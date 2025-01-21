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Индексная книга (каталог) CNews*
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Роза хутор горнолыжный экокурорт

Роза хутор - горнолыжный экокурорт


21.01.2025 Mango Office использует ноутбуки «Сила» 1
29.11.2024 MANGO OFFICE возглавил рейтинг унифицированных коммуникаций (UC) 2024 от CNews 1
28.11.2024 T2 разогнала интернет в горном кластере Сочи 1
27.11.2024 MANGO OFFICE возглавил рейтинг виртуальных АТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews 1
11.11.2024 MANGO OFFICE стал продуктом года в категории «Сервисы и решения для бизнеса» 1
08.11.2024 MANGO OFFICE стал разработчиком года в сфере систем бизнес-коммуникаций 1
25.09.2024 Курорт «Роза Хутор» внедрил Mango Office и создал единое пространство для коммуникаций 2
19.09.2024 Аналитика МТС: гора Соболиная вошла в топ-7 популярных горнолыжных курортов летом 2024 года 1
18.09.2024 Аналитика МТС: Белокуриха этим летом вошла в топ-10 популярных горнолыжных курортов России 1
17.09.2024 Аналитика МТС: туристы со всей России стали чаще приезжать в красноярский Фанпарк «Бобровый лог» 1
13.09.2024 Аналитика МТС: посещаемость горных курортов России летом выросла на четверть 1
17.04.2024 Алтай и Шерегеш вместо Красной поляны выбирали новосибирцы зимой — аналитика МТС Travel 1
14.02.2024 Татарстанцы на 19% чаще стали выбирать Сочи для отпуска 1
14.02.2024 МТС улучшила сеть в горах Сочи к приезду туристов из Новосибирска 1
13.02.2024 Нижегородские туристы - в числе наиболее активных путешественников в Горный Сочи 1
13.02.2024 Петербург — в топе городов, откуда чаще всего ездят отдыхать в горный Сочи 1
13.02.2024 МТС: жители Кабардино-Балкарии на 36% чаще стали отдыхать в Сочи 1
13.02.2024 Пермяки вошли в десятку путешественников в Горный Сочи 1
13.02.2024 МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры в горах Сочи 2
13.02.2024 Кировчане стали чаще путешествовать в Горный Сочи 1
09.02.2024 «Яндекс Путешествия» назвали 5 горнолыжных курортов для поездок до 100 тысяч рублей на двоих 1
22.12.2023 В нарядных мегаполисах или наедине с природой: «МТС Travel» подвел итоги бронирований на Новый год 1
21.12.2023 «Роза Хутор» использует искусственный интеллект для управления гостевыми потоками на канатных дорогах 1
12.12.2023 «Первый бит» разработал сервис «единого окна» горного курорта «Роза Хутор» 1
07.12.2023 Более 70% проектов Совкомбанка направлено на цифровизацию сервисов 1
05.12.2023 Любители горнолыжного спорта смогут увидеть информацию о склонах в приложении «Яндекс путешествия» 1
30.11.2023 «Яндекс» вдвое увеличит флот роботов-доставщиков и начнет сдавать их в аренду бизнесу 1
21.04.2022 «Интеррос» и «Рексофт» объявляют о стратегическом партнерстве 1
24.01.2022 Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM 1
03.12.2021 «Яндекс» составил гид по горнолыжным курортам России с прогнозом погоды по высотам 1
01.10.2019 Group-IB обнаружила сайты-клоны отелей в Сочи 1
14.08.2018 КРОК рассказал о ключевых технологиях для гостиничного бизнеса с монетарным эффектом 1
28.06.2017 Астерос -

Инженерные системы и ИТ объединяются, чтобы отвечать вызовам мегаполисов

 1
26.06.2017 XVII Международный форум «Спектр-2017» сфокусируется на технологиях 5G 1
14.03.2017 «Мегафон» включил мобильный интернет 4G+ на горнолыжных курортах постолимпийской столицы 1
21.02.2017 «Мегафон» подготовил связь к Всемирным военным играм 1
29.12.2016 «Мегафон» повысил производительность сетей 2G/3G/4G на горнолыжных курортах 1
22.03.2016 «МегаФон» запустил сеть LTE-Advanced в Южно-Сахалинске 1
19.08.2015 Tele2 запустила сеть 4G в Сочи 1
16.02.2015 «Ростелеком» предоставил услуги связи высокогорным отелям комплекса «Роза-Хутор» 1

Публикаций - 54, упоминаний - 60

Роза хутор и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 14
МегаФон 8807 11
Ростелеком 9703 6
Yandex - Яндекс 7343 5
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 2
Cisco Systems 5114 2
X Corp - Twitter 2845 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 13 2
Samsung Electronics 10256 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
Microsoft Corporation 24628 1
HP Inc. 5687 1
Oracle Corporation 6688 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Крок - Croc 1777 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Галактика - Корпорация 1467 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
NICE Systems 64 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 38 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
Вест Концепт - West Concept 61 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
OsmAnd 3 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Google LLC 11775 1
8213 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 14
Газпром ПАО 1342 13
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 21 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 5
Красная Роза - бизнес-центр Москва 87 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 3
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 9 3
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 2
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
Сочи Парк 10 2
Доброфлот 16 2
Связной ГК 1369 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 22 1
MGM Resorts International 4 1
Eurail 1 1
GetYourGuide 1 1
Норникель - Быстринский ГОК - горно-обогатительный комбинат 5 1
Почта России ПАО 2112 1
Газпром нефть 618 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 1
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 7 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Библио-глобус 9 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Арена Ерофей - Краевой дворец хоккея с мячом 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 17 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 673 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
Администрация Краснодарского края 61 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 7 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 31
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 19
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27847 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 9
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