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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - СКФО - КБР - Нальчик


12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
20.02.2020 Банк «Открытие» запустил «Кофебота» для неформального общения сотрудников 1
07.08.2019 Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи продукта для дистанционных медконсультаций 1
18.12.2018 «Ростелеком» завершил проект по подключению больниц к интернету в Кабардино-Балкарии 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
05.09.2017 Аслангери Кумыков: «СЭД – это инструмент повышения эффективности работы госслужащих и стимул для оптимизации бизнес-процессов» 1
23.08.2017 «Мегафон» запустил 4G в самом высокогорном городе России 1
15.08.2017 «Росэлектроника» поставит на Ближний Восток коммерческую партию светофоров 1
13.06.2017 «Росэлектроника» поставила в Иорданию пробную партию светофоров 1
10.05.2017 «Росэлектроника» и «Швабе» планируют сотрудничать в изготовлении адаптивных светофоров 2
28.02.2017 «Мегафон» расширил покрытие сети 4G на территории Кабардино-Балкарии 1
08.02.2017 «Мегафон» открыл новые фирменные салоны в Кабардино-Балкарии 2
21.12.2016 Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare 1
06.10.2016 «Мегафон» улучшил связь в районе Голубых озер Кабардино-Балкарии 1
15.09.2016 «Ростелеком» реализовал проект «Безопасная Республика» в Кабардино-Балкарии 1
13.09.2016 МТС открыл новые салоны связи в Нальчике и Баксане 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
18.05.2016 «Мегафон» включил аэропорту Нальчика бесплатную справку 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 1
10.03.2016 «МегаФон» открыл фирменный салон в городе Тырныауз Кабардино-Балкарской республики 1
04.03.2016 «Ростелеком» организовал прямую онлайн-трансляцию мастер-классов для хирургов в Кабардино-Балкарии 1
08.02.2016 В России создана инновационная платформа для разработки сервисных коммерческих роботов 1
02.02.2016 «Ростелеком» предоставил услуги связи для Академии творчества «Солнечный город» в Кабардино-Балкарии 1
06.10.2015 МТС запустила 3G на Кубе 1
09.02.2015 В России заработала национальная система автономной работы аэропортов UDPS 1
25.11.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Кабардино-Балкарии 1
19.11.2014 «Ростелеком» выдал 15 тыс. кодов активации к порталу госуслуг в Кабардино-Балкарской республике 1
15.08.2014 «Билайн» рассказал в каких городах скоро появится сеть LTE 1
19.12.2013 Cвязь 4G стала доступна в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии 1
12.12.2013 «МегаФон» создал «Народную карту скорости мобильного интернета» для Кабардино-Балкарии 2
10.06.2013 Optima протянула линию связи между Пятигорском и Сальском 1
06.05.2013 «Ростелеком» переключил более 5 тыс. пользователей ШПД с ADSL на ETTH в Кабардино-Балкарской Республике 1
22.04.2013 «ВымпелКом» расширил транспортную магистральную сеть 1
01.04.2013 «Ростелеком-Юг» в 2013 г. откроет 4 новых центра по выдаче кодов активации «Личного кабинета» портала госуслуг 1
06.03.2013 «Ростелеком» подключил более 620 многоквартирных домов по технологии ETTH в Кабардино-Балкарии 1

