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Россия СКФО КБР Нальчик
СОБЫТИЯ
|11.09.2024
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В микрорайонах города-курорта Нальчика развернули ускоренную сеть интернета
органами пищеварения и обмена веществ. Обновленная сеть 4G обеспечит местных жителей и отдыхающих в Нальчике скоростным интернетом и позволит с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисам
|15.11.2022
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«Мегафон» расширил покрытие сети LTE в международном аэропорту Нальчика
Быстрый мобильный интернет от «Мегафона» теперь доступен пассажирам и сотрудникам аэропорта Нальчика, а также жителям ближайших городских кварталов. Инженеры компании завершили работы по строительству и запуску очередной базовой станции LTE в Кабардино-Балкарии. На этот раз сеть четве
|19.01.2017
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«Ростелеком» установил веб-камеры в историческом центре Нальчика в Кабардино-Балкарии
«Ростелеком» установили две веб-камеры со сменным ракурсом в пешеходной зоне улицы Кабардинской г. Нальчика. Одна камера расположена в начале улицы на крыше здания кафе «Арбат», а вторая — воз
|13.09.2016
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МТС открыл новые салоны связи в Нальчике и Баксане
озничной сети в районных центрах республики Кабардино-Балкария. Как рассказали CNews в компании, новые салоны связи появились в г. Баксан, а также в столице республики.Два новых офиса МТС открылось в Нальчике на ул. Неделина, 2 и пр. Ленина, 18/1, салон связи заработал в административном центре Баксанского района – г. Баксан на пр. Ленина, 184 (территория Баксанского рынка).«Мы видим, что п
|18.05.2016
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«Мегафон» включил аэропорту Нальчика бесплатную справку
и и позволяет легко настроить переадресацию звонков. «По итогам I квартала 2016 г. число клиентов в Нальчике, подключивших «горячую линию», рекордно увеличилось на 40%, — комментирует Дмитрий П
|09.04.2012
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В Нальчике открылся МФЦ по предоставлению госуслуг
В Нальчике открылся многофункциональный центр (МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Главное его назначение – предоставить гражданам госуслуги комфортно, в максимально кор
|13.10.2005
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ЮТК: проводная связь в Нальчике работает нормально
и ведомственной охраны ФГУП «Связь-Безопасность». Ранее сообщалось о том, что фиксированная связь в Нальчике не работает, обстреляны офисы сотовых операторов «МегаФона» и «ВымпелКома», в работе
|13.10.2005
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"Связьинвест": сеть филиала ЮТК в Нальчике не повреждена
Сеть филиала «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК) — оператора фиксированной связи в Нальчике — не повреждена, сообщила РБК заместитель директора департамента информационного обеспечения холдинга «Связьинвест», в который входит ЮТК, Юлиана Соколенко. По ее словам, поврежде
|13.10.2005
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Бои в Нальчике вызвали сотовый кризис
В Нальчике, на который сегодня утром напала группа боевиков, выведена из строя одна из базовых станций сотового оператора «МегаФон». По непроверенной информации, вышку могли просто взорвать. Одна
|13.10.2005
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В Нальчике обстреляны офисы "МегаФона" и "ВымпелКома"
В Нальчике обстреляны офисы сотовых компаний «МегаФон» и «ВымпелКом», сообщили РБК в пресс-службе компаний. По неофициальной информации, сотрудники «МегаФона» забаррикадировались в центральном оф
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Нафадзоков Азамат 7 6
|Машуков Барасби 15 4
|Залиханов Эльдар 14 3
|Терехин Роман 9 3
|Брыкин Арсений 57 3
|Танашев Руслан 17 2
|Курданов Хусейн 2 2
|Машукова Барасби 2 2
|Слизень Виталий 244 2
|Климов Андрей 88 2
|Горшенин Максим 39 2
|Соколенко Юлиана 15 1
|Литвинов Павел 22 1
|Прозоров Дмитрий 59 1
|Артяков Владимир 8 1
|Пчеляков Петр 1 1
|Щербаков Сергей 32 1
|Шипулин Александр 29 1
|Карпачев Александр 25 1
|Марсагишвили Александр 4 1
|Погудин Александр 8 1
|Кравченко Александр 18 1
|Страх Александр 44 1
|Морошкин Александр 118 1
|Богатов Антон 79 1
|Шухостанов Мурат 1 1
|Остроухова Юлия 30 1
|Губка Олег 12 1
|Кадыров Рамзан 26 1
|Ожаровский Александр 5 1
|Сумбатян Михаил 4 1
|Муромец Юлия 28 1
|Корнеева Ксения 31 1
|Федоров Виталий 7 1
|Кабилов Зафар 5 1
|Холикбердиев Тахир 15 1
|Еремкин Андрей 17 1
|Постных Олег 13 1
|Тимошин Андрей 12 1
|Павлов Виктор 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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