Роза хутор горнолыжный экокурорт
Роза хутор и организации, системы, технологии, персоны:
|Горбунов Анатолий 18 3
|Погосян Тигран 23 3
|Постных Олег 13 2
|Пахомов Александр 60 2
|Сабиров Рушан 2 2
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Иванов Олег 141 1
|Бусаргин Андрей 26 1
|Калугин Сергей 168 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Морозов Михаил 17 1
|Провоторов Александр 157 1
|Чувилин Алексей 3 1
|Левыкин Андрей 14 1
|Шелепов Владимир 24 1
|Тимко Дмитрий 15 1
|Тюрина Ирина 2 1
|Есаулов Алексей 3 1
|Молдаванов Александр 12 1
|Танашев Руслан 17 1
|Копылов Александр 6 1
|Батехин Сергей 3 1
|Егоров Александр 85 1
|Холодов Андрей 16 1
|Козакевич Сергей 1 1
|Игращенкова Мария 2 1
|Потанин Владимир 63 1
|Митькин Максим 33 1
|Кайгородова Оксана 53 1
|Шилин Павел 1 1
|Груша Георгий 4 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Желтухин Вадим 31 1
|Галкин Николай 104 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Козырев Алексей 321 1
|Васехо Николай 1 1
|Томин Руслан 1 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 2
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.