Публикаций - 81, упоминаний - 91

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6106 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7454 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7550 13
Синтерра - Synterra 732 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8269 6
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 365 6
Yandex - Яндекс 4419 3
МегаФон Кавказский филиал 192 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 710 3
Ростех - Ростехнологии 2248 3
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Intel Corporation 9361 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 336 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 239 2
HP Inc. 4671 2
IBM 7530 2
Siemens AG - Сименс Россия 2009 2
Microsoft Corporation 19149 2
Ciena 176 1
Orange S.A. 833 1
TI - Texas Instruments Incorporated 672 1
INPAS - ИНПАС 117 1
Seiko Epson Corporation 657 1
Сонет 137 1
Золотая Корона 331 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 239 1
Sprint Corporation 460 1
Sharp Corporation 849 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 425 1
AT&T Inc 1273 1
МегаФон ПетерСтар 266 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1077 1
HP 3Com 383 1
Orange France Télécom 573 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 32 1
Nortel Networks 1031 1
Sonera 276 1
Орбита 33 1
Офис-док - Office Doc 55 1
Cable & Wireless 111 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1496 3
Яндекс.Такси 272 2
Открытие ФК 552 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4614 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1490 2
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
Платежный Центр РНКО 28 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 59 1
РАО ЕЭС России ПАО 179 1
Инвитро - Invitro 36 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 190 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 112 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
Росгосстрах 210 1
Lamoda 84 1
ВкусВилл 48 1
Яндекс.Еда 96 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1795 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1069 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2577 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7055 2
Президент Российской Федерации 1591 1
ПФР Департамент информационных технологий 123 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2224 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 783 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 1
Федеральное казначейство России 837 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 295 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Рособоронэкспорт 48 1
Правительство КБР - Фонд государственного имущества Кабардино-Балкарской республики 0 1
Россвязьохранкультура - Управление Россвязьохранкультуры по Кабардино-Балкарии 0 1
АРБ - Ассоциация российских банков 140 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 339 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1609 1
РФС - Российский футбольный союз 15 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 41 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
Ассоциация банков и страховщиков Кабардино-Балкарской республики 0 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4040 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2864 7
3G - Стандарт мобильной связи 4757 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2637 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9471 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8208 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11459 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1387 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1252 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9198 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 556 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 255 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1125 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2413 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 696 1
Smartphone - Смартфон 815 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 262 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5538 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 232 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2879 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 261 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1077 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 616 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 451 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 68 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 762 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 74 1
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 61 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 499 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1439 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 369 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3664 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 213 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 79 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 61 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 183 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1800 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 505 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 963 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1078 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 2
ЭОС Дело-web 144 1
Nokia Alcatel-Lucent Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 2 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform 5 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 447 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 154 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Яндекс Помощь рядом 11 1
R-Style Softlab - InterBank 115 1
Lamoda LM Express 3 1
Яндекс.Народная карта 28 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 854 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
Google Android 10796 1
Яндекс.Карты и Транспорт 297 1
Google Maps - Карты Google 488 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 179 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 515 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 152 1
ЭОС Дело СЭД 754 1
DonorSearch 2 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Apple iOS 5781 1
Брыкин Арсений 37 3
Машуков Барасби 15 3
Климов Андрей 20 2
Горшенин Максим 15 2
Слизень Виталий 220 2
Ярахмедов Руслан 12 1
Мутко Виталий 5 1
Соколенко Юлиана 15 1
Литвинов Павел 18 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Артяков Владимир 3 1
Пчеляков Петр 1 1
Щербаков Сергей 15 1
Погудин Александр 8 1
Кравченко Александр 9 1
Страх Александр 35 1
Морошкин Александр 111 1
Афонин Сергей 4 1
Путин Владимир 2153 1
Царьков Петр 4 1
Патока Андрей 103 1
Аксельрод Илья 15 1
Афанасьев Александр 20 1
Захаров Павел 59 1
Соколов Дмитрий 57 1
Ожгихин Иван 30 1
Мельников Александр 67 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Бондарев Максим 1 1
Григорьев Игнат 1 1
Собин Дмитрий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 75511 35
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 195 29
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1506 23
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 141 21
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 302 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1347 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24770 19
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 343 19
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 163 18
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 722 16
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 51 15
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 121 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1069 14
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 654 13
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 309 10
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 80 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10850 9
Россия - ПФО - Казань 1808 9
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 51 9
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 222 8
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 818 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1091 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 413 7
Россия - СФО - Новосибирск 2743 6
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 32 6
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 209 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 630 6
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 181 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1839 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2035 5
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Магас 14 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика 324 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 561 5
Кавказ 73 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1160 4
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 284 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1113 4
Северный Кавказ 211 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 20 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 803 4
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 47 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 18 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 305 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1495 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 42 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1084 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4749 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7808 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 236 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
IDC - International Data Corporation 4178 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 1
NPD DisplaySearch 276 1
Gartner Dataquest 276 1
Yankee Group 152 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 137 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 68 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 1 1
КБГТК ГБПОУ - Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж 0 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1062824, в очереди разбора - 963682.
Создано именных указателей - 48016.
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