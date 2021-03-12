Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
КБР
Нальчик
Публикаций - 81, упоминаний - 91
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Брыкин Арсений 37 3
|Машуков Барасби 15 3
|Климов Андрей 20 2
|Горшенин Максим 15 2
|Слизень Виталий 220 2
|Ярахмедов Руслан 12 1
|Мутко Виталий 5 1
|Соколенко Юлиана 15 1
|Литвинов Павел 18 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Артяков Владимир 3 1
|Пчеляков Петр 1 1
|Щербаков Сергей 15 1
|Погудин Александр 8 1
|Кравченко Александр 9 1
|Страх Александр 35 1
|Морошкин Александр 111 1
|Афонин Сергей 4 1
|Путин Владимир 2153 1
|Царьков Петр 4 1
|Патока Андрей 103 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Афанасьев Александр 20 1
|Захаров Павел 59 1
|Соколов Дмитрий 57 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Мельников Александр 67 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Бондарев Максим 1 1
|Григорьев Игнат 1 1
|Собин Дмитрий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7808 6
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 236 1
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
|IDC - International Data Corporation 4178 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 1
|NPD DisplaySearch 276 1
|Gartner Dataquest 276 1
|Yankee Group 152 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1062824, в очереди разбора - 963682.
Создано именных указателей - 48016.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1062824, в очереди разбора - 963682.
Создано именных указателей - 48016.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru