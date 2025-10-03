Разделы

Шлычков Александр


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 Директор по маркетингу MANGO OFFICE вошёл в рейтинг «ТОП-100 директоров по маркетингу» 1
08.11.2024 MANGO OFFICE стал разработчиком года в сфере систем бизнес-коммуникаций 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шлычков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 365 1
Ростелеком 10144 1
R-Vision - Р-Вижн 193 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 57 1
Доброфлот 18 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 237 1
Унистрой 9 1
Кофемания 67 1
ВкусВилл - Избёнка 170 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 488 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2626 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12612 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1151 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2603 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8389 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 332 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 237 1
Новые облачные технологии - МойОфис 854 1
Мельникова Алиса 96 1
Галкин Николай 119 1
Козырев Алексей 326 1
Тятенкова Елена 25 1
Желтухин Вадим 47 1
Шадаев Максут 1109 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6126 1
CNews AWARDS - награда 535 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1178 1
