Пчеляков Петр 1 1
Щербаков Сергей 32 1
Шипулин Александр 29 1
Карпачев Александр 25 1
Марсагишвили Александр 4 1
Погудин Александр 8 1
Кравченко Александр 18 1
Страх Александр 44 1
Морошкин Александр 118 1
Богатов Антон 79 1
Шухостанов Мурат 1 1
Остроухова Юлия 30 1
Губка Олег 12 1
Кадыров Рамзан 26 1
Ожаровский Александр 5 1
Сумбатян Михаил 4 1
Муромец Юлия 28 1
Корнеева Ксения 31 1
Федоров Виталий 7 1
Кабилов Зафар 5 1
Холикбердиев Тахир 15 1
Еремкин Андрей 17 1
Постных Олег 13 1
Тимошин Андрей 12 1
Павлов Виктор 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 69
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 43
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 271 37
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 29
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 29
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 27
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 23
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 21
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 21
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 21
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